Криминальная карта Ижевска: в каком районе совершается больше всего убийств, а в каком можно жить спокойно?
Правда ли, что самый криминальный район Ижевска это Ленинский? Где происходит больше всего угонов и разбоев? И где жители живут в тишине и покое? Чтобы ответить на эти вопросы, журналисты «Комсомолки» решили составить криминальную карту города.
А ЧТО ДУМАЮТ САМИ ЖИТЕЛИ?
Мы провели опрос*, чтобы выявить наиболее страшные места Ижевска. Очевидно, что люди называли такие микрорайоны, как Татар-базар, Буммаш, Строитель, Болото.
- На набережной, после железного забора, если идти в сторону пляжа. У «Кораблика». Жесть какая-то. Заброшенные (но это не точно) деревяшки, темные кусты, никакой освещенности, узенькая дорожка вдоль пруда. Вечером пойди-ка там один, заведут справа в кусты, дадут по голове, и никто не найдет, - написала Татьяна.
Отчасти, их предположения имеют место быть. И это доказывают официальные цифры.
КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТА ИЖЕВСКА
Сколько преступлений было совершено в районах Ижевска с 2014 по 2018 года. Фото: Сергей Лукашевич
Карта грабежей. Фото: Сергей Лукашевич
Карта краж. Фото: Сергей Лукашевич
Карта разбоев. Фото: Сергей Лукашевич
Карта незаконного оборота наркотиков. Фото: Сергей Лукашевич
Карта причинения вреда здоровью. Фото: Сергей Лукашевич
Карта убийств. Фото: Сергей Лукашевич
Карта угонов. Фото: Сергей Лукашевич
Карта хулиганств. Фото: Сергей Лукашевич
Карта мошенничеств. Фото: Сергей Лукашевич
Самый криминальный район Ижевска. Фото: Сергей Лукашевич
*Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск»
ИСТОЧНИК KP.RU
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