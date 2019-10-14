Уроженка Удмуртии стала самой красивой девушкой Австралии и познакомилась с создателем журнала Playboy

Каждый хоть раз задумывался о том, чтобы бросить все и рвануть на другой конец света. Уроженке Удмуртии Ирине Сотниковой удалось исполнить мечту многих девушек - переехать в Австралию, выиграть там в конкурсе красоты, найти мужа и даже познакомиться с создателем журнала Playboy* Хью Хефнером. Подробности выяснила «Комсомолка».

Фото: личный архив героини

ПЕРЕБРАЛАСЬ В ШТАТЫ

Ирина Сотникова родилась в небольшом поселке Удмуртии - Игра. О таких странах, как Америка, Великобритания, Австралия, она знала только с уроков географии, а о том, чтобы там побывать, не шло и речи. Однако в 18 лет жизнь девушки резко изменилась. Ира завалила экзамен по физкультуре и вместо спортфака отправилась учиться в пединститут на факультет иностранных языков.

На первом же курсе ребятам предложили отправиться в Америку по программе обмена студентами. И наша героиня - на тот момент ей было всего 18 - решилась. Приехав в Америку, Ира поняла, что хочет здесь жить. Родители, которые всегда мечтали, чтобы она училась за границей, поддержали дочку.

Фото: личный архив героини материала

- По итогу я решила ехать уже не в Америку, а в Англию, так как цены на обучение там были намного ниже, да и перелет по времени был меньше до родных. Все документы я собрала за 3 месяца. С оплатой учебы помогли родители. Все произошло так быстро, что голова шла кругом! - рассказывает Ирина.

В Англии Ирина отучилась полгода, а потом познакомилась с парнем, и они решили уехать жить к нему на Родину - в Австралию. Через полгода молодой человек вернулся в Европу, а вот девушка решила остаться. К этому моменту она вполне освоилась: посещала языковые курсы, пошла получать высшее экономическое образование, устроилась на работу.

СТАЛА САМОЙ КРАСИВОЙ ДЕВУШКОЙ АВСТРАЛИИ РАЗМЕРА «ПЛЮС»

В 2009 году жизнь девушки повернулась на 180 градусов.

- Однажды мне позвонили знакомые и рассказали, что проходит конкурс красоты для девушек размера «плюс». Я сначала сопротивлялась, говорила, что модельное - это не мое, но подруга попросила прислать меня фото лица без макияжа и фото в купальнике. Я тогда жила с девочкой (мы снимали дом) и я просто попросила ее сфотографировать меня на телефон, - смеется девушка. - Мы отправили фото, и буквально через две недели мне позвонила знакомая и сказала, что из 3000 конкурсанток выбрали для следующего тура 500 и я попала в этот список!

Когда Ирина выиграла 100 000 австралийских долларов, то в первую очередь отправила деньги родителям, а потом сводила друзей в ресторан, чтобы отметить победу Фото: личный архив героини материала

Для участия во втором туре Ирине нужно было приехать на интервью, а еще через неделю ей сказали, что она попала в ТОП-50!

- А дальше все как в тумане: творческие номера, дефиле… И вот я уже стою на сцене в качестве победительницы и мне вручают 100 000 австралийских долларов! (около 2 500 000 млн рублей по курсу 2009 года) Вот сейчас рассказываю и даже не верю, что все это было со мной… - говорит Ирина. - На следующий день после конкурса нас пригласили на ТВ в программу в стиле «Доброе утро» на 1 канале. Там была я и еще девочки, которые заняли 2 и 3 места. Мы разговаривали о конкурсе и своих эмоциях. Для меня все это было в диковинку!

ВИДЕЛА ХЬЮ ХЕФНЕРА!

Благодаря конкурсу Ирина стала популярна по всей Австралии и вскоре ее стали приглашать на съемки и различные встречи со знаменитостями.

