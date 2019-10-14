2019-10-14T12:14:35+03:00
Общество

Уроженка Удмуртии стала самой красивой девушкой Австралии и познакомилась с создателем журнала Playboy

Ирина Сотникова рассказала, как попала на обложку Cosmopolitan и нашла будущего мужа
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: личный архив героиниФото: личный архив героини
Изменить размер текста:

Каждый хоть раз задумывался о том, чтобы бросить все и рвануть на другой конец света. Уроженке Удмуртии Ирине Сотниковой удалось исполнить мечту многих девушек - переехать в Австралию, выиграть там в конкурсе красоты, найти мужа и даже познакомиться с создателем журнала Playboy* Хью Хефнером. Подробности выяснила «Комсомолка».

Фото: личный архив героини

Фото: личный архив героини

ПЕРЕБРАЛАСЬ В ШТАТЫ

Ирина Сотникова родилась в небольшом поселке Удмуртии - Игра. О таких странах, как Америка, Великобритания, Австралия, она знала только с уроков географии, а о том, чтобы там побывать, не шло и речи. Однако в 18 лет жизнь девушки резко изменилась. Ира завалила экзамен по физкультуре и вместо спортфака отправилась учиться в пединститут на факультет иностранных языков.

На первом же курсе ребятам предложили отправиться в Америку по программе обмена студентами. И наша героиня - на тот момент ей было всего 18 - решилась. Приехав в Америку, Ира поняла, что хочет здесь жить. Родители, которые всегда мечтали, чтобы она училась за границей, поддержали дочку.

Фото: личный архив героини материала

Фото: личный архив героини материала

- По итогу я решила ехать уже не в Америку, а в Англию, так как цены на обучение там были намного ниже, да и перелет по времени был меньше до родных. Все документы я собрала за 3 месяца. С оплатой учебы помогли родители. Все произошло так быстро, что голова шла кругом! - рассказывает Ирина.

В Англии Ирина отучилась полгода, а потом познакомилась с парнем, и они решили уехать жить к нему на Родину - в Австралию. Через полгода молодой человек вернулся в Европу, а вот девушка решила остаться. К этому моменту она вполне освоилась: посещала языковые курсы, пошла получать высшее экономическое образование, устроилась на работу.

СТАЛА САМОЙ КРАСИВОЙ ДЕВУШКОЙ АВСТРАЛИИ РАЗМЕРА «ПЛЮС»

В 2009 году жизнь девушки повернулась на 180 градусов.

- Однажды мне позвонили знакомые и рассказали, что проходит конкурс красоты для девушек размера «плюс». Я сначала сопротивлялась, говорила, что модельное - это не мое, но подруга попросила прислать меня фото лица без макияжа и фото в купальнике. Я тогда жила с девочкой (мы снимали дом) и я просто попросила ее сфотографировать меня на телефон, - смеется девушка. - Мы отправили фото, и буквально через две недели мне позвонила знакомая и сказала, что из 3000 конкурсанток выбрали для следующего тура 500 и я попала в этот список!

Когда Ирина выиграла 100 000 австралийских долларов, то в первую очередь отправила деньги родителям, а потом сводила друзей в ресторан, чтобы отметить победу Фото: личный архив героини материала

Когда Ирина выиграла 100 000 австралийских долларов, то в первую очередь отправила деньги родителям, а потом сводила друзей в ресторан, чтобы отметить победу Фото: личный архив героини материала

Для участия во втором туре Ирине нужно было приехать на интервью, а еще через неделю ей сказали, что она попала в ТОП-50!

- А дальше все как в тумане: творческие номера, дефиле… И вот я уже стою на сцене в качестве победительницы и мне вручают 100 000 австралийских долларов! (около 2 500 000 млн рублей по курсу 2009 года) Вот сейчас рассказываю и даже не верю, что все это было со мной… - говорит Ирина. - На следующий день после конкурса нас пригласили на ТВ в программу в стиле «Доброе утро» на 1 канале. Там была я и еще девочки, которые заняли 2 и 3 места. Мы разговаривали о конкурсе и своих эмоциях. Для меня все это было в диковинку!

ВИДЕЛА ХЬЮ ХЕФНЕРА!

Благодаря конкурсу Ирина стала популярна по всей Австралии и вскоре ее стали приглашать на съемки и различные встречи со знаменитостями.

- В 2011 году я уехала в Лондон, так как подписала контракт на 3 месяца с одной фирмой. Самой запоминающейся работой за 4 года моей модельной карьеры был бодипозитивный показ The Real Catwalk*, - рассказывает Ирина. - На Неделе моды за мной шла Мисс Австралия на главной площади в нижнем белье под аплодисменты прохожих. Тогда я была одной из первых моделей размера «плюс», которые приняли участие в таком мероприятии! Кстати, по условиям контракта, мне нельзя было худеть больше, чем на 5 кг. Я много кушала, но только полезное, чтобы поддерживать состояние кожи в хорошем состоянии. Параметры мои были такими: 110 - 80 - 110.

