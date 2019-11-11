«Лучшая клиника - 2019»: голосование подходит к концу

Четверг, 14 ноября, – последний день голосования за участников конкурса «Лучшая клиника - 2019». Санатории, больницы, поликлиники, частные медицинские центры и, конечно, врачи разного профиля, ждут поддержки от пациентов. Заходите на сайт лучшаяклиника.рф (18+) и голосуйте за настоящих профессионалов своего дела.

Что такое «Лучшая клиника - 2019»?

Это народный конкурс медучреждений и врачей, в рамках которого ижевчане и жители Удмуртии могут проголосовать за лучшие больницы, детские и взрослые поликлиники, частные медицинские центры и санатории. Подобный конкурс организаторы проводят в третий раз при неизменной поддержке Министерства здравоохранения республики.

После того, как закончится народное голосование на сайте проекта, наступит очередь экспертного жюри, которое будет оценивать медучреждения, участвующие в конкурсе, по собственным критериям. Они определят победителей еще в нескольких номинациях. В состав экспертного жюри организаторы традиционно приглашают специалистов регионального Минздрава, главных врачей и руководителей клиник, представителей Ассоциации главных врачей Удмуртии, местного ФОМС, республиканского Правительства.

Итоги конкурса мы подведем 28 ноября, после чего на страницах «Комсомолки» расскажем нашим читателям о клиниках, ставших лучшими в своих номинациях. Также будут подведены итоги голосования за лучших врачей разных специальностей в номинации «Народный врач». Голосование в конкурсе «Лучшая клиника» заканчивается в полночь 14 ноября

Для чего нужен этот конкурс?

В первую очередь мы делаем «Лучшую клинику» для наших читателей, многие из которых рано или поздно сталкиваются с необходимостью выбора врача и клиники для себя и своих близких. Народное голосование – это современный и более продвинутый аналог «сарафанного радио», которым мы пользуемся, когда нам нужно решить, кому именно доверить свое здоровье. Важно и то, что кандидатуры врачей в номинации «Народный врач» выдвигали сами ижевчане. А это значит, что мы действительно собрали на одном сайте профессионалов своего дела - тех докторов, кому доверяют больше всего.

Еще одним полезным инструментом для пациентов станет раздел «Спасибо, доктор!», где мы собираем отзывы и благодарности лучшим врачам. Сейчас там более 400 комментариев от пациентов.

И, конечно, этот конкурс нужен самим клиникам, санаториям, лабораториям - для того, чтобы понять, как их оценивают пациенты, получить экспертное мнение о своей работе и, возможно, стать еще лучше.

Кто лидирует сейчас?

В номинациях есть и явные фавориты, и те, кто еще может вырваться вперед. Например, за отделение урологии ГКБ №6 в номинации «Лучшее урологическое отделение» отдали свои голоса более 60% пользователей сайта. «Лучшей стоматологией» вполне может стать стоматологическая поликлиника №2 с 54% голосов, а «Лучшей офтальмологией» - центр коррекции зрения «Экси», который успел набрать более 80% голосов пациентов. А в номинации «Лучшая детская клиника» пока побеждает «Реацентр», набравший больше 70% голосов.

Что касается раздела «Народный врач», то, хотя здесь участников гораздо больше, во многих номинациях уже есть безусловные лидеры. Это, например, анестезиолог-реаниматолог Владимир Ситников, работающий в Перинатальном центре, - он набрал уже 54% голосов. Лучшим инфекционистом может стать Анастасия Кулеева из ГКБ №7, за которую также проголосовала половина всех пользователей, оценивающих эту номинацию. А среди «Лучших оториноларингологов» разворачивается борьба между Сергеем Туровым из 1 РКБ и Альфией Тарабара из РКДЦ: у обоих примерно по 20% голосов. В номинации «Лучший эндокринолог» сейчас лидирует Оксана Барышникова из РКДЦ, она же пока - лидер по числу благодарностей от пациентов.

Однако расклад сил может измениться в любой момент. Если вы еще не проголосовали за лучшую клинику или народного врача, заходите на сайт (18+) и повлияйте на результат.

Фото: Архив

«Лучшая клиника - 2019» - это:

- 37 номинаций

- 34 медучреждения - участника конкурса

- 537 специалистов борются за звание «Народный доктор»

- 400 благодарностей от пациентов

Информационный партнер конкурса - «Комсомольская правда»-Удмуртия». Организатор - ООО «Медиагруппа «Центр». Срок проведения конкурса с 1.08.19 по 28.11.19. Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф.

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