Из спортсменки в экскурсоводы: 75-летняя ижевчанка закончила магистратуру и работает гидом

Людмиле Меркушевой - 75 лет. Выйдя на пенсию, она не осела дома у телевизора - вместо этого ижевчанка закончила магистратуру по специальности «Туризм» и решила получить специальность экскурсовода. Сегодня наша героиня организует и проводит необычные экскурсии - все истории она рассказывает через призму своей жизни.

Отбор в гиды

Людмила Меркушева всегда была очень активной - всю жизнь она занималась спортивной гимнастикой и стала заслуженным тренером Удмуртии. Но и после завершения работы не сидела на месте - устроилась в ижевский Музей спортивной славы, съездила волонтером на Универсиаду в Казани, а после узнала про проект «Школа гидов 55+» и решила попробовать свои силы.

- Всю жизнь я занималась спортивной гимнастикой, поэтому моя экскурсия тоже связана со спортом, - рассказывает Людмила Григорьевна. - Мы со слушателями ездим по детским спортивным школам. Были на «Динамо», во Дворце спорта, в Республиканской школе гимнастики, Школе шахмат. Цель поездки - привлечь детей к спорту. Они смотрят, как идут тренировки и без подсказки мамы или бабушки выбирают, чем им хотелось бы заняться.

Отбор в школу был жесткий: из 100 человек выбрали только 30 учеников. Вместе с Людмилой Меркушевой профессию гида осваивали преподаватель, библиотекарь, экономист, строитель, работник правоохранительных органов, сотрудник водоканала.

Экскурсию Людмилы оценили профессионалы: ее пригласили поработать гидом в Туристско-информационный центр. Она приступит к работе, как только наберется группа. Фото: Музей Ижевска

Ижевск глазами оружейника

Людмила Меркушева - не единственный выпускник «Школы гидов 55+». Еще одну уникальную экскурсию проводит потомок кафтанщиков Василий Шестаков. Маршрут начинается в Генеральском доме, где сейчас располагается Музей Ижевска. Выбор не случаен: в строительстве особняка участвовал предок Василия Борисовича.

- Об этом я узнал из документов, найденных в Госархиве, когда составлял свое генеалогическое древо, - говорит Василий Шестаков, участник проекта «Школа гидов 55+». - А сподвиг меня к этому список кафтанщиков, опубликованный в книге историка Евгения Шумилова «Город оружейников» (0+). Среди рабочих, награжденных царским кафтаном, я увидел свою фамилию.

Специально для экзаменационных экскурсий организаторы закупили профессиональное оборудование – экскурсионную радиосистему. Фото: Сергей Грачев

Эти знания так вдохновили Василия, что он написал магистерскую диссертацию о своем роде. Памятник оружейникам - особое место для экскурсовода. Здесь он предлагает своей группе задержаться и рассказывает о заслугах предков-кафтанщиков.

- Государь Александр I придумал наградной кафтан для мастеровых. Кафтан выдавался металлургам, оружейникам, заводским служащим за труд, умножавший славу города-завода. Эта награда давала рабочему привилегии: кафтанщика уже нельзя было наказывать кнутами, сажать в карцер, а на праздниках награжденные должны были стоять отдельно, на виду у всех. Это уникальное, специфически ижевское явление: нигде на Урале таких наград не было. В моем роду три кафтанщика и один дважды кафтанщик - мой прапрадед Федос Шестаков.

Останавливаясь у чугунной лестницы возле памятника Ижевским оружейникам, Василий Шестаков вспоминает, как в течение 25 лет спускался по ней к родному заводу. Потомственный оружейник в 6-м поколении работал на «Ижмаше» сначала наладчиком, а потом руководителем группы, и каждое утро ходил дорогой своих предков. Правда, у них этот путь пролегал не по чугунной, а по деревянной лестнице, украшенной гипсовым бюстом Ленина.

Сложно сказать, сколько у этой лестницы ступеней. У каждого, кто спускается по ней, получается свое число – от 88 до 91. Фото: Сергей Грачев

«Школа гидов»

Один из кураторов проекта «Ижевск от первого лица. Школа гидов 55+» - Марина Рупасова, заместитель директора Выставочного центра «Галерея». Шесть лет она работает в Музее Ижевска, до этого 33 года - в Национальном музее УР. За это время Марина Борисовна стала одним из авторитетнейших специалистов по истории Ижевска, хотя назвать ее коренной ижевчанкой нельзя: родилась она в Новороссийске, а в Ижевск приехала уже после школы.

- О том, что нам нужно увеличивать число экскурсоводов по городу, мы думали давно, - рассказывает Марина Рупасова. - Это должна быть волонтерская группа, к которой мы могли бы обращаться во время массовых мероприятий. Так и появилась Школа гидов для людей старшего возраста, которым есть о чем рассказать своим слушателям. Нам хотелось, чтобы наши экскурсоводы опирались не на книги и документы, а на собственный опыт жизни в Ижевске. История города интереснее, когда она связана с историями людей.

Экскурсии-прогулки от непрофессиональных гидов очень популярны в Петербурге и Москве. Фото: Евгений Копысов

За шесть месяцев проекта его участники прослушали лекции об истории Ижевска, поучаствовали в мастер-классах по культуре речи и этикету, стилю, фотосъемке.

- Конечно, не все наши ученики станут профессиональными экскурсоводами и гидами, - говорит Марина Рупасова. - Лишь часть из них будут сотрудничать с нами после окончания проекта. Но главное для нас - продвигать историю Ижевска. Мы привыкли отсчитывать от сегодняшнего дня 260 лет в прошлое, но и до строительства плотины на Иже жили люди.

Сейчас ученики «Школы гидов» готовят две выпускные работы: обзорную экскурсию по достопримечательностям Ижевска и авторскую экскурсию, в которой нужно будет использовать свой жизненный опыт. Живую экскурсию успеют провести 12 человек, остальные защитятся в формате презентаций. Слушателями экзаменационных экскурсий станут посетители «Галереи» и Музея Ижевска. Запись на них уже полная. После экзаменов часть выпускников останется работать приглашенными гидами в «Галерее» и Музее Ижевска. Другие найдут своим знаниям применение самостоятельно.

Геолог на пенсии Вадим Пашаев провел экскурсию по старинным домам. Фото: Евгений Копысов

КСТАТИ

Проект «Ижевск от первого лица. Школа гидов 55+» - участник конкурса «Обычный герой». Это конкурс социальных проектов и их авторов, организованный Общественной палатой Ижевска при поддержке медиагруппы Центр. Общий призовой фонд конкурса - семь грантов на размещение в СМИ-партнерах проекта на общую сумму в один миллион рублей! Узнать подробности и подать свою заявку на участие можно на сайте или по телефону 945-033.

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