Старославянская, в эльфийском стиле и в духе стиляг: 5 невероятных свадеб ижевчан

Свадебную церемонию совсем не обязательно проводить по привычному всем, традиционному сценарию. «Комсомолка» собрала 5 оригинальных идей, которые воплотили в жизнь ижевчане.

СВАДЬБА В ЭЛЬФИЙСКОМ СТИЛЕ

Необычную свадьбу – в эльфийско-лесном стиле – сыграли Станислав и Елена Петровы. Она состоялась 17 сентября 2011 года.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

К выбору свадебных нарядов влюбленные подошли основательно: сами нарисовали эскизы и отдали швее – тете девушки. Костюмы были готовы уже через два дня. Украшения и аксессуары пара изготовила собственными руками. А вот эльфийские ушки пришлось заказать в Москве.

- На всякий случай, если кто-то придет не в костюме, подобрали небольшие атрибуты: парики, накидки. Но они не пригодились, все справились на ура, – вспоминает Елена.

Место для празднования ребята искали долго: объездили окрестные леса и думали, что установят шатер на природе. Однако от этой идеи пришлось отказаться: Елена и Станислав испугались плохой погоды. В итоге, они сняли беседку на берегу ижевского пруда.

Сценарий праздника молодожены тоже придумали сами. Жених-ведьмак сражался со Смертью, которая украла невесту, а гости бились на подушках и стреляли из лука. Вечер закончился уютно: Дракон рассказывал сказки у костра.

– Организовывать свадьбу было нетрудно, все было в радость. Нас все поддерживали: подруга стала импровизированной ведущей, «анимешники», участвующие во всевозможных фестивалях, пришли в удивительных нарядах. Получилось здорово! – рассказывает Елена.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

Эльфийско-лесная свадьба обошлась ребятам в 100 000 рублей.

В ДУХЕ СТИЛЯГ

Елена и Александр Дерягины решили сыграть свадьбу в стиле стиляг. Идея пришла в голову девушке.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

- Я ему рассказала, каким должен быть его образ – всего-навсего похожим на Элвиса Пресли или на певца Алексея Воробьева, - смеется ижевчанка. – А мне хотелось пышную юбку, стрелки на глазах и высокую прическу.

Платье девушка нашла в интернете, костюм для жениха – в одном из торговых центров. А вот аксессуары – бабочку, бутоньерку и букет для невесты Саша заказал сам.

– Гостей мы предупредили, что свадьба будет тематической. И, что удивительно, каждый внес частичку стиляжного стиля в свой образ. Особенно мне запомнился мой дядя, который соединил джинсы, подтяжки и сиреневую рубашку! – вспоминает девушка.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

На свадьбу молодожены потратили около 100 000 рублей.

СТАРОСЛАВЯНСКАЯ СВАДЬБА

Виталий и Ирина Корнеевы поженились в январе 2019 года. Тематику свадьбы выбрала девушка – ей захотелось выйти замуж в классическом славянском платье, на полотне которого были бы вышиты обереги, защищающие невесту. Виталий согласился с будущей женой, несмотря на то, что он атеист.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

У молодоженов получилось найти кольца со славянской тематикой и рубашку для жениха в магазине «Велес». Торжество состоялось в коттедже усадьбы «Бобровый лог». Кстати, для большинства гостей наряды оказались сюрпризом.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

На платье невесты, рубашку жениха и кольца молодые люди потратили около 23 000 рублейю

В ДУХЕ ДЖЕЙН ОСТИН

Сергей Фофанов и Екатерина Пименова познакомились в 2007 году на игре «Ночной дозор». Пара решила пожениться лишь через 10 лет после знакомства!

ФОТО: Личный архив героев публикации.

– На самом деле мне свадьба нужна была для фотосессии, – смеется Катя.

Девушка сама занялась подготовкой к свадьбе, потому что не хотела обычной свадьбы: с катанием по мостам, рестораном и выкупом.

– Со школы я очень люблю книгу Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (16+), которую перечитывала много раз. Она и стала основой концепции нашей свадьбы. Санкт-Петербург, по моему мнению, самый «английский» город России, и где, как не здесь, проводить свадьбу в стиле Джейн Остин?

ФОТО: Личный архив героев публикации.

Платье и костюм начала XIX века в Англии паре создала Мария Новикова из Сарапула.

– Она с радостью откликнулась на мое предложение. В итоге, сшили для меня платье в стиле ампир со шлейфом, который я сама украшала жемчугом, а жениху – рубашку, жилетку, пиджак и брюки, - рассказала девушка.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

Ребята, как и хотели, сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. После – уехали в путешествие на спа-курорт в Наантали (Финляндия – прим.ред.). Кстати, там находится дом Муми-троллей!

ФОТО: Личный архив героев публикации.

На свадьбу молодые потратили около 160 000 рублей.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

А вот Родослав и Яна Линдарская провели свадебный обряд под открытым небом у озера.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

– Меня на лодке по озеру привез атаман вольного камского казачества, наш хороший друг, встречал меня мой муж. После был обряд со свечами, рушником с караваем, кувшин с медом на сладкую жизнь, гости нас зерном обкидывали. Потом было застолье, молодецкие игры и забавы и песни до утра у костра. Отмечали три дня! – говорит Яна.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

Наряды к свадьбе ижевчанка сшила сама: рубашку Родославу за ночь перед торжеством, свое платье за 2 дня. Организацию праздника пара тоже взвалила на свои плечи. И даже еда была собственного приготовления: блюда создавали родители пары под руководством брата Яны, настоящего шеф-повара.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

Свадьба Линдарских была похожа на сказку - со всех концов страны к празднованию присоединились друзья и знакомые пары. И все – в тематических костюмах.

ФОТО: Личный архив героев публикации.