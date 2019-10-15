Закрываем «наливайку»: как ижевчане справились с нежелательными соседями

Шум, пьяные крики, громкая музыка, разбросанные по двору бутылки - если в вашем доме открылась «наливайка», то о покое можно забыть. Как бороться с нежелательными соседями, рассказали жители дома по Карла Либкнехта: им удалось добиться закрытия местного «бара».

ПОДДЕЛАЛИ ПОДПИСИ

История этого дома началась в 2013 году. Одно из помещений на первом этаже перевели в нежилое. Несколько лет там работала мясная лавка, но полгода назад площади сдали в аренду под «наливайку». Начались ночные «концерты».

- В два часа ночи доносились пьяные крики. Мы пять раз вызывали РОВД, все было бесполезно. Вдобавок там установили холодильники, и поэтому у жильца со второго этажа стена была постоянно холодная, - рассказывает старший по дому Армен. - Обратились к владелице помещений - ничего. Тогда мы решили проверить документы: было ли разрешение от жителей на открытие «наливайки». Через «управляйку» подняли результаты общедомового собрания 2013 года, проверили подписи. Лично обошли всех жильцов, чтобы проверить подлинность протокола. Оказалось, что 99% подписей подделаны.

Старший по дому собрал реальные подписи собственников о том, что они не голосовали за перевод помещения в нежилое. А после - жители обратились в суд. На квартиру наложили арест, а «наливайку» убрали.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Тем временем эксперты советуют «взять на вооружение» закон о шуме, согласно которому после 23:00 запрещена громкая музыка.

- Если доносится шум, обращайтесь в полицию. Желательно писать коллективные жалобы, - говорит адвокат Максим Овчинников.

А вот директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров рекомендует также обратиться в Роспотребнадзор, Госпожарнадзор или прокуратуру.

- Эти ведомства обязаны контролировать работу таких мест, и, если у жителей есть жалобы, они проведут проверку. Если нарушения найдут, на владельцев «наливайки» подадут в суд, - отмечает он. - Однако процесс может затянуться на год, так что лучше подавать заявление в суд сразу. Если ответчик добровольно прекращать деятельность откажется, ему «помогут» приставы.

КАК ЗАКРЫТЬ НАЛИВАЙКУ?

1. Снимаем на фото или видео нарушения: разлив в ночное время, пьяные компании, отсутствие вентиляции и санузлов.

2. Пишем заявление в полицию, Госпожарнадзор или Роспотребнадзор Удмуртии. Прикладываем фото и видео.

3. Роспотребнадзор проводит проверку. Если есть нарушения, Роспотребнадзор пишет обращение в суд.

4. Суд решает судьбу заведения (закрыть, ограничить деятельность, ничего не делать).

5. Если все законно, «наливайка» продолжает работать.

Если есть нарушения, предприниматель должен закрыть точку. Если он этого не делает, «наливайку» закрывают приставы по решению суда.

ЕСТЬ МНЕНИЕ*

Мы спросили у ижевчан, есть ли в их доме «наливайка» и как они с ней борются?

Егор Николаевич

Будь у меня такая во дворе, я бы с ней боролся, уничтожая их запасы. (смайлик)

Anna Kiseleva

Есть наливайка. Давир. Вечно наряды там стоят, самим-то не надоело пасти этих синяков, время тратить? А как бороться? Есть какой-то закон, что «наливайки» запрещены? Если никаких козырей нет, то и бороться смысла не вижу. Просто убрали лавочки во дворе, а то эти «романтики» все летние ночи на лавочках беседовали о вечном.

Анастасия Ухарская

У нас в доме «наливайка» с колоритным названием «Синие бойцы», а соседняя дверь - алкомаркет, а через дорожку - круглосуточный магазин... У нас прямо рай для бомонда с широким выбором))

*Опрос проводился в группе «ВКонтакте»