Ижевчанин, основавший команду по баскетболу на колясках: «Победа над собой намного труднее победы над соперником»

Николай Безумов – преподаватель по баскетболу в ижевской спортивной школе №4. В 2014 году он, в свободное от работы время, создал команду по баскетболу на колясках «Локомотив». В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+, 107,6 FM) тренер рассказал, как он обучает спортсменов и с какими трудностями сталкивается на занятиях.

«Нас сложно остановить»

- Со мной в институте учился парень, мы с ним очень дружили, - начинает свой рассказ Николай Николаевич. – Однажды с ним случилось несчастье: разбился на машине. Травмы усадили его в коляску. Я дежурил раз в неделю по ночам в нейрохирургии в течение года. За это время я понял, что инвалидам нужна моя помощь.

Однажды по телевизору он увидел, как инвалиды занимаются спортом.

- По образованию я учитель физкультуры, - рассказывает мужчина. – Пришла в голову идея создать команду по баскетболу на колясках. Назвали «Локомотив». Потому что локомотив – это большая серьезная машина, которую очень сложно остановить, если она разгонится.

«Кириленко с коляски попал в кольцо с 4 раза»

В команду Николай Николаевич берет всех. Главное – быть замотивированным на победу. И быть, прежде всего, уверенным в себе.

- Не все справляются с нагрузкой, - вздыхает тренер. – Для игры в баскетбол нужно прилагать какие-то сверх усилия. Представьте, человек сидел в коляске, тихонечко передвигался, никуда не торопился. А здесь же игра, здесь надо догнать соперника, отобрать у него мяч, оторваться от него. На данный момент через команду прошло около 30 человек. Закрепиться смогли только 17. Самому молодому – 18 лет, самому возрастному – 57.

ФОТО: Николай Безумов

И правда, попасть в кольцо с коляски не так уж просто! Так, на Чемпионат России по баскетболу на колясках приехал Андрей Кирилленко – уроженец Ижевска, ставший президентом российской федерации баскетбола.

- Он сел в коляску и только с 4 раза попал в кольцо, - говорит Николай Безумов. - Игра на колясках в разы труднее, чем на ногах. У ребят двойная нагрузка. Им нужно управлять коляской, где задействованы руки и бросать мяч в кольцо, где опять-таки задействованы руки. Это очень сложно. Когда ребята овладевают техникой, то уже включается азарт и идет бескомпромиссная игра.

«Все упражнения пробую на себе»

Ребята играют в баскетбольных колясках. Та, на которой они обычно передвигаются, не подойдет: есть риск получить травму.

- Когда мы только создали команду, таких колясок не было, - вспоминает Николай. – И ребята решили попробовать сыграть на своих. Я дал согласие, но на игру попроще – регби. Конечно же, у команды проснулся азарт, начались столкновения и жесткая игра… В итоге, один упал. Хорошо, что обошлось без травм. Тогда я зарекся: играем только на профессиональных баскетбольных колясках. У нее, в сравнении с обыкновенной, большая площадь опоры, колеса установлены и под углом и, что самое главное, их 4 – впереди два и сзади два. Задние колеса играют роль антиопрокидывателя.

Все упражнения, которые Николай Николаевич дает команде, он проверил на себе. Тренер сел в баскетбольную коляску и пробовал выполнять задание.

- А как иначе? – спрашивает мужчина. – Можно столько всего нафантазировать! Разработать методику занятий, конечно, помогает интернет. Зачем изобретать велосипед? Люди делятся своим опытом.

Каждый игрок имеет «цену»

Оказывается, играть в баскетбол на колясках могут и здоровые игроки! На площадку допускается 1 такой баскетболист.

ФОТО: Николай Безумов

- Каждый игрок в силу своих физических возможностей имеет цену, свой балл, - говорит Николай Николаевич. - На площадке у игроков в сумме должно быть не более 14,5 баллов. Здоровый имеет 4,5 балла. Остальным игрокам тоже присваивается балл. Все зависит от физических возможностей.

Тяжело передвигаться по городу

Инвалидам, по словам Николая Безумова, в Ижевске жить непросто: не везде есть доступная среда.

- Вы часто встречаете на наших улицах инвалидов, в кино? – задается вопросом мужчина. – А почему? Не потому что не хотят, а потому что очень тяжело передвигаться по городу. На весь Ижевск у нас только 1 спортивный зал, где установлены пандусы – в медицинской академии. Там собственно мы и занимаемся.

Не только спорт

Команда у Николая Николаевича дружная. В ней тренируются как мужчины, так и женщины. Ребята приезжают даже из Сарапула и Завьяловского района.

- Времени дорога занимает много, у тех, кто ездит на тренировки, появляются дополнительные темы для разговора, - говорит тренер. – Так, двое игроков из Сарапула «доездились»! Они были знакомы еще до занятий баскетболом. Но именно в дороге узнали друг друга получше, начали встречаться, а в итоге появилась баскетбольная семья!

На свадьбе ребят подвязку и букет невесты поймали опять-таки игроки «Локомотива».

- Я сразу им сказал, что это – судьба, - улыбается Николай.

Как попасть в команду?

Николай Николаевич и команда «Локомотив» на своих тренировках ждет всех желающих. Они проходят в спортивном зале ижевской медицинской академии по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00.

- Игра - это общение с людьми, это личностное развитие, - говорит капитан команды Салават Бакиев. - Когда ты получаешь травму, то остаешься один на один в пустой комнате и не понимаешь, куда пойти и как решить проблемы в обществе таких же ребят, как и ты. Помогает баскетбол. Через игру ты социализируешься.

- Занимаемся мы ради нашего же здоровья, - поделился самый опытный игрок «Локомотива» Николай Сергеев. - Для того, чтобы быть частью общества. Конечно, по началу привыкнуть к таким физическим нагрузкам бывает тяжело. Нужно много двигаться, ты носишься от кольца от кольца. Потом, конечно, привыкаешь, становится легче. На тренировках нас Николай Николаевич заставляет выкладываться.

- Да, мы не всегда попадаем в призовые места, - резюмирует тренер Николай Безумов. – Но победа над собой намного труднее победы над соперником.

ФОТО: Николай Безумов

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