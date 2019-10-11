2019-10-11T10:26:34+03:00
Общество

5 зажигательных видео от ижевчанки, попавшей в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

24-летняя Анастасия Михалева прошла кастинг на популярный проект
Мария Хафизова
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Фото: предоставлено ТНТФото: предоставлено ТНТ
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Еще одна ижевчанка прошла на шоу «ТАНЦЫ» (16+) на ТНТ. 24-летняя Анастасия Михалева участвует в проекте уже во второй раз - в 2016 году она уже пробовала пройти кастинг, но тогда удача ей не улыбнулась.

Болеть за нашу землячку можно по субботам, в 22:00. А пока «Комсомолка» 5 зажигательных танцев Насти.

SOLO ANASTASIA MIKHALEVA/ FRAME UP DANCE CAMP.

Настя занимается танцами с 5 лет: сначала были бальные, после - go-go, хип-хоп, вог, джаз фанк.

Choreo Anastasia Mikhaleva/ Anfo Rose - Absurd.

Вот уже год Настя живет в Москве и продолжает развиваться в танцевальном направлении.

Мaster class by Anastasia Mikhaleva/ Nizhni Novgorod / Tank - Dirty.

– В Москву переехала потому, что поняла, что я больше хочу развиваться сама как танцовщица, чем развивать свой город. Я очень хотела в команду AGNY* (танцевальная команда, работающая в стиле Frame Up*. Ежегодно завоевывает первые места на известных российских соревнованиях. – Прим. ред.), а также я понимала, что Москва – это апогей танцевальной культуры и возможностей, – объясняет Настя. – В Москве я также преподаю в нескольких школах, состою в команде AGNY, собрала свою команду, участвую в фестах.

Mikhaleva Anastasia VOLGA CHAMP 2018 BEST SOLO.

– Танцы – это вся моя жизнь. Я делюсь своими мыслями, идеями, эмоциями через танец и взамен получаю огромное удовольствие, умиротворение, – говорит девушка.

ON TOP // SIDI // НАСТЯ МИХАЛЕВА // Strip.WEB: http://nrg-style.ru/ VK: https://vk.com/mdcnrg YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/studioNRGStyle INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dance_centre_mdcnrg/ TEL.: 8 (915) 109 98 89, 8 (985) 779 58 68 МОСКВА Moscow Dance Centre NRG - одна из самых ,больших школ танцев в Москве, через наши двери прошли уже тысячи танцоров. В нашей студии танцев более 30 групп по 20 стилям современных танцев - и все в одном месте! Набор новичков идет круглый год! С нами ты будешь танцевать лучше всех! MDC NRG

Кстати, еще одно хобби девушки - плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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