«Закатилось маленькое солнце Удмуртии»: в селе Бураново простились с Натальей Пугачевой

В воскресенье, 27 октября, в Удмуртии простились с участницей коллектива «Бабушки из Бураново» Натальей Пугачевой. Она не дожила двух дней до своего 84-летия.

- Я слышал, что счастливые люди уходят близко к своему дню рождения, - сказал на прощании министр культуры республики Владимир Соловьев. – Сейчас будем искать возможности, чтобы установить ей памятник и помочь семье.

Фото: Амир Закиров

Несмотря на то, что на улице лил дождь и был сильный ветер, на прощание пришло, кажется, все село. Маленький храм Святой Троицы даже не мог уместить всех пришедших. Их было сотни человек – родные, жители села, неравнодушные. Приехал и митрополит Ижевский и Удмуртский Виктор Костенков. Именно он помогал бабушкам в начинании, когда они решили построить храм в селе.

Фото: Амир Закиров

- Наталья Яковлевна всегда отличалась от всех. И я знаю, чем она приметна – с ее лица никогда не спадала улыбка. И даже несмотря на то, какую тяжелую жизнь она прожила, какого ей было поднимать колхоз после войны. Посмотрите на нее, какие у них натруженные руки! Она и плуг таскала по этим полям и все хозяйство было на плечах этой маленькой женщины. Считаю, что она - это ещё олицетворение нашего удмуртского народа. Такая простая, добрая. Ее улыбка - это маленькое солнце. Закатилось маленькое солнце Удмуртии, - сказал Виктор Костенков.

Само прощание длилось около двух часов. Похоронили Наталью Яковлевну Пугачеву на кладбище при селе. Там же захоронены ее родные.

«В ГОРКУ ВЗБИРАЛАСЬ БЫСТРЕЕ МОЛОДЫХ»

Все присутствующие отмечали, что бабушка была трудолюбивой и очень прямолинейной. Она могла в глаза сказать все, что думает о человеке. Но никогда не оскорбляла. И, да, улыбка не сходила с ее лица.

- Вы представляете, она окончила только один класс и с 9 лет постоянно работала! Поле, огороды, скотина. Без выходных и отпусков. При такой жизни умудрилась воспитать четверых детей! Работает в поле, прибежит домой на полчаса, покормит малышей, и обратно убегает, - рассказывают родные.

Фото: из личного архива

Не потеряла она страсти к огороду и в почетном возрасте. Огромный огород засажен всем, чем только можно – картошка, свекла, капуста, кабачки, яблони, вишни и так далее. Были у нее поросята, гуси, коровы, даже лошадь. За всеми успевала следить, растить. Конечно, большой опорой и поддержкой в этом деле был муж Натальи Яковлевны.

Фото: из личного архива

- Они были вместе с ее 18 лет. Это 65 лет! И все слухи, что он очень ревнивый и не хотел ее отпускать на конкурс «Евровидение». Просто хозяйство большое и нужно было за ним следить, - рассказывают родные.

А про гостеприимство Натальи Пугачевой ходит молва. У нее четыре ребенка, 8 внуков и 8 правнуков. Каждые выходные в домике собирались почти все. И каждого бабушка могла накормить до отвала.

- Мы еще спим утром, а она уже полный стол наготовила! Перепечи, табани, кыстыбеи, пирожки всякие. Даже если просто в гости к ней пришел, она обязательно как минимум напоит чаем. Чай тоже не простой был – со зверобоем, мятой, иван-чаем, - рассказывает супруга сына Натальи Яковлевны.

В кругу семьи. Фото: из личного архива

- Она не ходила – летала, - говорят соседи. – Как побежит куда-нибудь, не угонишься. В горку быстрее молодых взбиралась!

И все это было под песню. Музыка была важной частью жизни бабушки. Выходит в огород и начинает запевать.

Наталья Пугачева со старшей правнучкой. Фото: из личного архива

- Сама часто песни придумывала, стихи. «И ты гостья. И я гостья, а лошадь кто накормит?»: говорила она. На праздниках пела, танцевала. Как музыку услышит, сразу в пляс, - вспоминает подруга Натальи Яковлевны.

Даже семье помогала в конкурсе «Согреем душу песней», который был в детском саду Ижевска. Не могла она остаться в стороне от песенного конкурса, в котором участвовала ее правнучка.

На песенном конкурсе в детском саду. Фото: из личного архива

Только в последние полгода она уже не могла так следить за хозяйством и танцевать – болезнь дала о себе знать. У Натальи Яковлевны несколько лет назад нашли рак желудка. В 2017 году ей сделали операцию и некоторое время она была под наблюдением медиков. Началась ремиссия. Но болезнь вернулась. Врачи говорили, что бабушка может не пережить повторной операции. Поэтому от хирургического вмешательства отказались. 26 октября она умерла.

Редакция «Комсомольской Правды» приносит искренние соболезнования родным и близким Натальи Яковлевны Пугачевой.