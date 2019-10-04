52-летняя учительница из Ижевска гоняет на байке и устраивает для учеников экскурсии в мотосалонах

Ижевчанка Алена Кулигина работает классным руководителем 4 «ж» класса в школе №84. Пять дней в неделю она носит строгие платья и костюмы и проверяет школьные тетради. А в выходные надевает шлем, садится на мотоцикл и едет за город.

Ко Дню учителя «Комсомолка» расскажет, почему наша героиня села за руль байка в 50 лет и как ее новое увлечение изменило жизнь ребят.

Фото: архив редакции

Новое хобби ижевчанка нашла два года назад. Женщина признается – она далеко не первый мотоциклист в семье: байк водят ее старшие дети и муж. А вот сама Алена до недавнего времени водила лишь автомобиль.

- Однажды я подумала, а почему бы тоже не научиться водить байк? – смеется Алена. – Мысль была неожиданной даже для меня, так что я решила ничего не говорить мужу, наверное, боялась, что не получится. Рассказала родным, только когда сдала на права. Они были в шоке!

Главное расслабление Алены – кружка кофе и чтение книги «Ричард Длинные Руки» Гай Юлия Орловского. Фото: личный архив героя публикации

Алена не стала утаивать свое увлечение от коллег и учеников. Более того, ижевчанка начала приглашать учеников на открытие и закрытие мотосезонов.

– Детям нравятся мотоциклы, я даже как-то возила своих учеников на экскурсию в салон, где покупала мотоцикл и экипировку. Там ребятам все показали, рассказали, даже покатали на снегоходах. Ученики остались в восторге! – говорит Алена. – При этом я на своем примере рассказываю и в то же время предупреждаю, что хобби это опасное и рискованное при неправильном стиле управления, учу ребят безопасности. В школе я классический учитель, а вот в выходные могу и погонять за городом с ветерком вместе с семьей.

Алена приглашает учеников на открытие и закрытие мотосезона Фото: личный архив героя публикации

Наша героиня признается, что ее увлечение помогает ей и в работе.

- Когда учитель – водитель, он очень быстро реагирует на все, что происходит в классе или школе. Точно так же, как повел бы себя на дороге водитель. Помимо этого вождение – это риск. И вот этот риск я переношу на работу: я могу что-то придумать на коленке и рискнуть это воплотить здесь и сейчас, - говорит она.

УШЛА ИЗ ШКОЛЫ И ОТКРЫЛА КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

Учителем Алена стала по совету мамы - до этого девушка мечтала быть стюардессой и даже поступала в Институт гражданской авиации, но не прошла медкамиссию.

За годы работы она преподавала в нескольких школах: 47, 52 и 58. За это время она успела родить 3 детей и вскоре поняла, что нужно делать выбор: либо семья, либо работа.

Учителем Алена стала по совету мамы Фото: личный архив героя публикации

– Очень тяжело было совмещать, поэтому ушла. Открыла свое кадровое агентство, работала там 20 лет, но это уже отдельная история, – говорит Алена. – Потом я родила еще ребенка и в 2016 году повела его в школу. На линейке кто-то из учителей мне сказал: «Давайте, Алена Валерьевна, возвращайтесь уже!». И что-то екнуло во мне… Я понимала, что дети у меня уже взрослые и почему бы не попробовать снова? И вернулась!

Ученикам из первого выпуска Алены уже за 30 лет. По словам нашей героини, у нее нет каких-то фишек в преподавании: она все делает, опираясь на интуицию и опыт. А коллеги иногда даже с недоумением смотрят, что же интересного происходит в том самом «Ж» классе…

Фото: личный архив героя публикации

– Класс, который по итогу достался мне, почему-то никто не хотел брать, а я взяла! И ни разу не пожалела. Дети великолепные в любое время! – признается Алена. - Однажды на собрании я сказала родителям, что в следующем году у нас форма будет в стиле стюартов и стюардесс. Наверное, этот вот моя несбывшаяся мечта летать так меня взбудоражила. Поэтому весь год мы носили черный низ, белый верх, мальчики меняли только цвет галстука. В 3 классе, например, мы выбирали яркие цвета и несколько дней так ходили: например, три недели ходим в красном. Мальчишки надевали красные рубашки, девочки блузки или юбки. А еще обязательный атрибут у моих девочек – банты. Без них никак. В таком дресс-коде учеников поддерживаю и я! Если решили, что три недели ходим в синем, то я тщательно подбираю гардероб в этих тонах. Волосы у меня всегда собраны, распущенных волос я не допускаю.

ДЕТИ НИКОГДА НЕ РЕВНОВАЛИ

Как Алене удавалось работать и при этом воспитывать своих детей, она удивляется до сих пор.

– Скорее всего, мне помогал режим. У меня в телефоне ужасно много будильников. Подъем, умыться, поднять одного, сварить кашу, кофе, накормить собак, кошек, рыбок, черепах, погладить, развесить чистое белье из машинки… И вот так у меня каждый день, все по минутам. А еще я занимаюсь йогой каждое утро! – делится Алена.

Фото: личный архив героя публикации

БЛИЦ

Как Вы относитесь к сотовым телефонам у детей?

У меня есть правило: заходим в класс, звоним родителям, что дошли до школы, выключаем телефон, и я их собираю в специальную коробку. Возвращаю только после уроков.

Можете ли Вы повысить голос на ребенка?

Запросто. Я просто по жизни разговариваю громко. А вот крикнуть – нет.

Можете ли обозвать ребенка?

Нет, конкретных слов в стиле «дурак» я себе не позволяю. Единственная фраза, которую я использую, – это из мультика «Простоквашино»: «Шарик, ты балбес».

Нелюбимый предмет во времена вашей учебы в школе?

Нелюбимый предмет – химия. До сих пор ее не понимаю! А вот учитель по этому предмету – Галина Григорьевна – была замечательная! Она никогда меня не обижала, что я чего-то не понимаю, а наоборот, взялась за меня и всячески старалась мне помочь.

Плакали ли хоть раз на работе?

На работе никогда, дома – да, но только когда никто не видит. В этом плане я железная.