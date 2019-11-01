Ижевчанка, вышедшая замуж за африканца: «За помощью в Нигерии обращаются либо к колдуну, либо к богу»

- Пару лет назад, на студенческой конференции, я познакомилась с темнокожим парнем, который играл на бонгах. Начали общаться - и буквально через пару дней он предложил мне пожениться…

История любви 33-летней Александры Зориной и 35-летнего нигерийца Абдула Якубу началась зимой 2010 года. Началась и сразу же закончилась - ижевчанку напугал напор юноши, и она прекратила общение. Однако через три года молодые люди встретились вновь.

- Мы вместе организовывали благотворительный концерт - помогали детям из Увинского интерната, - вспоминает наша героиня. - Увидев Абдула вновь, я поняла, что он стал мужественнее и самостоятельнее, обрусел. Да и я стала взрослее. Вспомнила предложение трехлетней давности и решила согласиться.

Она же русская!

Когда Александра сообщила родным, что выходит замуж за нигерийца, они не поверили. Думали, что это очередная шутка дочери.

- Родители были встревожены, - говорит Саша. - На обеде, где Абдул познакомился с родителями и бабушкой, царила напряженная атмосфера. Когда папа узнал, что мы собираемся жить в России, успокоился. Мама тоже очень переживала за меня, но, когда узнала Абдула ближе, перестала волноваться.

А вот мама Абдула была рада за сына и пожелала счастья молодым.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

- Но и у мужа нашлись родственники, которые настоятельно рекомендовали одуматься. Говорили: «Она же русская!», - смеется ижевчанка. - Наверное, переживали, что у нас разные культуры. Но Абдул не слушал их советы. Поэтому мы начали готовиться к свадьбе и уже через полгода поженились.

С африканскими песнями

Свадьба состоялась в июне 2013 года. И Саша, и Абдул - протестанты, поэтому после росписи в загсе они венчались в церкви.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

- Потом у нас был фуршет и вечер в ресторане, - продолжает девушка. - На свадьбе были и африканские гости - студенты, обучающиеся в Ижевске. Они обеспечили драйвовую атмосферу праздника - было много африканских песен и танцев. Родственники Абдула приехать не смогли - получить российскую визу нигерийцам очень сложно.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

Кстати, свадьба в Нигерии обошлась бы в разы дороже.

- Обычно на свадьбы приходят минимум 500 человек - друзья друзей, дальние родственники, соседи, прохожие… всех их нужно кормить 3 дня. Причем подарки молодоженам не дарят. Наоборот, жених и невеста должны преподнести всем гостям памятные сувениры, - объясняет Саша.

В 2016 году в семье Якубу появился малыш Самуэль, двумя годами позже - девочка Паула.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

- В Нигерии приняты двойные и даже тройные имена, - говорит Саша. - Одно дают родители, другие - дедушки и бабушки. Но мы ограничились одним. Еще там не дают отчество. Но я записала. Они у нас Абдуллахиевичи.

Преступность и сглазы

Семья Якубу не планирует переезжать в Нигерию: у Абдула в Ижевске свой бизнес. Да и жизнь в Африке непростая.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

- Например, ночью в Нигерии иностранцам выходить на улицу достаточно опасно. Могут похитить, чтобы потребовать выкуп. Когда мы планировали отправиться в свадебное путешествие в Нигерию, мама Абдула нас не пустила - в стране планировались выборы, находиться там было опасно, - комментирует ижевчанка. - Что еще интересно, в Африке очень серьезно относятся к высшим силам. Помощь, поддержку и защиту нигерийцы ищут или у Бога, или у колдунов. Поэтому там переполнены как церкви, так и дома магов.

Поле деятельности колдунов огромное: они могут изготовить защитный амулет, вылечить от любой, даже самой страшной болезни, навести порчу или предсказать будущее.

- Я в это все не верю, - делится Саша. - Но мне рассказывал Абдул, что один раз, еще студентом, он видел, как на улице в упор стреляли в мужчину, а он не пострадал. Патроны просто рассыпались вокруг - а на нем ни царапинки. Местные объяснили, что он не снимает свой защитный талисман, поэтому смерть обошла его стороной.

Несмотря на достаточно напряженную обстановку в стране, нигерийцы умеют радоваться жизни и, несмотря ни на что, оставаться на позитиве.

Бедные и богатые

Нигерия - это нефтедобывающая страна в Западной Африке. Однако природные ресурсы распределяются между жителями неравномерно, поэтому велик разрыв между бедными и богатыми.

- Здесь есть огромные дворцы и лачуги, - говорит Саша. - На улицах можно встретить дорогущие машины и полуразвалившийся общественный транспорт. Нет международных авиалиний, но очень хорошо развита сеть автомобильных дорог. В общем, Нигерия - это страна контрастов.

Кто на кухне хозяин?

Александра в семье Якубу занимается всеми домашними делами - следит за детьми, убирается, стирает. На Абдуле лежит обязанность зарабатывать и… готовить.

ФОТО: Личный архив героев публикации.

- В большинстве своем он готовит африканские блюда, где много специй и соусов. Я уже привыкла к такой пище, - комментирует девушка. - Но никак не могу заставить себя есть очень уж экзотические блюда - например, рыбу и мясо, сваренные вместе. Запах очень специфический.

Абдул, живя в Ижевске, полюбил молочные продукты, каши и даже привыкает к супу.

- Единственное, что он не ест - это холодец. И это при том, что у него в Нигерии готовят похожее блюдо. Просто едят его горячим.

Вопрос ребром

Как влюбить в себя нигерийца?

- В первую очередь, любить себя, - делится Саша. - Если ты гордишься собой, нравишься себе, то влюбляешь в себя окружающих. Абдулу не нравились девушки, которые сами проявляли инициативу и мечтали выйти замуж за темнокожего. Несмотря на то, что в Африке иметь белую жену - это признак престижа и статуса, ему было важно самому добиться расположения девушки. Поэтому главное - это быть уверенной в себе. Это ключ к сердцу любого мужчины.

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