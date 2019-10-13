Погода в Ижевске: дождь со снегом и первый «минус»

В ближайшую неделю по данным Удмуртского Гидрометцентра в Ижевске продолжится похолодание. Ожидается облачная погода и снег с дождем по ночам.

В понедельник, 14 октября, дневная температура составит +8°С, пройдут дожди, а скорость западного ветра будет достигать 6 м/с. Ночь будет сухой и облачной, температура воздуха +4°С. Ветер не изменит направление, а его скорость снизится до 2 м/с.

15 октября, во вторник, ожидается прохождение очередного циклона, так что погода продолжит портиться. Температура +7°С, ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью похолодает до +2°С, возможен снег с дождем, ветер северо-западный со скоростью 4 м/с.

В среду, 16 октября, станет еще прохладнее: всего +5°С. Осадков днем не ожидается, ветер северо-западный 4 м/с. Ночью температура впервые может опуститься ниже нуля: до –1°С. Вероятен снег с дождем, ветер западный, 2 м/с.

17 октября, в четверг, температура днем +4°С; а также дождь и южный ветер скоростью 5 м/с. Ночь будет теплее предыдущей: +2°С, но мокрый снег не исключается. Ветер юго-западный, 4 м/с.

18 октября, в пятницу, дневная температура также будет держаться в пределах +4°С, продолжатся дожди, западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с. Ночью вновь –1°С, снег с дождем и холодный северный ветер со скоростью 6 м/с.

В субботу, 19 октября, температура днем установится около +2 °С, снег с дождем возможны с самого утра. Ветер северный, 3 м/с. Ночью около +1 °С.

А вот в воскресенье, 20 октября, может проясниться, однако ночные температуры, вероятно, упадут до –5°С.

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