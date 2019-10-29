2019-10-29T11:13:51+03:00
Общество

«Диванное настроение»: ТОП-6 телевизоров и игровых приставок с выгодными ценами

Как создать отличное настроение осенью с помощью современных технологий
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Когда за окном осень и на улице дождливо и сыро, валяться весь день на диване, завернувшись в одеяло, – милое дело. А еще приятнее провести осенние деньки за просмотром хороших фильмов или игрой в приставку.

Разогнать тучи и создать погожее настроение поможет Корпорация «Центр» – здесь вы найдете телевизор и игровую консоль на любой вкус и кошелек. А при покупке до 28 октября можно значительно сэкономить – с каждой покупки вам вернется 33,3% на бонусную карту. Самое приятное, что в Корпорации «Центр» вы можете купить технику в рассрочку без участия банков, а значит, без переплат!

Telefunken TF-LED32S83T2S* – бюджетная, и при этом современная модель! Этот компактный 31,5-дюймовый (80 см) телевизор оснащен функцией Smart TV– перед вами откроется огромный выбор фильмов, сериалов и шоу. А Wi-Fi модуль позволит подключить Telefunken к Интернету без использования проводов.

Telefunken TF-LED32S83T2S

Telefunken TF-LED32S83T2S

40-дюймовый (102 см) телевизор Hyundai H-LED40ET4100* обладает ультратонкими рамками с трех сторон, и вы в полной мере ощутите эффект погружения. Высокое разрешение 1080p Full HD* гарантирует очень четкое изображение.

Hyundai H-LED40ET4100

Hyundai H-LED40ET4100

Samsung UE-50RU7100 4K smart* – это большая диагональ в 50 дюймов (127 см) и высочайшее разрешение 4K UHD:* вы по достоинству оцените детализированную картинку и не упустите ни малейшей детали происходящего. Технология HDR* обеспечит тонкую передачу цвета.

Samsung UE-50RU7100 4K smart

Samsung UE-50RU7100 4K smart

Philips 55PUS7303 smart* полностью перенесет вас в атмосферу кино! На огромном экране в 54,6 дюйма (139 см) с разрешением 4K UHD и технологией HDR Plus* отобразится потрясающее изображение. Функция Ambilight* создаст эффектный ореол вокруг телевизора – интеллектуальная система светодиодов переносит цвета на стены в режиме реального времени, и экран кажется еще больше. В подарок вы получите компактный телевизор Philips 24PHS4022, который прекрасно подойдет для размещения на кухне или на даче.

Philips 55PUS7303 smart

Philips 55PUS7303 smart

Мощная игровая приставка Sony PS4* порадует безупречной графикой даже в самых динамичных сценах. От шутеров до аркад, от приключений на одного до сетевых сражений – каждый найдет виртуальный мир на свой вкус.

Sony PS4

Sony PS4

Retro Genesis HD Ultra* –легендарная приставка SEGA* в современном формате! С этой консолью вы насладитесь любимыми играми детства и весело проведете время в компании друзей. В комплекте идут два беспроводных джойстика, и вы будете с комфортом играть из любой части комнаты.

Retro Genesis HD Ultra

Retro Genesis HD Ultra

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Акция действует 1-28 октября 2019 г., является маркетинговым названием в сети магазинов Корпорации «Центр». В период акции покупателю зачисляются на новую или уже существующую бонусную карту Корпорации «Центр» бонусы (1 бонус= 1 рубль РФ) в размере 33,3% от суммы покупки, что составляет треть от суммы покупки. Начисленные бонусы станут активны 29.10.2019, воспользоваться ими можно 29.10.19-08.12.19, оплатив не более 10% от суммы покупки. Порядок использования бонусов, список товаров, которые нельзя ими оплатить, сумму начисленных бонусов узнавайте у продавцов или на сайте www.kcentr.ru./bonus/. Цены указаны в рублях. Количество и список товаров, участвующих в акции, ограничены, действительны на начало акции и могут изменяться в течение акции. Цены не действуют на договоры с использованием кредитных средств банка-партнера. Возможны текстовые опечатки и расхождения технических характеристик в зависимости от страны производства. Товары, участвующие в акции, не могут быть оплачены с применением скидочных средств по ранее проведенным акциям. Дистанционная продажа осуществляется ИП Смоляр Анна Юльевна ОГРНИП 309184001100055.

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