- В 2011 году я уехала в Лондон, так как подписала контракт на 3 месяца с одной фирмой. Самой запоминающейся работой за 4 года моей модельной карьеры был бодипозитивный показ The Real Catwalk*, - рассказывает Ирина. - На Неделе моды за мной шла Мисс Австралия на главной площади в нижнем белье под аплодисменты прохожих. Тогда я была одной из первых моделей размера «плюс», которые приняли участие в таком мероприятии! Кстати, по условиям контракта, мне нельзя было худеть больше, чем на 5 кг. Я много кушала, но только полезное, чтобы поддерживать состояние кожи в хорошем состоянии. Параметры мои были такими: 110 - 80 - 110.

Среди работ Ирины - обложки австралийских журналов, международных (Cosmopolitan*, например), съемки в каталогах на телевидении.

Фото: личный архив героини материала

- А однажды меня пригласили на афтепати после Оскара в Лос-Анджелес, на одну из самых крупных вечеринок в особняк Плэйбой. Там я познакомилась с Хью Хефнером (американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy*, а также основатель компании Playboy Enterprises*)! - вспоминает Ирина.

В эту поездку девушка увидела Лос-Анджелес с его лучшей стороны и влюбилась.

Дом, в котором сейчас живет семья Ирина, очень похож поместье главных героев романа «Унесенные ветром» в Джорджии. Этот дом достался им в наследство от родителей Питера Фото: личный архив героини материала

Фото: личный архив героини

- Я захотела сюда переехать. Вернувшись в Сидней, поговорила с подругой, с которой снимала дом. Она поддержала меня и сказала, что поедет со мной, - говорит Ирина. - Мы подали документы на получение рабочих виз, я нашла в Лос-Анджелесе работу, мы почти собрали чемоданы, и тут я встречаю Питера, своего будущего мужа! В общем, подруге сказала «лети и жди меня там»… Прошло уже 8,5 лет, у нас с Питером три дочери, и никто никуда не летит!

Дочки Ирины и Питера Фото: личный архив героини материала

*Плэйбой, Риал Кэтволк, Космополитан, Плэйбой Интерпрайсис

БЛИЦ

Знает ли муж русский?

Муж на русском не говорит, только пару слов знает. И то не очень хороших. Я могу спокойно разговаривать при Питере на русском языке со своими родителями, он не обижается. А по субботам у нас Челси, например, ходит в русскую языковую школу им. Святого Николая.

Скучаете ли по русской еде?

Мы живем в 10 минутах от самого известного пляжа Сиднея - Бондай, где расположен магазинчик с русской едой: там есть икра, рыба, сосиски, семечки, торты, выпечку. То есть по еде мы не особо скучаем.

Какими русскими блюдами радуете мужа?

Муж обожает чебуреки! Он не может говорить это слово и называет их пирОжки. Когда приезжает моя мама, он всегда говорит: «Ой, мама, пирОжки, плиз!». А последний раз я купила в аэропорту Ижевска перепечку, правда шоколадную. Но теперь муж хотя бы знает, как она выглядит! Я ему рассказала, с какими начинками ее делают и как.

О ЦЕНАХ!

Жить в Сиднее очень дорого. Например, государственных садиков тут нет. Все садики частные. Плата за них варьируется от 120 до 140 австралийских долларов в день (примерно 4 000 - 6 000 рублей). Школы есть государственные и частные. Челси у нас ходит в частную. Например, за начальную школу нужно платить 20 000 австралийских долларов в год (около 873 000 рублей), в старших классах доходит и до 50 000 долларов (около 2 млн рублей).

Продукты дороже, а вот походы в кафе, рестораны - цены примерно одинаковые с Ижевском. Что касается недвижимости, то цены просто сумасшедшие. Многие австралийцы всю жизнь живут в съемных квартирах и ждут, что им что-то достанется в наследство. Но потом в этих квартирах они предпочитают не жить, а сдавать их. Автомобили у нас тоже дороже на 40%, чем в Европе или России.