Покормить птиц, посидеть в амфитеатре и признаться в любви: 6 скверов, которые открылись в Ижевске в 2019 году

Этой осенью в Ижевске открылись несколько новых скверов. Где можно полюбоваться граффити с редкими птицами, а где – почувствовать себя оратором в амфитеатре, расскажет «Комсомолка».

У ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ

У Центральной мечети. Фото: администрация Ижевска

В начале октября около Центральной мечети появился уютный сквер. Восстанавливать его начали еще в прошлом году силами самой мечети. На площадке установили новые светильники, поставили красивые скамейки и сделали детскую площадку. Обещают, что в 2020 году разобьют цветники.

У Центральной мечети. Фото: администрация Ижевска

Где: Карла Маркса, 164в

«ПТИЧИЙ» СКВЕР

"Птичий" сквер. Фото: администрация Ижевска

В этом году в сквере установили арт-инсталляцию из зеркальных труб в виде скворечников и кормушек, а также нарисовали граффити с изображением редких птиц Удмуртии на цокольном этаже дома. Так что свое название он полностью оправдывает. А еще здесь поставили 10 скамеек, 16 светодиодных светильников и 18 урн, разбили газоны и клумбы, проложили пешеходные дорожки.

"Птичий" сквер. Фото: Наталья Агафонова

Где: между жилыми домами по улице Пушкинская, 158 и улицей Коммунаров, 191а.

СКВЕР КАЛАШНИКОВА

Сквер Калашникова. Фото: администрация Ижевска

В честь 100-летия Михаила Калашникова около ИжГТУ обустроили новый сквер – проложили дорожки и велодорожки, разбили газоны, поставили скамейки с подогревом и обустроили парковку на 200 мест. Установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Где: Студенческая ул., 42

РЯБИНОВЫЙ СКВЕР

Рябиновый сквер. Фото: администрация Ижевска

На территории посадили более 120 деревьев, установили новые фонари и лавочки, обустроили прогулочные дорожки. В детской зоне поставили игровые комплексы, панели и качели, для любителей спорта - уличные тренажеры.

Рябиновый сквер. Фото: администрация Ижевска

Где: ул. 9 Января в районе домов 163-183а

СКВЕР МОЛОДОЖЕНОВ

Сквер Молодоженов. Фото: администрация Ижевска

Здесь появилось большое пространство с прогулочной зоной, спортивно-игровой площадкой для детей, скамейками и цветниками. А еще кованая ажурная скамья – символ любви, согласия, гостеприимства и уважения.

Сквер Молодоженов. Фото: администрация Ижевска

Где: на ул. Петрова около домов №№ 33, 37, 39.

СКВЕР ДРАГУНОВА

Сквер Драгунова. Фото: Дмитрий Сурнин

Заброшенная лесопосадка у пруда преобразилась. Там появился амфитеатр, зоны для игр и занятий спортом, дорожки для прогулок, скамейки для тихого отдыха. Красоту стерегут 12 камер видеонаблюдения.

Сквер Драгунова. Фото: Дмитрий Сурнин

Где: около школы №45 (Новостроительная, 34)

Сквер Драгунова. Фото: Дмитрий Сурнин

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