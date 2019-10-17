2019-10-17T15:12:05+03:00
Общество

Бои без правил «Стрелка» в Ижевске: зачем бизнесмены и строители дерутся между собой

Как подбирают бойцов и можно ли сражаться девушкам?
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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19 октября в Ижевске пройдет уже четвертый турнир боев без правил «Стрелка». Больше 40 незнакомцев встретятся на ринге, чтобы просто подраться. Зачем они это делают? Участвуют ли в боях девушки? И почему это сейчас популярно? Расскажет «Комсомолка».

ХОЧЕШЬ НАБИТЬ ЛИЦО? ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Впервые бои без правил прошли восемь лет назад в Санкт-Петербурге и оттуда уже «разошлись» по всей стране. В Ижевске первый турнир состоялся летом 2019 года. Местные жители встретили его с большим интересом. И правда, где же еще можно подраться вдоволь на законных основаниях, не заходя на Буммаш.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Мы провели порядка 20 боев. Посмотреть на них пришли 600-700 человек, - рассказывает один из организаторов «Стрелки» Арман Клоян. – И до сих пор на каждый турнир получаем 60-80 заявок от желающих.

Почему же строители, бизнесмены, водители, врачи и многие другие так хотят поразмахивать кулаками? Мотивы у всех свои. Кто-то таким образом хочет добиться популярности (общее количество просмотров роликов с боев стремиться к миллиарду), кто-то просто выпускает пар.

- Бывало, мужчины в обычной жизни не могли поделить что-то – и вызывали друг друга на настоящий бой. В этом случае площадка «Стрелки» уникальна – можно в цивилизованной обстановке решить какой-то конфликт, а не караулить друг друга на темных улицах с арматурой, - поясняет Арман Клоян.

А ЕСЛИ МЕНЯ ПОКАЛЕЧАТ?

Пока решаются выйти на ринг только мужчины. Но организаторы призывают принимать участие и девушек. Есть одна представительница прекрасного пола, которая неоднократного подавала заявку, но ей не могут найти соперницу.

- Мы подбираем бойцов в зависимости от их навыков и веса. Стараемся сделать так, чтобы эти параметры примерно совпадали у соперников. Тогда получаются честные бои. Конечно, можно прямо во время турнира вызвать кого-нибудь. Такая ситуация уже была – на поединок вызвали судью, который вел схватки. Кончено, никому из присутствующих не удалось победить его, - рассказывают организаторы.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Основные требования к желающим – возраст (им должно быть не менее 18 лет), наличие справки от врача (подтверждающий, что им можно заниматься спортом), паспорт и полис медицинского страхования.

- Да, были у нас и нокауты и переломы. Но на каждом турнире дежурит карета скорой помощи. Здоровье бойца для нас на первом месте, - уточняет Арман Клоян.

Поэтому и есть судьи, которые контролируют обстановку.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Отдельно стоит рассказать про места, где проводятся турниры. Это не просто какой-то спортивный зал, а аутентичные помещения или территории – берег Молдаванского пруда, заброшенный ангар.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Стараемся сделать под бои соответствующую атмосферу, чтобы можно было наслаждаться не только зрелищем боев, но и самой обстановкой, - уточняет Арман.

Собственно, из-за этого все драки происходят на песке. Его специально привозят к месту турнира. В ближайшее мероприятие самосвал привезет несколько тонн песка в ТЦ «Алые паруса».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Можно ли драться коллективами?

- У нас была «стенка на стенку» - два на два бойца. В будущем, возможно и сделаем большими группами.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Какой был самый младший и возрастной участник?

- Младший, конечно, 18 лет. Но есть у нас маленький организатор – мой 6-летний сын. Когда мы только запускали турнир, он даже разбил свою копилку, чтобы помочь в организации. А на первом мероприятии приветствовал бойцов на сцене.

Самый возрастной – был охранник торгового центра, которому 45-46 лет.

Какой был самый короткий и длинный бой?

- Самый короткий был, когда участника на первых секундах отправляли в нокаут. А длинный – порядка 12 минут. Тогда уже поняли, что силы равны и объявили ничью.

БУДЬ В КУРСЕ!

Следующий турнир «Стрелка» пройдет 19 октября в ТЦ «Алые паруса». Начало в 16:00. Билеты можно приобрести по ссылке. При введении промокода KPIZH, будет скидка 100 рублей. Внимание, количество билетов ограничено.

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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