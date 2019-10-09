Кто сидит ближе всего к манежу и где купают животных: что происходит за кулисами ижевского цирка

Заходя в цирк, зрители могут наблюдать только просторный холл, гардеробную, кафе и сам манеж. Но мы то знаем, что это около 30% всего комплекса. А что в остальной части цирка? Что есть в подвалах? И зачем кабинет коверных клоунов находится ближе всего к манежу? Расскажем в нашем проекте «Закулисье».

Фото: Амир Закиров

Святая святых – гримерка артистов. Та, что на фото – самая ближайшая к манежу. В целом во всем комплексе их порядка 20-ти. Весь грим, костюмы, парики артисты привозят с собой. Цирк предоставляет только помещение и вешалки.

Фото: Амир Закиров

Комната коверных – именно она находится ближе всех к манежу. Во время выступления там сидит клоун. Это сделано для того, чтобы во время каких-то заминок в программе, артист смог быстро выйти к зрителям и сгладить напряжение.

Фото: Амир Закиров

Специальная мойка для животных. Здесь можно купать всех – собак, обезьян, лошадей и так далее. А слоны принимают ванны в своем помещении.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В подвале есть специальные помещения для столярных мастерских. Это нужно, чтобы в случае порчи реквизита артиста, можно было быстро его отремонтировать.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Множество помещений для животных. Некоторые подразделяются – для слонов, собак, обезьян, птиц, хищников. По сути, они пустые и большие. Каждый дрессировщик уже сам решает, как «обставить» помещение.

Фото: Амир Закиров

В коридорах за кулисами всегда стоят огромные ящик – в них перевозят весь реквизит.

Фото: Амир Закиров

За кулисами же обычно ставят декорации. Это позволяет быстро сменить оформление во время смены номеров программы.

КСТАТИ!

В подвале цирка есть огромное пустое помещение – второй манеж. Точнее, он должен был стать вторым. Например, во время выступления цирка на воде, он бы просто сменял сухой, и не пришлось бы во время антракта устанавливать бассейн. Однако, от задумки пришлось отказаться. По каким причинам – неизвестно.

Характеристики здания государственного цирка Удмуртии

Открыто 1 сентября 2003 года (строили три года)

Этажность разная – 12 этажей в гостинице, 3 – в основном здании

Высота купола – 22 метра

Мест в зале – 1749

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Какие есть приметы у артистов цирка?

Нельзя щелкать семечки в цирке – сборов не будет.

Нельзя перебегать дорогу артисту перед выходом на манеж – ломаешь ему номер.

Нельзя сидеть спиной к манежу – выказываешь неуважение месту, которое тебя кормит.