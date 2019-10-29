Хэллоуин-2019 в Ижевске: «Бал Сатаны», зумба-вечеринка и праздник для детей

31 октября в мире отмечается страшный праздник Хэллоуин. В эту ночь принято наряжаться в ведьм, вампиров и вурдалаков, чтобы отогнать злых духов. «Комсомолка» выяснила, где можно весело отметить этот день.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Монстры на каникулах»

Страшно веселый Хэллоуин для детей. Малышей ждут конкурсы и подарки - развлекательная программа с участием аниматоров длится около часа. Детям в костюмах - бесплатный аквагрим.

31 октября, 18:00

«Суперленд» (ТРЦ «Столица», ул. Автозаводская, 2а, 2 этаж, Тел. 91-86-31)

будни: безлимит на день - 450 руб.

0+

«Хэллоуин Пати»

Жутко интересная школьная дискотека. Детей ждут конкурсы, кровавый коктейль, зловещий фейс-арт, призы. Развлекать их будут диджей и МС. Кстати, за лучший костюм вам вручат отдельный подарок! Во время вечеринки пройдет конкурс на звание короля и королевы Черного бала.

«Динопланета» (ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3а, 2 этаж)

С 1 по 4 классы - 29, 30 октября, 15:00-16:30, 31 октября, 13:00-14:30

С 5 по 7 класс - 25, 28, 29 октября, 15:00-18:00

Цена: 200 руб. (сопровождающие проходят бесплатно, в стоимость входят игры на аттракционах)

Заявки по тел.: 90-38-94, 8-982-836-71-26

6+

Фото: vk.com/superland18

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Halloween-концерт

Уже на протяжении нескольких лет Halloween - это одно из самых значимых событий в музыкальной жизни Ижевска. Он собирает лучшие группы города. В этом году для вас будут играть группы MULTIPASS, MARSA, ВИАР и КЛАД.

2 ноября, 18:00-23:00

Бар «Свет» (ул. Свободы, 173)

400 руб.

16+

«Сказки мясника»

В честь Хэллоуина «Пинта» основательно преобразится, став пристанищем для сил тьмы: по залу будет ходить наводящий ужас мясник с тесаком, то тут, то там можно будет наткнуться на мешки с окровавленным мясом, в колдруме из банок мертвенным взглядом будут взирать на происходящее отрубленные головы… Для тех, кто не побоится прийти в «Пинту» в эту ночь, ожидается выступление группы «Цыгэнг», DJ, интерактивы, фотограф и велкамдринк.

«Пинта» (ул. Пушкинская, 268г)

1 ноября, 21:00

Бесплатно

18+

Halloween в New York Coffee

Хватайте метлы, надевайте колпаки и летите прямо в тайм-кофейню. Гостей ждут ведущий, конкурсы и призы, эксклюзивные напитки, живая музыка, бесплатные гримеры, профессиональный фотограф, ночь фильмов ужасов, которая начнется в 23:00.

26 октября, 19:30

Тайм-кофейня New York Coffee (ул. Коммунаров, 218, тел. 971-323)

Цена: 300 руб.

18+

Halloween в New York Coffee Фото: vk.com/event187397608

Halloween в Welten

Гостей ждет страшно-веселая вечеринка: конкурсы от ведущего, аниматоры. В зале будет работать профессиональный фотограф. Костюмы и страшный грим приветствуются!

1, 2 ноября, вход с 20:00, программа с 22:00

Ресторан-пивоварня Welten (ул. Пушкинская, 130а)

Бронирование столиков 523-333

300 руб. после 20:00 (билет можно обменять на пенный напиток или газводу)

18+

Зумба Halloween Party

Инструкторы по зумбе из Ижевска, Сарапула и Глазова организуют супервечеринку. Участников действа ждут самые популярные программы ZUMBA Fitness и STRONG by Zumba. Приходите, будет очень жарко!

2 ноября, 15:00

«Пинта» (ул. Молодежная, 74, тел.: 8-950-817-38-52, 8-950-155-57-57)

12+

«Байки из склепа»

В ночь на 1 ноября «Пинта» специально к Хэллоуину «расскажет» вам байки из склепа. В пространстве паба повсюду будут разложены тыквы, устрашающие скелеты, а легкий туман и тематическая музыка с головой погрузят вас в и без того устрашающую атмосферу. За звуковое сопровождение будет отвечать группа «Провод» с кавером на группу «Король и шут», кроме того, намечены диджейский сет и интерактивы, в зале будет работать фотограф.

«Пинта» (ул. Ленина, 44)

1 ноября, 21:00

Бесплатно

18+

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«Бал Сатаны»

Специально к Хэллоуину «Пинта» подготовила ужасно насыщенную и страшно увлекательную программу. В эту ночь вас ждет выступление группы Manhattan, диджейский сет, интерактивы, конкурсы и фокусы. На протяжении всей вечеринки будет работать ведущий, а также фотограф. Антуража действу добавит тематическое оформление зала: метлы, отрубленная голова на блюде и многое другое. Приходите - будет страшно! Страшно интересно!

1 ноября, 21:00

«Пинта» (ул. Молодежная, 74)

Цена: 200 руб. (билет можно будет обменять на напиток в баре)

18+

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