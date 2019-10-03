2019-10-03T10:49:24+03:00
Общество

Криминальная карта Ижевска: в каком районе совершается больше всего убийств, а в каком можно жить спокойно?

Сколько и каких преступлений совершается в районах столицы Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

Правда ли, что самый криминальный район Ижевска это Ленинский? Где происходит больше всего угонов и разбоев? И где жители живут в тишине и покое? Чтобы ответить на эти вопросы, журналисты «Комсомолки» решили составить криминальную карту города.

А ЧТО ДУМАЮТ САМИ ЖИТЕЛИ?

Мы провели опрос*, чтобы выявить наиболее страшные места Ижевска. Очевидно, что люди называли такие микрорайоны, как Татар-базар, Буммаш, Строитель, Болото.

- На набережной, после железного забора, если идти в сторону пляжа. У «Кораблика». Жесть какая-то. Заброшенные (но это не точно) деревяшки, темные кусты, никакой освещенности, узенькая дорожка вдоль пруда. Вечером пойди-ка там один, заведут справа в кусты, дадут по голове, и никто не найдет, - написала Татьяна.

Отчасти, их предположения имеют место быть. И это доказывают официальные цифры.

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТА ИЖЕВСКА

Сколько преступлений было совершено в районах Ижевска с 2014 по 2018 года. Фото: Сергей Лукашевич

Сколько преступлений было совершено в районах Ижевска с 2014 по 2018 года. Фото: Сергей Лукашевич

Карта грабежей. Фото: Сергей Лукашевич

Карта грабежей. Фото: Сергей Лукашевич

Карта краж. Фото: Сергей Лукашевич

Карта краж. Фото: Сергей Лукашевич

Карта разбоев. Фото: Сергей Лукашевич

Карта разбоев. Фото: Сергей Лукашевич

Карта незаконного оборота наркотиков. Фото: Сергей Лукашевич

Карта незаконного оборота наркотиков. Фото: Сергей Лукашевич

Карта причинения вреда здоровью. Фото: Сергей Лукашевич

Карта причинения вреда здоровью. Фото: Сергей Лукашевич

Карта убийств. Фото: Сергей Лукашевич

Карта убийств. Фото: Сергей Лукашевич

Карта угонов. Фото: Сергей Лукашевич

Карта угонов. Фото: Сергей Лукашевич

Карта хулиганств. Фото: Сергей Лукашевич

Карта хулиганств. Фото: Сергей Лукашевич

Карта мошенничеств. Фото: Сергей Лукашевич

Карта мошенничеств. Фото: Сергей Лукашевич

Самый криминальный район Ижевска. Фото: Сергей Лукашевич

Самый криминальный район Ижевска. Фото: Сергей Лукашевич

*Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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