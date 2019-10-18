Страшнее сигарет: среди детей Ижевска набирает популярность новое опасное увлечение – снюс

В конце сентября в соцсетях появился ролик под названием «Сходка снюсеров». В нем толпа подростков, от 11 до 17 лет, выполняет различные задания: кто-то под выкрики сверстников читает рэп, кто-то, раздевшись до трусов, соревнуется в беге, кто-то танцует на фонарном столбе. Все это ради «шайбы» - упаковки с никотиносодержащими пакетиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/738592" frameborder="0"></iframe> «Сходка» снюсеров.

Официально в России снюсы – как табачные изделия – запрещены – торговать ими нельзя и оптом, и в розницу. Но распространители придумали хитрый ход – под тем же названием продают никотиносодержащие вещества – без табака. И хотя в России они существуют много лет, популярность среди подростков приобрели относительно недавно. Распространяются в пакетиках белого цвета, расфасованных и упакованных в небольшие банки. В каждой такой «шайбе» – измельченные листья растений, соль, различные вкусовые добавки-ароматизаторы (чаще всего ментоловые) и, конечно, химический никотин.

ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Сегодня такие смеси свободно продаются в табачных магазинах, реализуясь как заменители сигарет. Продать могут любому – лишь бы покупатель доказал, что ему 18 лет. Но и для несовершеннолетних – свои каналы сбыта – соцсети. Уже сейчас там разворачиваются целые сообщества по продаже «снюса».

Фото: предоставлено источником «Комсомолки»

Те, кто когда-либо «кидал» (так называется процесс употребления), примерно понимают, как вещество воздействует на организм. «Комсомолке» удалось пообщаться с подростками, которые знают ситуацию лучше любого взрослого, и вот что они рассказали:

– Он расслабляет. От сигарет такого эффекта нет. А кто распространяет? Ну есть такие люди, которые закупаются этим по дешевке и распространяют. И скорее всего, среди несовершеннолетних. Они просто заводят «Инстаграм», говорят, что у них есть такой-то товар. Им [все равно] кому продавать, просто продают. Даже сами несовершеннолетние распространяют иногда.

– Ну я не курила сигареты. Те, кто и курил, и «кидал» «снюс», говорят, так же по ощущениям. Меня просто расслабляет.

Расслабление – эффект, который вызывает никотин. В зависимости от дозы вещества в смеси и различных добавок – оно может быть сильное или слабое. Иногда люди жалуются на жжение губы.

– Кто-то с него вообще блюет, – рассказывают подростки.

ВЫЗЫВАЕТ СИЛЬНЕЙШЕЕ ПРИВЫКАНИЕ

Многие считают, что «кидаться» – все равно, что курить. На самом деле, это совсем не так. В соцсетях распространяют «шайбы» с химическим никотином без табака и не нарушают закон – не попадают под запрет реализации табачных изделий. По мнению экспертов, такие пакетики в 7 раз токсичнее любых сигарет и вызывают сильнейшую зависимость. Настолько сильную, что ради этой банки дети готовы раздеваться и танцевать перед абсолютно незнакомыми людьми.

Фото предоставлено источником «Комсомолки»

По словам наркологов, за последний год случаи обращений родителей и педагогов из-за проблем со здоровьем детей участились. Связаны они, как раз, с употреблением «химии». Симптомы у всех одинаковые – головные боли, головокружение, тошнота, рвота, сдавливание в висках. Особенный симптом – жжение в губах.

– Всасывание происходит сразу – через сосуды, в головной мозг. Поэтому зависимость и физическая, и психическая развивается гораздо быстрее, чем от сигарет. У детей организм сформирован на 50%, поэтому всасываемость еще быстрее, и воздействие на мозг еще быстрее, – поясняют наркологи.

Никотиновая зависимость – одна из самых сильных в мире. Но состав этих смесей таков, что рано или поздно организм к нему полностью привыкнет. И тогда он потребует перехода на что-то более «тяжелое». К тому же, никто не гарантирует, что распространяемые сегодня пакетики не содержат ничего запрещенного.

УВЛЕКАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ

Масштабы распространения «снюса» и никотиносодержащих изделий среди школьников поражают – только на одном ролике в «сходке» мы насчитали больше 40 человек. И это только те, кто рискнул прийти на открытую встречу. Сколько детей «кидает» пакетики сейчас, остается только догадываться. И зачастую родители даже не знают об опасном увлечении – дети уверяют, что это жвачки, мятные конфеты, что все законно и безопасно. Хотя на самом деле, это, конечно, не так. Уже с начала учебного года участились случаи обращений к наркологам за консультациями по этой проблеме. А поставляют такие смеси – коробками.

Фото: предоставлено источником «Комсомолки»

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНОК «ЗАКИДЫВАЕТСЯ»?

О появлении «снюса» в вашем доме расскажет запах – в пакетики добавляют сильные ароматизаторы – чаще всего, ментол. Увлекшись снюсом, ребенок может начать беспричинно плеваться – это естественная реакция организма (такую часто замечают за курильщиками). Ну и, конечно, чаще просить деньги.

На родительских форумах некоторые рекомендуют осматривать вещи ребенка, вскрывать его переписки. Но психологи не рекомендуют грубо нарушать границы ребенка, к этому можно прибегнуть только в крайнем случае.

– Родителям нужно быть более внимательными к поведению, поступкам, интересам своего чада. Нарушение личных границ может нарушить отношения, у ребенка потеряется доверие, уважение к родителям, – рассказал эксперт, врач психиатр-нарколог. – Необходимо в спокойной и доброжелательной атмосфере обсудить причину употребления, рассказать о возможных опасностях и осложнениях употребления психоактианых веществ, а также говорить о своих родительских переживаниях (например, страхе, что ребёнок может умереть). При этом нужно постараться не осуждать, не высмеивать, и ни в коем случае не унижать ребёнка.

Часто в этот момент можно столкнуться с ответной агрессией – ребенок понимает, что совершил что-то запрещенное, и станет «защищаться», так как испытывает стыд. Может стать более скрытен, замкнут. Дополнительную раздражительность спровоцирует и никотиновая зависимость.

Не рекомендуется навешивать ярлыки – например, «ты будешь наркоманом». Нужно вместе разбираться и прояснять, почему ребенок стал употреблять психоактивное вещество, что его побудило на такие действия. Необходимо прояснить причину употребления снюса.

– Дети могут начать употребление на фоне конфликтных ситуаций как в семье, так и в коллективе, или чтобы не отделяться от сверстников, – добавляет врач. – Не рекомендуется обсуждать такую проблему в присутствие ребенка с посторонними людьми (соседями, знакомыми), т.к. такой поступок может еще отдалить ребёнка или враждебно настроить по отношению к родителям.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сегодня наркологи и родители убеждены в одном – никотиносодержащие смеси необходимо полностью запретить. В 2015 году Государственная Дума уже рассматривала предложение по ограничению торговли этими веществами, но оно не прошло во втором чтении.

Мы обратились в МВД по Удмуртии с вопросом о том, что будет предприниматься в отношении таких «снюсов». Там ответили, что, к сожалению, ситуацию контролировать сложно, поскольку никотин не считается наркотическим веществом. Вызвавший резонанс ролик, где детей заставляют ради «шайбы» выполнять разные задания, не оставят без внимания – уже запланировано совещание.

Возможно, в скором времени Госдума вновь вернется к этому вопросу. Но пока ведомства могут принимать исключительно профилактические меры воздействия. А контролировать ситуацию и объяснять детям о вреде и последствиях употребления снюсов могут только родители.