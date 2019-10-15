2019-10-15T17:30:15+03:00
Общество

5 вопросов о системе распознавания лиц, которая появится в автобусах Ижевска

Исчезнут ли в Ижевске кондукторы и как будет работать нововведение?
Людмила Куликова
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5 вопросов о системе распознавания лиц, которая появится в автобусах Ижевска5 вопросов о системе распознавания лиц, которая появится в автобусах ИжевскаФото: Архив «КП» в Ижевске
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В середине 2020 года в автобусах Ижевска появится система распознавания лиц. Она позволит расплачиваться за проект без проездных или наличных денег. «Комсомолка» ответила на главные вопросы о нововведении.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Если раньше пассажир, входя в автобус, передавал кондуктору деньги или проездной, то теперь вошедшие должны будут замереть перед смартфоном – устройство будет прикреплено к поручням у входа. После этого пассажир получит электронный билет в специальном приложении. Покупать обыкновенный билет при этом будет не нужно.

Систему будут тестировать – ее запустят на маршрутах с небольшим стабильным пассажиропотоком Фото: Архив «КП» в Ижевске

Систему будут тестировать – ее запустят на маршрутах с небольшим стабильным пассажиропотокомФото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ?

Чтобы подключиться к системе, необходимо будет скачать на смартфон приложение YouGoPay*, зарегистрироваться и сфотографировать для базы свое лицо с нескольких ракурсов. После этого привязать в приложении свою банковскую карту.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО НОВОВВЕДЕНИЕ?

Предполагается, что новая система будет полезна для пенсионеров. Например, можно будет не беспокоиться на счет того, что пенсионное удостоверение износится – его больше не нужно будет носить с собой.

ИСЧЕЗНУТ ЛИ КОНДУКТОРЫ?

Нет. Система не будет заменять кондукторов, она лишь поможет им расправиться с большим пассажирским потоком.

КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ?

Систему будут тестировать – ее запустят на маршрутах с небольшим стабильным пассажиропотоком. В частности, на автобусных маршрутах №23, №2, №41, №15.

Система начнет работать в 2020 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

Система начнет работать в 2020 годуФото: Архив «КП» в Ижевске

- Будем составлять статистику, где нужно больше автобусов на маршрут, где меньше. – рассказал Алексей Пиянзин, Заместитель генерального директора АО ИПОПАТ.

В данный момент подготовлен демонстрационный вариант, который будет улучшаться и совершенствоваться. Пока для распознавания лица нужно несколько условий: расстояние от планшета до человека, отсутствие других лиц в кадре.Разработчики обещают, что система считает данные человека, даже если он находится в темных очках. Главное для нее - скулы, нос и подбородок.

- Система очень чувствительна, она не путает даже близнецов, - пояснил создатель приложения Александр Прозоров.

КСТАТИ!

Эта система – не единственное нововведение, которое появится в общественном транспорте. Под сиденьем водителя могут установить камеру, которая поможет отследить пассажиропоток, загруженность транспорта и пропавших людей.

Под сиденьем водителя могут установить камеру, которая поможет отследить пассажиропоток, загруженность транспорта и пропавших людей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Под сиденьем водителя могут установить камеру, которая поможет отследить пассажиропоток, загруженность транспорта и пропавших людейФото: Архив «КП» в Ижевске

- В ИПОПАТ обращаются представители правоохранительных органов при поисках человека. Но помочь им мы ничем не можем, даже если человек проезжал при помощи проездного – видеонаблюдения в автобусах не было. Теперь же можно просто просмотреть видео с камер.

Такими камерами будут оборудованы не только автобусы. В будущем планируется обеспечить такой системой и троллейбусы, и трамваи, - делится Александр

Ипопат. Тест распознавания лиц пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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