«Стараюсь меньше париться»: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева откровенно рассказала о своей жизни

15 октября фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на своей странице в Инстаграм устроила вечер ответов на вопросы подписчиков. «Комсомолка» узнала, как спортсменка борется с плохим настроением, какой у нее любимый футбольный клуб и готова ли она к первому этапу Гран-при.

МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ

Один из подписчиков поинтересовался у Лизы, как она мобилизует силы, если кажется, что все плохо. В ответ фигуристка выложила жизнерадостное фото со стаканом сока и рассказала, что всегда сохраняет позитивный настрой. «Стараюсь меньше париться. Чем больше думаешь о плохом, тем больше это становится явью», - резюмировала Туктамышева.

ПРАВДА О СПОРТСМЕНАХ

ФОТО: @liza_tuktik

Следующий вопрос касался поведения спортсменов в «обычной» жизни. Поклонник поинтересовался, правда ли, что атлеты употребляют алкоголь и ругаются матом. Лиза ответила с ноткой сарказма: «Конечно нет, что вы. Мы ангелы, спустившиеся с небес. Такими вещами мы не занимаемся!».

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ФОТО: Скриншот

Поклонники также поинтересовались, нравится ли Туктамышевой новая произвольная программа и костюм к ней. «Очень! Сразу же в голове возникла идея этого костюма, как только продумали музыку», - отреагировала Лиза. Напомним, что в этом году Елизавета вышла на лед в черном брючном костюме, украшенном стразами, белой рубашке и красным галстуком в цвет кожаных перчаток.

ЛЮБИМЫЕ БЛОГЕРЫ

ФОТО: Скриншот

Вопросы также коснулись и жизни Лизы в Интернете. «Каких блогеров смотришь на Ютьюбе?», - поинтересовался подписчик. Оказалось, что Туктамышева смотрит канал комика Нурлана Сабурова LABELCOM*, выпуски юмористической программы «Что было дальше?».

ЗА «ЗЕНИТ»

ФОТО: @liza_tuktik

Лиза еще раз рассказала подписчикам, какой ее любимый футбольный клуб. На этот вопрос она выложила фотографию со стадиона, где девушка запечатлена с фирменным «зенитовским» шарфом.

ГОТОВНОСТЬ К ГРАН-ПРИ

ФОТО: @liza_tuktik

Конечно же, поклонники не могли не поинтересоваться готовностью Лизы к первому этапу Гран-при. Лиза успокоила болельщиков ответом: «Еще как!». Также она рассказала, что у нее боевой настрой и поблагодарила подписчиков за беспокойство.

НЕТ ОБИД НА КОСТОРНУЮ

ФОТО: @liza_tuktik

Многие осудили поведение Туктамышевой на турнире Finlandia Trophy* - 2019, где она уступила соотечественнице Алене Косторной. Лиза якобы не стала общаться с победительницей, а потом и вовсе толкнула ее!

«Ты правда толкнула Алену?», - поинтересовался подписчик, сопроводив свой вопрос смеющимся смайликом. Лиза ответила: «Конечно нет! Как вы себе это представляете?».

Спортсменку также спросили, почему она обижается на более юных фигуристок. Лиза поделилась, что никаких обид нет. «Алена выступила очень достойно, и лично мне понравилось. Вопрос только в судейских оценках, а не в обидах на юных конкуренток», — резюмировала девушка.

ФОТО: ФОТО: @liza_tuktik

*Лэйблком, *Финляндия Трофи

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».