Среди работ Ирины - обложки австралийских журналов, международных (Cosmopolitan*, например), съемки в каталогах на телевидении.

Фото: личный архив героини материала

Фото: личный архив героини материала

- А однажды меня пригласили на афтепати после Оскара в Лос-Анджелес, на одну из самых крупных вечеринок в особняк Плэйбой. Там я познакомилась с Хью Хефнером (американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy*, а также основатель компании Playboy Enterprises*)! - вспоминает Ирина.

В эту поездку девушка увидела Лос-Анджелес с его лучшей стороны и влюбилась.

Дом, в котором сейчас живет семья Ирина, очень похож поместье главных героев романа «Унесенные ветром» в Джорджии. Этот дом достался им в наследство от родителей Питера Фото: личный архив героини материала

Дом, в котором сейчас живет семья Ирина, очень похож поместье главных героев романа «Унесенные ветром» в Джорджии. Этот дом достался им в наследство от родителей Питера Фото: личный архив героини материала

Фото: личный архив героини

Фото: личный архив героини

- Я захотела сюда переехать. Вернувшись в Сидней, поговорила с подругой, с которой снимала дом. Она поддержала меня и сказала, что поедет со мной, - говорит Ирина. - Мы подали документы на получение рабочих виз, я нашла в Лос-Анджелесе работу, мы почти собрали чемоданы, и тут я встречаю Питера, своего будущего мужа! В общем, подруге сказала «лети и жди меня там»… Прошло уже 8,5 лет, у нас с Питером три дочери, и никто никуда не летит!

Дочки Ирины и Питера Фото: личный архив героини материала

Дочки Ирины и Питера Фото: личный архив героини материала

*Плэйбой, Риал Кэтволк, Космополитан, Плэйбой Интерпрайсис

БЛИЦ

Знает ли муж русский?

Муж на русском не говорит, только пару слов знает. И то не очень хороших. Я могу спокойно разговаривать при Питере на русском языке со своими родителями, он не обижается. А по субботам у нас Челси, например, ходит в русскую языковую школу им. Святого Николая.

Скучаете ли по русской еде?

Мы живем в 10 минутах от самого известного пляжа Сиднея - Бондай, где расположен магазинчик с русской едой: там есть икра, рыба, сосиски, семечки, торты, выпечку. То есть по еде мы не особо скучаем.

Какими русскими блюдами радуете мужа?

Муж обожает чебуреки! Он не может говорить это слово и называет их пирОжки. Когда приезжает моя мама, он всегда говорит: «Ой, мама, пирОжки, плиз!». А последний раз я купила в аэропорту Ижевска перепечку, правда шоколадную. Но теперь муж хотя бы знает, как она выглядит! Я ему рассказала, с какими начинками ее делают и как.

О ЦЕНАХ!

Жить в Сиднее очень дорого. Например, государственных садиков тут нет. Все садики частные. Плата за них варьируется от 120 до 140 австралийских долларов в день (примерно 4 000 - 6 000 рублей). Школы есть государственные и частные. Челси у нас ходит в частную. Например, за начальную школу нужно платить 20 000 австралийских долларов в год (около 873 000 рублей), в старших классах доходит и до 50 000 долларов (около 2 млн рублей).

Продукты дороже, а вот походы в кафе, рестораны - цены примерно одинаковые с Ижевском. Что касается недвижимости, то цены просто сумасшедшие. Многие австралийцы всю жизнь живут в съемных квартирах и ждут, что им что-то достанется в наследство. Но потом в этих квартирах они предпочитают не жить, а сдавать их. Автомобили у нас тоже дороже на 40%, чем в Европе или России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Знай наших: ижевчане прославились »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком
В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку
Новости 24
Замена окон началась в школах и детских садах Ижевска
Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомой
В третьем квартале 2019 года в Удмуртии выросла средняя цена аренды однокомнатной квартиры
Глава Ижевска нашел несколько нарушений на недавно отремонтированной улице Баранова
Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019
До конца года в Удмуртии сдадут 28 детских садов
74,94 млн рублей поступит в Удмуртию на расселение аварийного жилья
Жительница Удмуртии ради путешествия оплатила долги
Спортсменка из Удмуртии стала чемпионкой мира по сумо
Фото: как идет реконструкция «Ленинки» в Ижевске?
Хоккеисты из Ижевска проиграли в выездной серии ВХЛ
В Удмуртии увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
Побоявшись рассказать жене о своих тратах, житель Ижевска выдумал кражу
Автолюбитель в Ижевске на полной скорости врезался в столб и снес колодец
«Родники» из Ижевска одержали победу в матче Чемпионата России по баскетболу
Более 180 килограммов мяса изъяли из продажи в Удмуртии за квартал