Новый асфальт, колеи и заниженные люки: итоги большого ремонта дорог в Ижевске

В Ижевске закончился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Подводим итоги: каких дорог больше всего ждали ижевчане и какие есть претензии к работе подрядчиков?

Какие дороги больше всего ждали?

В этом году в Ижевске отремонтировали 27 дорог протяженностью 25 км, часть из них – вместе с тротуарами. Например, подлатали Удмуртскую на участке от ул. Ленина до ул. Краева, северную сторону улицы Кирова (на участке от 30 лет Победы до Песочной), участок на Новоажимова.

Улица Цветочная до ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Улица Цветочная после ремонта. Фото: PR-служба проекта БКАД

Больше всего ждали ремонт на улицах Цветочной, Нижней, Салютовской и Мужвайской.

– По этим дорогам было больше всего заявок от жителей. В районе Цветочной и Салютовской идет застройка, а дороги были в ужасном состоянии. Поэтому жители требовали их ремонта. Мужвайская – важная дорога для Ленинского района, но она была чуть ли не грунтовой, – прокомментировали в PR*-службе проекта.

Улица Салютовская до ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Улица Салютовская после ремонта. Фото: скриншот видео PR-службы проекта

В итоге Цветочную и Салютовскую отремонтировали в 2019 году, а вот за Нижнюю браться не будут.

– Дорога в ненормативном состоянии, крайне изношена, хотя ее отремонтировали всего пять лет назад. Но в том районе идет активная застройка, и тяжелая техника разбивает улицу. Покрытие вообще не

рассчитано на нагрузки, которые оно сейчас выдерживает. Поэтому вкладывать деньги в участок сейчас нецелесообразно. К тому же дорога не является очагом концентрации ДТП, она немагистральная и по ней не проходят маршруты общественного транспорта, поэтому она не является приоритетной, – пояснила Ирина Шкляр, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Также было много заявок по улице Маркина и Шабердинскому тракту. Они попали в список на ремонт в следующем году.

Улица Мужвайская до ремонта Фото: PR-служба проекта БКАД

Улица Мужвайская после ремонта Фото: PR-служба проекта БКАД

Все ли было гладко?

По словам общественников и горожан, в целом отремонтированными дорогами они были довольны. Но ряд недостатков все же заметили. Каких, мы выяснили у общественников и слушателей во время эфира радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM,12+).

1. Не поставили знаки приоритета – примером стал перекресток улиц Мужвайской и Баранова, где знаки поставили намного позже окончания ремонта, автомобилистам пришлось несладко.

2. Не заделали керны (отверстия от пробы асфальта) – такой недостаток заметили на улице Молодежной. Заделали дыры только к середине октября.

3. Люки – ниже уровня дороги – на это пожаловался председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев. Как выяснилось, люки – собственность сетевиков, так что эта ситуация не ошибка подрядчика.

– В следующем году город будет перенимать люки себе на баланс, чтобы была возможность их менять, – заявила Ирина Шкляр.

4. Колейность – на нее пожаловался слушатель радио, сказав, что колея образуется на только что отремонтированной Удмуртской. Шкляр ответила, что это произошло из-за старого основания дороги. По нацпроекту ремонтируют только верхние слои.

А что в следующем году?

На ремонт дорог в следующем году выделят 490 млн рублей. Уже прошли общественные слушания, на которых определили участки, в список включили 20 основных дорог и пять резервных (их отремонтируют, если после окончания работ на основных участках останутся деньги).

– Мы стараемся делать комплексно работы по ремонту проезжих частей, включая и газоны, и тротуары, и даже освещение, если это необходимо. Мы

пойдем от центральных частей города к периферии, в частный сектор. Самая тяжелая ситуация сложилась на улице Маркина: тут дети идут в школу, а тротуар не везде проложен. Эту улицу отремонтируем вместе с тротуаром, – заявил глава города Олег Бекеметьев.

Председатель правительства Ярослав Семенов добавил, что, если на ремонт тротуаров рядом с дорогами не хватит денег из средств на БКАД, поможет республиканский бюджет.

КСТАТИ

Основной список дорог по БКАД на следующий год:

Ул. Загородная от ул. Нагорной до ул. Областной;

Ул. Западная от ул. Областной до ул. Нагорной;

Ул. К. Герда от ул. Клубной до ул. О. Кошевого;

Ул. Кирзаводская;

Ул. Клубная;

Ул. Красногеройская от ул. Удмуртской до ул. К. Маркса;

Ул. Маркина от пер. Железнодорожного до конечной остановки автобуса;

Ул. Оружейника Драгунова от ул. Мужвайской до ул. К. Герда;

Ул. Парашютная от ул. Степной до ул. Гагарина;

Ул. Пастухова от ул. Свердлова до ул. Удмуртской;

Пер. Профсоюзный от ул. Совхозной до ул. Парковой;

Пер. Раздельный

Ул. Саранская;

Ул. Советская от ул. Свердлова до Карлутской Набережной;

Ул. Спортивная;

Ул. Степная от ул. Областной до ул. Московской;

Пер. Студенческий;

Ул. Телегина от ул. Новошестнадцатой до ул. Пятнадцатой;

Ул. Халтурина от ул. Ленина до с/о «Знамя»;

Шабердинский тракт;

Резервный список:

Дорога Ижевск — Оранжерейный комплекс;

Ул. Наговицына от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинской;

Ул. Пушкинская от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова.

Ул. 10 лет Октября от ул. Удмуртской до ул. 40 лет Победы;

Ул. Сельская от ул. Выставочной до границ города;

Добиться ремонта своей дороги вне рамок программы БКАД сложно, но возможно. Для этого нужно постоянно оставлять заявку в администрацию города, и, возможно, для вашей улицы выделят субсидию вне проекта.

*ПиАр