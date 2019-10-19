Обновленная площадь и оптимизация штата: Олег Бекмеметьев подвел итоги своего первого года на посту главы Ижевска

18 октября 2018-го Главой Ижевска избрали Олега Бекмеметьева. Спустя год он дает большую пресс-конференцию и рассказывает о своих успехах на посту градоначальника, а также планах на дальнейшее развитие города. Мы собрали подборку ответов на главные вопросы этого дня:

Как оптимизируют районные администрации?

Сейчас в штате трудится 350 человек. Будут ли кого-то сокращать – неизвестно. Но специалисты уже сейчас анализируют варианты того, как повысить работоспособность и выстроить полноценную и эффективную новую структуру.

– Там есть бухгалтеры, юристы, IT-сотрудники, работники сферы образования, культуры и спорта. Ровно такие же работники у нас есть в администрации. Я не говорю, что там дублируется все на 100%, идут еще анализы. Но, как я изначально говорил, когда начинали оптимизацию с самой администрации, следующей волной будут работы в администрациях районов, вот эта вторая волна сейчас и начнется, – сказал Глава Ижевска.

«Ижводоканал» передадут в концессию?

Нет. Несмотря на то, что вопрос обсуждается уже несколько лет, сейчас этого никто не планирует. Олег Бекмеметьев подчеркивает, что это даже выгодно. Так как согласно ФЗ-155, концессионер может не только вложить инвестиции в объект, но и получить до 5% прибыли. Если же инвестором будет выступать сам «Ижводоканал», это будет выгоднее для модернизации соцсетей.

Когда состоится вторая сделка по продаже имущества «Ижевских электрических сетей»?

Вторая часть сделки пройдет в конце 2019 года. Деньги «Россети» придут позднее – в начале 2020-го. Примерная стоимость – 508 миллионов рублей. Сейчас компания платит за аренду этой части имущества.

Когда отремонтируют подземные переходы?

Ранее их хотели также передать в концессию, но сделки не состоялись. Сейчас город разрабатывает механизм передачи переходов в аренду с инвестиционными обязательствами. В планах – отремонтировать все переходы («УдГУ», «Электротехника в быту» и «Администрация Индустриального района») за 2020 год.

Когда на Центральной площади появятся туалеты?

Отвечаем кратко.

– К ноябрю должны появиться туалеты и комнаты матери и ребенка, – говорит Олег Бекмеметьев.