2019-11-04T14:55:54+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе

Температура днем повысится до +7 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на неделе придет тепло днем ожидается повышение температур до +8 градусов, ночью +5 градусов. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра с 5 по 7 ноября в республике ожидается усиление южного ветра порывами 15-18 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, во вторник, 5 ноября, днем ожидается +2…+3 градуса, ночью +4…+5 градусов, дождь со снегом.

6 ноября, в среду, днем +7…+8 градусов, ночью +7 градусов, дождь.

7 ноября, в четверг, днем ожидается +6…+9 градусов, ночью 0…-1 градусов, небольшой снег ночью.

8 ноября, в пятницу, днем -3…-2 градуса, ночью -4…-3 градуса, весь день небольшой снег.

9 ноября, в субботу, днем -2 градуса, ночью -3…-4 градуса, небольшой снег.

10 ноября, в воскресенье, днем -2 градуса, ночью -2 градуса, небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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