«Заметает зима»: топ-12 фотографий утреннего снега в Ижевске

Ваня должен встать и сам пойти в школу: Историю борьбы с ДЦП 6-летнего мальчика из Екатеринбурга показали в Арабских Эмиратах

Фильм, снятый одиннадцатиклассницей Катей Чехомовой, был представлен на фестивале детского и юношеского кино