Флоатинг, танцевальная перезагрузка и мантропение: 7 способов расслабиться после работы в Ижевске

Что нужно современному человеку с его сумасшедшим ритмом? Возможность отдохнуть! Мы собрали 7 способов расслабиться после тяжелого трудового дня.

Невесомость в соленой воде

Фото: Диля Ахмадишина

Флоатинг - это самый эффективный и быстрый метод глубочайшего расслабления. В специальной изолированной комнате вас погружают в соляной раствор, нагретый до температуры тела, и… вы расслабляетесь от макушки до самых кончиков пальцев.

Процедура снимает усталость и стресс, восстанавливает клетки нервной системы, расслабляет мышцы, избавляя от зажимов и боли. Кстати, пребывание наедине с собой в состоянии полнейшего расслабления некоторые сравнивают с эмбриональным существованием младенца.

Студия омоложения и гармонии FLOAT SPA*

ул. Холмогорова, 20, 2 этаж

Запись по тел.: 77-15-38, 8-922-517-15-38

Цена: 1690 руб./час

Сайт: vk.com/floatspa18

6+

Массаж пяточек

Экспресс-программа Foot-break*проводится по рефлекторным точкам на стопах, создает приятное ощущение расслабления, одновременно оказывает стимулирующее воздействие, восстанавливает силы, улучшает кровообращение, расслабляет суставы, снимает стресс. Не бойтесь, щекотно не будет! Тайский SPA MAI TAI* ул. Карла Либкнехта, 14, тел. 97-00-77

ул. Бородина, 25, тел. 320-146

ул. Кирова, 109 (м-н «Океан»), тел. 771-911

Цена: 1400 руб./30 мин., 2100 руб./час Сайт: maithai.ru

6+

Мантропение

Фото: vk.com/indigots

Пение мантр успокаивает работу сердца и приводит в порядок нервную систему. Каждое занятие - это живое общение с музыкантами. Оно включает в себя дыхательные практики, основы мантропения, разучивание мантры, совместное ее исполнение в сопровождении живой музыки, медитацию.

«Дом индийской культуры Индиго», ул. Пастухова, 11

Каждое первое воскресенье месяца (время уточняйте в группе)

Цена: донейшен (сколько хотите)

Сайт: vk.com/indigots

16+

Танцевально-психологическая перезагрузка для девушек

Фото: vk.com/public188117030

Это новый формат встречи, где девушки танцуют, общаются, обсуждают важные психологические вопросы, обмениваются опытом и узнают что-то новое про себя. Сначала девушки разучивают основные движения из восточных танцев и трайбл-фьюжен, растягиваются, затем делается шимми (тряска) для снятия мышечных зажимов. Изюминка перезагрузки - общий женский танец и практики на раскрепощение. В конце проводится медитация на приятие своего тела. Длительность занятия 2 часа.

Арт-пространство «Атмосфера»

ул. Удмуртская, 304а, 3 этаж

Тел. 77-09-10

Ближайшая встреча: 16 ноября, 14:00-16:00

Цена: от 500 руб.

Сайт: vk.com/public188117030

18+

Расслабление в соляной пещере

Посещение соляной пещеры нормализует сон, снимает стресс и переутомление. Позволят справиться с психоэмоциональным напряжением и оказывает положительное влияние на перегруженную нервную систему. Совет: обязательно выясните, когда в пещере меньше всего людей, тогда вы сможете расслабиться в тишине.

Соляная пещера «Mr.Краб»*

ул. Кунгурцева, 23

Тел. 64-44-69

Пробное посещение - 100 руб.

Сайт: vk.com/izh_mr.krab

0+

Возвращение в лето

Найти целый спа-курорт, не выезжая из Ижевска, легко! В Термах можно расслабиться на все 100%. Выбирайте: гималайская соляная сауна, бассейн «Мертвое море», обертывание грязью и глиной, пенный или экзотический массаж… Совет: в Термы лучше ходить с утра и в будни - меньше народа.

Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы»

Фото: ижевскиетермы.рф

ТРЦ «Италмас», ул. Автозаводская, 2а Тел. 500-485

Цена: будни 140 руб./час, выходные 200 руб./час, дети до 5 лет бесплатно

Сайт: ижевскиетермы.рф

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Массаж «для бизнесменов и автомобилистов»

Фото: spasabai.ru

Программа «Бизнес-коктейль» разработана для людей, работающих в условиях стресса и умственного напряжения, которые каждый день ездят за рулем автомобиля. Программа сочетает в себе тайскую методику воздействия на все тело, но упор делается на шейно-воротниковую зону, спину и ноги с применением уникального бальзама из тайских трав. Кстати, в 2-часовую программу включена проработка тела травяными мешочками.

Тайский спа THAI SPA SABAI *

ул. Холмогорова, 12

Запись по тел.: 56-73-83, 918-373

Цена: 3450 руб./1,5 часа, 3950 руб./2 часа

Сайт: spasabai.ru

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