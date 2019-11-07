Как ижевчанам бороться с метеозависимостью?

Очередные сюрпризы принесла ижевчанам первая неделя ноября: после выпавшего снега в город пришли дожди и устойчивый плюс – синоптики обещают +11 градусов. Такие перепады отразились и на самочувствии горожан. «Комсомолка» подготовила советы, как справляться с метеозависимостью.

Аномальный ноябрь

Эксперты называют такую погоду в ноябре аномальной.

- В конце октября температура воздуха резко снизилась, отмечались очень сильные ветры, а атмосферное давление в течение суток поднялось на 18 миллиметров ртутного столба, - поясняет Юрий Переведенцев, доктор наук (профессор) заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ. – При этом считается, что подъем уже на 8 миллиметров плохо сказывается на здоровье людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас погодные условия в европейской части России находятся под влиянием циклонов, которые пришли с северной Атлантики. В южной части циклона возникает теплый сектор, за счет него температура в ближайшие дни поднимется примерно до +12 градусов. По официальной версии это связано с накоплением парниковых газов в атмосфере.

Кто страдает?

Действительно, больницы города фиксируют повышение количества вызовов на дом: жители жалуются на головную боль. Врачи отмечают, что больше всего страдают пожилые люди с гипертонией и молодежь с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Сказывается малоподвижный образ жизни, наследственный фактор и неправильное питание.

К фото: Резкие изменения атмосферной температуры могут влиять на сужение сосудов и провоцировать скачки артериального давлениеФото: Эдуард КАРИПОВ

Метеозависимость – миф?

- На самом деле прямое влияние погоды на здоровье – это миф, - уточняет Линар Фаимов, врач невролог 8 ГКБ, заочный аспирант КГМА. - Однако люди, имеющие хронические заболевания, могут чувствовать погодные колебания. Так резкие изменения атмосферной температуры могут влиять на сужение сосудов и провоцировать скачки артериального давление при гипертонической болезни. Кроме того, холодная и сырая погода, а также сквозняки, могут приводить к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата, и тогда у людей с шейным остеохондрозом может болеть голова. У ижевчан с артритом могут болеть колени или спина.

Страдают от «метеозависимости» и люди с повышенным уровнем тревожности. Они списывают плохое самочувствие на капризы погоды, однако обследование чаще всего выявляет другую причину, например, сахарный диабет.

Что делать?

Самое главное необходимы:

1. Сохранять позитивный настрой.

2. Умеренная физическая активность.

3. Не злоупотреблять жареным и соленым. Это снизит и риск развития атеросклероза.

4. Высыпаться и чаще бывать на свежем воздухе.

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Проверенными на собственном опыте способами поделились и горожане.

- Реагирую на любые погодные изменения: голова болит, иногда бывает слабость и тошнота. Стараюсь в такое время высыпаться и пью много кофе, - рассказывает Ульяна, жительница Ижевска.

- От головной боли я ем черные маслины или жирную сметану – не знаю, почему, но именно эти продукты помогают снимать приступ, - делился горожанка Людмила Шутова

- При смене погоды чувствую отсутствие сил и ужасную сонливость, - говорит другая жительница Ижевска Вера Малаева. - Помогает взбодриться крепкий зеленый чай – только обязательно листовой, не пакетированный. Обезболивающие пью только при сильной головной боли.

- А я для снятия симптомов метеозависимости использую спорт и расслабление, - рассказывает двадцатилетняя Людмила. – Для умеренной физической нагрузки подойдут быстрая ходьба или легкий бег. Для расслабления хожу в хамам.

Только цифры

Мы узнали у ижевчан*, страдают ли они метеозависимостью.

Более 48% опрошенных признались, что испытывают при скачках атмосферного давления головную боль. 39% отмечают сонливость, а 19% жалуются на слабость. И только 18% вообще не причисляют себя к метеозависимым.

*Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Я люблю Ижевск», проголосовали 782 человека.

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