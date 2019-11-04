Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе

В Удмуртии на неделе придет тепло днем ожидается повышение температур до +8 градусов, ночью +5 градусов. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра с 5 по 7 ноября в республике ожидается усиление южного ветра порывами 15-18 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, во вторник, 5 ноября, днем ожидается +2…+3 градуса, ночью +4…+5 градусов, дождь со снегом.

6 ноября, в среду, днем +7…+8 градусов, ночью +7 градусов, дождь.

7 ноября, в четверг, днем ожидается +6…+9 градусов, ночью 0…-1 градусов, небольшой снег ночью.

8 ноября, в пятницу, днем -3…-2 градуса, ночью -4…-3 градуса, весь день небольшой снег.

9 ноября, в субботу, днем -2 градуса, ночью -3…-4 градуса, небольшой снег.

10 ноября, в воскресенье, днем -2 градуса, ночью -2 градуса, небольшой снег.