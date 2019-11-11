2019-11-11T17:30:57+03:00
Досуг

На какие новогодние представления в Ижевске еще есть билеты

Выбираем спектакль для ребенка
Ксения Аксенова
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Сергей ГрачевСергей Грачев
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Пусть на дворе еще начало ноября, но билеты на новогодние представления для детей уже раскупают, как горячие пирожки. «Комсомолка» подсказывает, на какой спектакль еще можно успеть купить билет. Кстати, в программе каждого представления также праздник у елки с дедом Морозом и Снегурочкой.

«Снежная королева»

vk.com/rdt.udmurtii

vk.com/rdt.udmurtii

История приключений самоотверженной Герды, которая смогла растопить ледяное сердце Кая.

Когда: есть билеты на 31 декабря, 5, 6, 7 января*

Где: Русский драматический театр Удмуртии (Ул. М. Горького, 71)

Тел. касс 60-90-15

Цена: 350 руб.

Сайт: dramteatr18.ru

6+

«Кот в сапогах»

vk.com/rdt.udmurtii

vk.com/rdt.udmurtii

В музыкальном спектакле юные зрители встретятся с изобретательным Котом, мечтательным Жаком, очаровательной Принцессой, милым Королем и грозным Людоедом. Театр расскажет старую добрую сказку по-своему, используя современные световые, звуковые и видео эффекты. А зрители станут участниками спектакля, будут помогать героям пройти непростые испытания.

Когда: есть билеты на 30 декабря, 2, 3, 4 января

Где: Русский драматический театр Удмуртии (Ул. М. Горького, 71)

Тел. касс 60-90-15

Цена: 350 руб.

Сайт: dramteatr18.ru

6+

«Волшебная книга сказок»

vk.com/udmteatr

vk.com/udmteatr

Новогодняя история увлеченной гаджетами современной девочки, которая попадает в мир сказок. Детей ждет захватывающее приключение с танцами, шутками, удивительными превращениями и обыкновенными чудесами.

Когда: есть билеты на 21, 22, 30 декабря, 2,7 января

Где: Государственный Национальный театр Удмуртии (ул. М. Горького, 73)

Тел. касс 78-45-92

Цена: 300-350 руб.

Сайт: udmteatr.ru

6+

«Мороз Иванович»

vk.com/teatrkukoludm

vk.com/teatrkukoludm

Сказка про Рукодельницу, Ленивицу и доброго дедушку Мороза. Перед юными зрителями откроется волшебный мир, скрытый в колодце. В спектакле будут не только обычные ширмовые куклы-петрушки, но и настоящие чудеса, созданные с помощью современных мультимедийных технологий.

Когда: есть билеты на 21,22,30 декабря, 2,7 января

Где: Государственный театр кукол Удмуртии (ул. Ломоносова, 9)

Тел. касс 68-09-89

Цена: 300 руб.

Сайт: teatrkukoludm.ru

0+

«Снежная Королева»

Еще один новогодний спектакль по сказке Андерсена. Отважная Герда отправляется на поиски Кая, сталкивается с испытаниями и соблазнами, подстроенными злыми троллями.

Где: есть билеты на 30 и 31 декабря, 2, 6, 7, 8 января

Где: Государственный театр кукол Удмуртии (ул. Ломоносова, 9)

Тел. касс 68-09-89

Цена: 300 руб.

Сайт: teatrkukoludm.ru

6+

«Фантазеры. Огурцы»

ruskniga.com

ruskniga.com

Добрый спектакль по рассказам детского писателя Николая Носова.

Когда: Есть билеты на 22 декабря, 25 декабря, 28 декабря

Где: Театр «Молодой человек» (Ул. Милиционная, 103)

Тел. касс 72-94-49

Цена: 200-250 руб.

Сайт: mchelovek.ru

6+

«Истории волшебного рождества»

Новый проект академических хоров школы искусств. Это волшебная история зарождения праздника со своими сюрпризами и открытиями.

Когда: 26 декабря, 18:30

Где: Детская школа искусств №2 (Ул. Пастухова, 11а, большой зал)

Цена: 300 руб.

Сайт: artschool-izh.ru

0+

«Зимние святки»

Музыкальное представление фольклорного ансамбля «Ленок». Зрителям расскажут и покажут, как отмечались зимние святки в русских деревнях и селах на рубеже 19-20 веков.

Когда: 27 декабря, 18:30

Где: Детская школа искусств №2 (Ул. Пастухова, 11а, большой зал)

Цена: 200-250 руб.

Сайт: artschool-izh.ru

0+

*количество билетов на момент публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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