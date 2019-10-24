Ижевчанка, похудевшая на 20 кг: Сестра пугала, что я умру одинокой

Еще четыре года назад Елена Данилина весила 105 кг и едва-едва могла донести себя до работы. А сейчас 34-летняя ижевчанка с легкостью проходит 50 километров и чувствует себя красивой и желанной. Секрет ее похудения раскроет «Комсомолка».

Фото: предоставлено героем публикации

НЕ ХОТЕЛА ТРЕНЕРА-ДЕВУШКУ

- Я никогда не была худенькой. Сколько себя помню - всегда сидела на диетах. Сброшу, а потом сорвусь и наберу еще больше. Было тяжело. Приду в магазин, а там вся одежда до 48 размера. А мне-то нужен 54! Приходилось носить серые платья-мешки… - вспоминает наша героиня. - Даже ходить долго не могла - начинали болеть спина и колени. Последней каплей стала фотосессия, на которую я попала случайно. Когда пришли фотографии, я ужаснулась - на меня смотрела чужая толстая тетенька.

Девушка поняла, что мало сесть на диету - нужно записаться в спортзал, к тренеру. Лена сразу решила - наставником должен быть мужчина.

После этой фотосессии девушка поняла, что нужно брать себя в руки Фото: предоставлено героем публикации

- Категорически не хотела тренера-девушку, - смеется наша героиня. - Я подумала, что мужчина не даст расслабиться и будет держать в тонусе, а с девушкой можно где-то поболтать, где-то схалтурить. Стеснялась, конечно… Но желание нравиться себе и покупать красивые платья оказалось сильнее.

Началась долгая и трудная работа над собой.

- Сначала Виктор Давыдов (Тренер Елены. - Прим. ред.) позвал меня на пробную тренировку, сказал «попробуешь, вдруг не понравится». И… мне не понравилось! - смеется девушка. - На следующий день болело все тело, я буквально не могла пошевелиться. Лежала и думала «Лена! Ты ведь толком не занималась спортом, что ты хотела?!» Знаете, что сделала? Пошла в зал! Побегала на дорожке и сходила в сауну, мне стало гораздо легче, - вспоминает ижевчанка.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПОД ЗАПРЕТОМ

- Сначала Виктор контролировал мое питание - перед каждой тренировкой я ему подробно рассказывала, что и сколько ем. Тренер посоветовал мне подписаться на нескольких похудевших девушек в «Инстаграме» - так разобраться в правильном питании оказалось проще, - рассказывает Елена.

Изучая странички, ижевчанка приучала себя есть пять раз в день.

Елена продолжает заниматься, так как ее цель не достигнута Фото: предоставлено героем публикации

- Первое время если я хотела сладкое - шоколад и мороженое, я ела, а потом отрабатывала в спортзале, поэтому ходила туда каждый день: три занятия с тренером и четыре самостоятельно. Сложнее всего было заставить себя проходить 10 тысяч шагов в день. Пришлось купить фитнес-браслет, чтобы следить за активностью, а еще ходить на работу пешком. Общественный транспорт вообще для меня стал запретным. Еще установила на браслете функцию, которая оповещала меня о нехватке активности - я вставала и ходила туда-сюда каждые полчаса, - говорит девушка.

Иногда Лена рассказывала тренеру, что ест «запрещенные» продукты. Конечно же, Виктор ругал девушку.

- Один раз он сказал мне: «Ты понимаешь, что вся работа, которую мы с тобой делаем, бесполезна?». Мне стало очень стыдно. С тех пор срываться перестала, - рассказывает ижевчанка.

«ЕСЛИ ВЕС СТОЯЛ, ТО Я… ЕЛА»

После того, как Лена скинула 5 кило, вес встал.

- «Я же все делаю правильно, почему не худею?» - думала я. Расстраивалась. Тогда провела эксперимент - перестала ограничивать себя в еде и немного поправилась. А после - смогла скинуть чуть больше, - говорит наша героиня. - Еще, когда цифра на весах не менялась, я выезжала за город - смена обстановки и эмоциональная встряска помогали.

