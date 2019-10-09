В желудке нашли куски резины: люди закормили маленького оленя до смерти в зоопарке Ижевска

Две недели назад в зоопарке Ижевска умер северный олень – четырехмесячная Венера. Вскрытие показало, что малышка была совершенно здорова, никаких травм не было. Причина трагедии проста и в то же время ужасна – посетители закормили олененка до смерти. И не только едой. Подробности выяснила «Комсомолка».

«ТАБЛИЧКИ? НЕ ВИДЕЛ. ОПОВЕЩЕНИЯ? НЕ СЛЫШАЛ»

Оказавшись в зоопарке, многие с радостью бегут к животным, чтобы погладить их, сфотографироваться и покормить. Глядя в преданные, молящие глаза, посетители не обращают внимание на таблички «Животных не кормить!», расставленные и тут, и там. Как и не думают о том, что животное может умереть в муках из-за разрыва желудка. Именно это и произошло с олененком Венерой.

- В желудке северного оленя помимо огромного количества пищи были найдены пропиленовые нити и куски резины, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

УДАЛОСЬ СПАСТИ

К несчастью, это далеко не единственный случай. Были в зоопарке Ижевска прецеденты, когда в желудках мертвых птиц находили даже куриные кости. Был и случай, который произошел с северным оленем Яшей. Кто-то из посетителей дал животному огромную морковку. Казалось бы, чем овощ может навредить? Но чтобы он не причинил вреда, его нужно правильно приготовить – нарезать небольшими кусочками. Как результат – олень не смог ее прожевать, проглотил целиком и начал задыхаться.

Яша стал хрипеть, задыхаться, вытягивать шею, изо рта потекли слюни. Эти симптомы заметили сотрудники и незамедлительно обратились к ветеринарам. Те провели целую операцию, чтобы достать злополучное угощение. Целые сутки оленя не кормили – лишь давали воду. Еще 2-3 дня держали на щадящей диете: мягкой зелёной траве, полужидких кормах.

«ОНИ БУДУТ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ДАДИТЕ»

Рассказать об этих историях сотрудники зоопарка решили лишь по одной причине – в надежде, что люди одумаются и перестанут вредить животным. Обитатели зоопарка лишены возможности естественным способом добывать себе корм, и возможность выпросить что-то у посетителей, для них как альтернативна природного кормодобывающего поведения, пояснили эксперты.

- Посетители должны понимать, что любое животное в зоопарке получает строго сбалансированный рацион, который учитывает не только видовые, но и индивидуальные особенности здоровья. Некоторые даже сидят на диете, которую разработали ветеринары. Животному не объяснишь, что нужно соблюдать диету. Поэтому, если нельзя определённые продукты, а хочется, он будет с удовольствием их брать у посетителей, - пояснила зоолог, бывший сотрудник зоопарка Екатерина Ардашева.

КАК ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ ЗООПАРК

В зоопарке Ижевска еще был случай, когда нечеловеческое поведение посетителей внесло коррективы в размеренную жизнь. В сентябре приняли решение перенести в закрытую часть песцов и соболей.

- И причина тому - посетители зоопарка, которые с завидной регулярностью, пролазив через отжим, просовывали свои пальчики и ручки через решетку в надежде погладить хищника. И заканчивалось все это защитной реакцией животных, - рассказали в зоопарке.

ВАЖНО!

Если вы жаждите покормить животное из зоопарка или погладить, то для этого выделены специальные часы. Приходите на экспозицию «Детский зоопарк», где живут контактные обитатели. При входе вам выдадут специальный корм для животных. Экспозиция принимает гостей по выходным дням с 12:00 до 14:00.