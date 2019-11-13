Какие необычные услуги предоставляют управляющие компании ижевчанам

Управляющая компания (УК) обеспечивает содержание общего домового имущества многоквартирного дома. Это лестничные площадки, лифты, чердаки, технические помещения, подвалы и прочее. А еще УК решает вопросы предоставления коммунальных услуг, готовности инженерных коммуникаций и оборудования в доме. Если на придомовой территории есть общее имущество, то УК отвечает еще и за него: детские площадки, парковки, трансформаторные подстанции и т.д. А что еще полезного могут попросить жители помимо основного списка работ и услуг? Разбираемся на примерах ижевчан.

Что необычного?

Артем Селезнев, старший по одному из домов на Берша, договорился со своей управляющей компанией о том, чтобы внести весьма нестандартные пункты в договор.

– По договору, УК должна в начале каждого месяца присылать мне план работ, а в конце месяца я контролирую, все ли было сделано, – говорит Артем. – Также в законодательстве есть поправка, что деньги, которые УК экономит на содержании жилья, становятся собственностью организации. Мы договорились, что сэкономленные средства будут уходить на текущий ремонт дома. А еще мы договорились, что ряд мелких задач, вроде покраски бордюров, поливки деревьев, будет делать не УК, а жители сами. Так получается сэкономить.

Ижевчане могут сэкономить на покраске бордюров и поливке деревьев Фото: архив редакции

Еще один пример – ТСЖ на Красногеройской, 105. Жители управляют домом сами, но и здесь оказывают необычные услуги. Через домофон собственников оповещают об экстренных ситуациях и собраниях: в квартире просто раздается звонок, и робот просит людей, например, покинуть помещение или выйти на общую встречу во двор.

– А еще жители дома могут получить беспроцентную рассрочку на покупку и установку дверей и окон в квартирах. Они заключают договор с какой-либо компанией на эту услугу. Оплачивает их ТСЖ, далее собственник расплачивается в течение 10 месяцев. Мы считаем, что индивидуальная экономия на отоплении – это общая экономия для всех жителей, – объясняют такое решение в ТСЖ.

Любой каприз

Специалисты говорят: набор услуг, которые «управляйка» оказывает в рамках тарифа за содержание жилья, почти везде стандартный. В него можно внести коррективы, но надо помнить: все допуслуги собственникам придется оплатить из своего кармана. Сейчас большинство ижевчан платит 19,56 рублей с квадратного метра за порядок в доме.

За любую дополнительную услугу придется доплачивать «управляйке» Фото: архив редакции

Если жильцы готовы раскошелиться, то нужно изменить договор с УК.

– Для этого должно быть организовано собрание, на котором будет не менее 50% собственников помещений дома, а также представитель УК. Далее необходимо обсудить изменяемые или вычеркиваемые пункты и принять по ним окончательное решение, которое должно быть занесено в протокол собрания. Договор должен быть подписан обеими сторонами, – говорит Кирилл Резник, юрист службы «Единый центр защиты».

СПРАВКА «КП»

Что обычно входит в перечень обязанностей УК по договору

– сухая и влажная уборка в подъезде,

– мытье окон,

– очистка крышек люков от снега и грязи,

– очистка территории от снега,

– уборка мусора из урн,

– очистка придомовой территории от наледи,

– уборка крыльца,

– уборка газонов и покос травы.