Нужны ли ребенку дополнительные витамины: мнение ижевского врача

На днях ученые РУДН и МГУ им. Ломоносова поделились результатами исследования, которое они проводили в течение 4 лет. Специалисты изучали уровень Омега-3 жирных кислот в крови более чем 1300 пациентов разного возраста. Дефицит выявили у 75,4% испытуемых, причем в большей степени – у детей и подростков.

Омега-3 – одно из тех жизненно необходимых веществ, которые не вырабатываются организмом самостоятельно. Специалисты даже предложили вернуться к советской практике: ежедневно давать детям рыбий жир. Как восполнить нехватку Омега-3 кислот в организме ребенка? И нужны ли вообще детям дополнительные витамины? Разбираемся вместе с родителями и врачом-педиатром в рамках проекта «Комсомолки» «Лучшая клиника – 2019».

Только 12% ижевчан консультируются с врачом

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Мы задали ижевским родителям вопрос: «Как вы заботитесь о том, чтобы ваш ребенок получал все необходимые витамины?»* Большинство опрошенных проголосовали за вариант «Просто кормлю своих детей разнообразными продуктами» (48%). Треть респондентов – 27% – раз в год покупают готовые витаминные комплексы. Целенаправленно идут в аптеку за конкретными витаминами, которые нужны именно их ребенку, 14,6% ижевчан. Наконец, только 11,8% консультируются перед покупкой витаминов с врачом.

Марина Хамидуллина, мама двоих детей, 4 и 11 лет:

– Я за рациональное использование витаминов в баночке. Мы живем в такой климатической полосе, что ребенок не может круглый год получать витамины из пищи. Летом и в начале осени мои дети едят овощи, ягоды и фрукты со своего огорода, и, соответственно, им не требуется дополнительных витаминов. Но поздней осенью, зимой и весной, мы обязательно пропиваем комплекс детских витаминов и витамин D.

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Елена Алексеева, мама 9-летнего ребенка:

– Я достаточно ленивая мама: считаю, что если дочка регулярно ест супы, салаты, тушеную капусту, рис, гречку, картофель, яблоки, курицу (пусть даже в виде наггетсов) и съедает хотя бы половину обеда в школе, то дополнительные витамины ей не нужны. Но примерно раз в год – обычно это случается осенью, – мы с ней заходим в аптеку и выбираем какой-нибудь – «вкусный» витаминный комплекс в виде жевательных конфет. Для нее это дополнительные сладости, а я спокойна – позаботилась о рационе ребенка.

Что говорят специалисты?

– За многие годы, что я работаю в медицине, мнения о целесообразности приёма витаминов неоднократно менялись, – комментирует «Комсомолке» ижевский врач-педиатр Валентина Шикалова. – Конечно же, в первую очередь необходимо, чтобы питание ребенка было сбалансированным по основным ингредиентам: белкам, жирам, углеводам, витаминам и микроэлементам, то есть было разнообразным. Но есть дети-малоежки, есть те, кто отказывается от конкретных продуктов – фруктов, молочных продуктов, мяса и так далее. Таким детям нужны дополнительные витамины. Так же я считаю, что витамины можно и нужно давать ребенку после перенесенного заболевания, в период повышенной заболеваемости ОРВИ, гриппом. Младшим деткам я бы посоветовала принимать витаминные комплексы в виде сиропа или жевательных таблеток, детям постарше уже можно давать таблетки, драже или капсулы. Хорошо, если вы будете чередовать витамины разных производителей. И очень важно, чтобы дети с 1 месяца и как минимум до 3 лет принимали витамин D.

Итак, если ваш ребенок питается разнообразно и ест разные группы продуктов, переживать не стоит – ему вполне хватит витаминов, поступающих с пищей. В остальных случаях обратите внимание на витаминные комплексы, подходящие ребенку по возрасту.

Как получить Омега-3 с пищей

Что касается непосредственно Омега-3 жирных кислот, или рыбьего жира, его также можно давать ребенку в виде витаминов – сейчас он выпускается в капсулах, проглотить которые гораздо легче, чем раствор. Но есть несколько правил приема этого препарата у детей:

- Рыбий жир нельзя давать ребенку, не посоветовавшись с педиатром, так как его нельзя принимать при некоторых заболеваниях

- Капсулы рыбьего жира не стоит давать детям до 7 лет

- Увлекаться препаратом не стоит – достаточно, чтобы ребенок принимал по капсуле в день и только в осенне-зимний период

И не забывайте: на столе у вас всегда должны быть продукты, которые содержат Омега-3. Их употребление помогает развивать память и внимательность у ребенка, справляться со стрессом в школе. Также Омега-3 помогают в работе кровеносных сосудов, кровообращения и иммунной системы.

Полезные жирные кислоты содержатся в рыбе – лососе, тунце, скумбрии, сельди, сардинах, – грецких орехах, яйцах. Обратите внимание и на другие виды полезных жиров, которыми богаты оливковое масло, рапсовое масло, орехи, семечки и авокадо.

Фото: Архив

Как составить правильный рацион, чтобы витамины были не нужны

Ежедневно ребенку нужны:

Белки – от 3 до 3,5 г на каждый килограмм веса. Белки содержатся в мясе, яйцах, рыбе, молочных продуктах.

Жиры - 3 г на каждый килограмм веса. Давайте ребенку растительное и сливочное масло, жирную рыбу, семечки, орехи, авокадо.

Углеводы – 15 г на каждый килограмм веса. Углеводы содержатся в крупах, фруктах, овощах, сладостях.

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