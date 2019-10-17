2019-10-17T13:16:22+03:00
Общество

«Заметает зима»: топ-12 фотографий утреннего снега в Ижевске

Ижевчане делятся фотографиями в соцсетях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/guliapl/Фото: instagram.com/guliapl/
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Утро 17 октября, четверг, удивило ижевчан продолжительным снегопадом. Собрали для вас топ-12 фото снежного Ижевска и Удмуртии.

Фото: instagram.com/guliapl/

Фото: instagram.com/guliapl/

Фото: instagram.com/guliapl/

Фото: instagram.com/guliapl/

Фото: instagram.com/alexeykononofff

Фото: instagram.com/alexeykononofff

Фото: instagram.com/lynxsky17

Фото: instagram.com/lynxsky17

Фото: Дмитрий Бикин

Фото: Дмитрий Бикин

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: klub_cel18

Фото: klub_cel18

Фото: mrs.mavlikaeva

Фото: mrs.mavlikaeva

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег к вечеру превратится в дождь и на этой неделе больше не ожидается на территории Удмуртии. Так, 18 октября, в пятницу, днем температура составит +2...+4 градуса, ночью 0...+1 градус, днем возможен дождь.

В субботу, 19 октября, днем +1...+2 градуса, ночью -1...0 градусов, без осадков.

В воскресенье, 20 октября, днем +4...+5 градусов, ночью +5 градусов, возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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