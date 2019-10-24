Зима близко: как ижевчанам подготовить автомобиль к холодам?

С каждым днем все холоднее. Самое время готовить автомобиль к зиме. О чем нужно позаботиться, рассказали эксперты в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) в программе «Дави на газ!»

1. Готовьте незамерзайку

Самая распространенная проблема, с которой автолюбители обращаются в сервис при наступлении холодов, - вода, замерзшая в бачке омывателя лобового стекла.

- Это чревато серьезными проблемами, - говорит руководитель сервиса компании «Империя Авто» Максим Зайцев. - Может лопнуть сам бачок или выйти из строя насос подачи жидкости. Поэтому нужно обязательно заменить воду на незамерзайку. Так вы спасете себя от серьезных финансовых проблем.

2. Проверьте заряд аккумулятора

Перед зимой необходимо провести диагностику аккумуляторной батареи. Специалисты автосервиса проверят работоспособность самого аккумулятора, а также стартера и генератора.

- По правилам, заряжать батарею нужно каждые 3 месяца, - добавляет Максим. - Иначе при наступлении холодов машина может не завестись в самый ответственный момент. Проверять заряд следует на всех автомобилях, независимо от модели и страны-производителя.

3. Поменяйте резину

Заменить летнюю резину на зимнюю нужно заранее, не дожидаясь заморозков. Вопреки сложившемуся мнению, при езде на асфальте «шиповки» не портятся. Нужно лишь аккуратно трогаться с места и не газовать.

- А если ваша зимняя резина новая, то настоятельно рекомендуем до зимы пройти обкатку, - комментирует руководитель отдела запчастей компании «Империя Авто» Сергей Волков. - Это значит, что по асфальту на зимней резине нужно проехать около 500 километров до наступления заморозков.

4. Обработайте кузов автомобиля воском

Он поможет оттолкнуть грязь и реагенты, а также не даст вредным веществам испортить лакокрасочное покрытие. Дополнительно следует обработать личинку замка и резиновые уплотнители силиконом.

5. Проверьте свечи, масло, антифриз и ремень генератора

Нужно следить за состоянием жидкостей автомобиля и свечей в течение всего года. Если они заменены согласно регламенту, поводов для беспокойства нет.

- Мы рекомендуем заменять масло каждые 10 тысяч километров у бензиновых двигателей и каждые 7 тысяч у дизельных, независимо от сезона, - говорит Сергей. - Свечи следует заменять также согласно рекомендациям производителя. Что касается антифриза, то следует проверить его в автосервисе на температуру замерзания.

Ремень генератора на пригодность можно проверить и самому - тщательно осмотреть его. Если на нем есть трещины или какие-либо задиры, то нужно его заменить.

Будь в курсе!

Прогревайте автомобиль перед поездкой…

Современный двигатель не требует долгого прогрева в холода. Однако следует прогреть двигатель примерно до 50 градусов. Это продлит срок службы основных агрегатов мотора и коробки передач.

- Машина - как организм человека, - добавляет Максим. - Перед тренировкой нужно разогреть мышцы.

…и охлаждайте после

Чтобы на лобовом стекле и в личинках замка автомобиля не образовывалась наледь, важно с вечера охлаждать салон: открыть двери, окна или включить холодный обдув. В таком состоянии машину нужно держать примерно 3 минуты.

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