Сейчас наша героиня весит 85 кг, но ее цель - 75 кг. Она хочет похудеть к своему 35-летию - у девушки есть еще восемь месяцев. Есть у Лены еще одна заветная мечта - высокие сапоги.

- С моими икрами сапоги не налезают, но я же занимаюсь! Так что не сомневаюсь, что совсем скоро моя мечта сбудется. Как-то на фитнес-тестировании мне сказали, что мой идеальный вес 73 кг, но мне не нравится эта цифра, поэтому хочу весить 75, - смеется Лена.

«ТЕБЯ НИКТО НЕ ПОЛЮБИТ - ОСТАНЕШЬСЯ ОДНА»

Кстати, семья нашей героини поддержала решение Лены привести себя в форму. Особенно порадовалась сестра.

- Она всегда мне говорила, что нужно следить за собой, что нельзя так выглядеть. «Тебя никто не полюбит, ты останешься одна» - говорила сестра, а я ей отвечала, что дело не в фигуре, много ведь девочек «в теле» и замужем, - рассказывает девушка. - Хотя мама до сих пор, приезжая, привозит что-то вкусное и вредное. Стараюсь не обижать ее - вкусности отношу на работу, подкармливаю коллег. Кстати, в основном я работаю с мужчинами - когда я похудела, один из них спросил «Лена! Где твоя грудь?». Когда вместе с весом уходит бюст - это обидно, - улыбается девушка. - Ну ничего, я наверстаю - буду качать мышцы.

Килограммы ушли, но девушка не торопится обновлять гардероб, так как ее цель не достигнута.

- Я покупаю только повседневную одежду - брюки, рубашки. Например, пальто или куртку ни за что не куплю, потому что я еще худею. Пусть я буду ходить в чуть большеватой курточке, зато потом с кайфом пойду покупать себе, уже похудевшей, верхнюю одежду. Что касается платьев - да! Они есть и даже разноцветные (раньше были серые мешки), - рассказывает Лена.

ОБО ВСЕМ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ

- Когда я начала худеть - от меня отвернулись несколько друзей. Говорили, что им некомфортно, когда во время общих вечеринок все пьют, а я не притрагиваюсь к алкоголю и не ем что-то. Зато появились новые знакомые из тренажерного зала - с ними можно обсудить какой-нибудь новый рецепт или новую программу тренировок.

- В последние месяцы я стала уверенней в себе и стала больше «выходить в свет»: ходить с друзьями на концерты, выставки, фестивали. Раньше никуда не ходила - стеснялась своей полноты. А еще стала много гулять. Например, на «Удмуртском скороходе» прошла 50 километров пешком! А ведь раньше даже получасовая прогулка давалась с трудом.

Примерно с таким набором продуктов ижевчанка уходит каждый день на работу Фото: предоставлено героем публикации

- Я все еще тренируюсь - 3 раза в неделю, по часу с тренером и 30 минут заминка.

- В среднем на еду у меня уходит 10 тысяч рублей в месяц, плюс семь тысяч на тренера и 1800 на абонемент в тренажерке.

- Теперь вредная еда не кажется мне такой уж вкусной. Когда я вижу, как в кафе люди едят бургеры, майонез, картошку, то понимаю, что слишком тяжело дались мои 20 килограммов, и я больше не хочу поправляться. Хотя, конечно, раз в месяц могу позволить себе съесть самый простой бургер, но не чаще. Есть риск, что я могу сорваться.

- Любимое блюдо - запеченная курица и лазанья из лаваша, только вместо майонеза там томатная паста, а внутри грибы и овощи.

- Самым тяжелым было перестать есть сладкое. Я просто перестала его покупать. Мимо витрин с тортиками проходила, повторяя себе: «Это не мое, мне это не нужно».

- Совет худеющим - поймите, для чего именно вы хотите похудеть. Главное - мотивация.

- У меня есть цель - хочу похудеть до 75 кило к своему 35-летию. Хочется выглядеть хорошо. Время еще есть - уверенно иду к своей цели. У меня все получится.