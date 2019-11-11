На какие новогодние представления в Ижевске еще есть билеты

Пусть на дворе еще начало ноября, но билеты на новогодние представления для детей уже раскупают, как горячие пирожки. «Комсомолка» подсказывает, на какой спектакль еще можно успеть купить билет. Кстати, в программе каждого представления также праздник у елки с дедом Морозом и Снегурочкой.

«Снежная королева»

vk.com/rdt.udmurtii

История приключений самоотверженной Герды, которая смогла растопить ледяное сердце Кая.

Когда: есть билеты на 31 декабря, 5, 6, 7 января*

Где: Русский драматический театр Удмуртии (Ул. М. Горького, 71)

Тел. касс 60-90-15

Цена: 350 руб.

Сайт: dramteatr18.ru

6+

«Кот в сапогах»

vk.com/rdt.udmurtii

В музыкальном спектакле юные зрители встретятся с изобретательным Котом, мечтательным Жаком, очаровательной Принцессой, милым Королем и грозным Людоедом. Театр расскажет старую добрую сказку по-своему, используя современные световые, звуковые и видео эффекты. А зрители станут участниками спектакля, будут помогать героям пройти непростые испытания.

Когда: есть билеты на 30 декабря, 2, 3, 4 января

Где: Русский драматический театр Удмуртии (Ул. М. Горького, 71)

Тел. касс 60-90-15

Цена: 350 руб.

Сайт: dramteatr18.ru

6+

«Волшебная книга сказок»

vk.com/udmteatr

Новогодняя история увлеченной гаджетами современной девочки, которая попадает в мир сказок. Детей ждет захватывающее приключение с танцами, шутками, удивительными превращениями и обыкновенными чудесами.

Когда: есть билеты на 21, 22, 30 декабря, 2,7 января

Где: Государственный Национальный театр Удмуртии (ул. М. Горького, 73)

Тел. касс 78-45-92

Цена: 300-350 руб.

Сайт: udmteatr.ru

6+

«Мороз Иванович»

vk.com/teatrkukoludm

Сказка про Рукодельницу, Ленивицу и доброго дедушку Мороза. Перед юными зрителями откроется волшебный мир, скрытый в колодце. В спектакле будут не только обычные ширмовые куклы-петрушки, но и настоящие чудеса, созданные с помощью современных мультимедийных технологий.

Когда: есть билеты на 21,22,30 декабря, 2,7 января

Где: Государственный театр кукол Удмуртии (ул. Ломоносова, 9)

Тел. касс 68-09-89

Цена: 300 руб.

Сайт: teatrkukoludm.ru

0+

«Снежная Королева»

Еще один новогодний спектакль по сказке Андерсена. Отважная Герда отправляется на поиски Кая, сталкивается с испытаниями и соблазнами, подстроенными злыми троллями.

Где: есть билеты на 30 и 31 декабря, 2, 6, 7, 8 января

Где: Государственный театр кукол Удмуртии (ул. Ломоносова, 9)

Тел. касс 68-09-89

Цена: 300 руб.

Сайт: teatrkukoludm.ru

6+

«Фантазеры. Огурцы»

ruskniga.com

Добрый спектакль по рассказам детского писателя Николая Носова.

Когда: Есть билеты на 22 декабря, 25 декабря, 28 декабря

Где: Театр «Молодой человек» (Ул. Милиционная, 103)

Тел. касс 72-94-49

Цена: 200-250 руб.

Сайт: mchelovek.ru

6+

«Истории волшебного рождества»

Новый проект академических хоров школы искусств. Это волшебная история зарождения праздника со своими сюрпризами и открытиями.

Когда: 26 декабря, 18:30

Где: Детская школа искусств №2 (Ул. Пастухова, 11а, большой зал)

Цена: 300 руб.

Сайт: artschool-izh.ru

0+

«Зимние святки»

Музыкальное представление фольклорного ансамбля «Ленок». Зрителям расскажут и покажут, как отмечались зимние святки в русских деревнях и селах на рубеже 19-20 веков.

Когда: 27 декабря, 18:30

Где: Детская школа искусств №2 (Ул. Пастухова, 11а, большой зал)

Цена: 200-250 руб.

Сайт: artschool-izh.ru

0+

*количество билетов на момент публикации