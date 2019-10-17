«Заметает зима»: топ-12 фотографий утреннего снега в Ижевске
Утро 17 октября, четверг, удивило ижевчан продолжительным снегопадом. Собрали для вас топ-12 фото снежного Ижевска и Удмуртии.
Фото: instagram.com/guliapl/
Фото: instagram.com/guliapl/
Фото: instagram.com/alexeykononofff
Фото: instagram.com/lynxsky17
Фото: Дмитрий Бикин
Фото: Ирина Бурцева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Сергей Грачев
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: klub_cel18
Фото: mrs.mavlikaeva
По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег к вечеру превратится в дождь и на этой неделе больше не ожидается на территории Удмуртии. Так, 18 октября, в пятницу, днем температура составит +2...+4 градуса, ночью 0...+1 градус, днем возможен дождь.
В субботу, 19 октября, днем +1...+2 градуса, ночью -1...0 градусов, без осадков.
В воскресенье, 20 октября, днем +4...+5 градусов, ночью +5 градусов, возможен дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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