«Картины повезут в бронированных машинах»: Ижевчане увидят подлинники Рубенса

Мировые шедевры фламандского живописца Рубенса смогут увидеть ижевчане в Выставочном центре «Галерея». Экспозиция «Питер Пауэл Рубенс и его время» откроется уже 30 ноября. Журналист «Комсомолки» узнал, как к уникальному культурному событию готовятся организаторы.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ?

В России работы великого художника представлены только в трех музеях: в Эрмитаже (Санкт-Петербург), в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина (Москва) и Ирбитском государственном музее (Свердловская область).

– Выставка «Питер Пауэл Рубенс и его время» - это собрание картин из Ирбитского музея изобразительных искусств. Все работы – подлинные! Будет представлена живопись и гравюры с произведений Рубенса. Некоторые созданы при участии выдающихся учеников и мастеров резца, но при непосредственном руководстве великого живописца. Всего более 40 экспонатов, – рассказывает Екатерина Крекнина, руководитель отдела внешних коммуникаций Выставочного центра «Галерея».

Изюминкой экспозиции стала картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» (1618-1620 годы). Это двухметровое полотно, выполненное маслом, до недавнего времени считалось копией с оригинала Рубенса. Однако в результате экспертизы выяснилось, что в Ирбите находится подлинник, созданный самим Питером Пауэлом Рубенсом и его учениками - Антонисом ван Дейком и Якобом Йордансом.

ОХРАНА И БРОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ

Картины, которые привезут в Ижевск, застрахованы на несколько миллионов евро. Поэтому к транспортировке отнеслись со всей серьезностью.

– Картины повезут в бронированных машинах, с охраной. Вместе с ними поедут директор Ирбитского музей Валерий Карпов и трое его помощников. Здесь, в Ижевске, созданы беспрецедентные меры безопасности. Сигнализация и смотрители остаются, но мы усилили охрану представителями Росгвардии, которые будут постоянно находиться в «Галерее», – уточнила Екатерина Крекнина.

ФОТО: предоставлено ВЦ «Галерея»

К приезду Рубенса Выставочный центр «Галерея» преобразится: установят дополнительное освещение и отреставрируют Большой зал.

– Почти каждое произведение будет подсвечиваться специальными лампами, – прокомментировала специалист Выставочного центра. – Кроме того, мы планируем установить специальную «невидимую штору» – сигнализацию, реагирующую на нарушение охранной зоны.

ФОТО: предоставлено ВЦ «Галерея»

БУДЬ В КУРСЕ!

С 30 ноября до 26 января выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» будет открыта для посетителей по адресу: ул. К. Маркса, 244а (рядом с к/т «Россия»).

Тел. для справок (3412) 57-03-47.

Предварительная стоимость «взрослых» билетов – 250 рублей. Льготы для пенсионеров и детей сохранятся. 12+