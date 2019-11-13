Автомобили, которые любят работать: в Ижевске встретились владельцы бизнеса и представители Volkswagen

7 ноября впервые в Ижевске прошла региональная конференция по коммерческому транспорту для владельцев бизнеса и руководителей компаний при участии представителей «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». Вместе они обсудили преимущество автомобилей Volkswagen* для работы и отдыха и качество послепродажного обслуживания.

- База данных наших клиентов насчитывает около 40 тысяч, - поделился Андрей Прокашев, исполнительный директор дилерского центра Volkswagen «ИТС-Авто». – Из них примерно 2,5 тысячи – это организации – юридические лица. Коммерческие автомобили действительно востребованы в нашей республике. Они доказали, что надежны в эксплуатации, выгодны в приобретении и содержании и максимально комфортны.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

В «ИТС-Авто», официальном дилерском центре Volkswagen в Ижевске, представлен широкий модельный ряд коммерческого транспорта для пассажирских и грузовых перевозок или перевозок ценного груза, для экстренных служб, телерадиокоммуникаций или торговли. Так, Volkswagen Crafter идеально подойдет для работы, а Volkswagen Multivan для путешествий. В каждой линейке представлены различные комплектации. Нужно лишь выбрать подходящую. А квалифицированные сотрудники отдела продаж в этом помогут.

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Сервис и гарантия качества

Автомобили немецкого производителя отличаются надёжностью, экономичностью, высочайшим качеством сборки и великолепными характеристиками. Однако этого недостаточно. После покупки также важно попасть в надежные руки команды профессионалов. «ИТС-Авто» - единственный в Удмуртии специализированный центр по ремонту коммерческого транспорта Volkswagen. Здесь предоставляется полный спектр услуг и всесторонняя помощь при возникших проблемах. Клиенты не остаются без внимания даже в другом регионе! Бесплатная круглосуточная консультация, выезд мобильной группы, эвакуация до ближайшего дилерского центра, предоставление подменного автомобиля на время ремонта и даже компенсация расходов на жилье в случае поломки позволят владельцу Volkswagen чувствовать себя уверенно на дорогах.

- На автомобилях Фольксваген мы перевозим автозапчасти, - рассказал клиент дилерского центра Антон Бабинцев. - У нас были и другие марки, но мы от них ушли. Потому что машина очень комфортная и удобная, на дороге себя ведет хорошо. К тому же, очень высокий уровень послепродажного обслуживания. Обращаешься, и всегда есть свободное рабочее место и оригинальные запчасти в наличии. Ремонт выполняется быстро, в соответствии с технической документацией изготовители и с использованием оригинальных запасных частей, что очень важно при ведении бизнеса. Мы сотрудничаем уже около 6 лет. И за это время не было ни одного крупного ремонта.

В «ИТС-Авто» при обслуживании используются только оригинальные детали Volkswagen, на которые действует гарантия 2 года без ограничений по пробегу. Высокий профессионализм механиков, открытая ремонтная зона, фотофиксация состояния автомобиля в присутствии клиентов и проверка каждой машины на выходе после выполнения ТО и ремонтных работ позволяют быть уверенными не только в качестве сервиса, но и в конечной стоимости ремонта.

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Фольксваген Гарант

Приобрести понравившийся и отвечающий вашим потребностям коммерческий автомобиль в «ИТС-Авто» можно тремя способами: за наличный расчет, в кредит по программе «Фольксваген гарант» и в лизинг.

Справка: «Фольксваген Гарант» - это своего рода лизинг для физических лиц. Он позволяет получить снижение ежемесячных платежей за счет фиксированного остаточного платежа. По окончанию срока программы клиент может оставить автомобиль себе, погасив остаток кредита, реализовать автомобиль дилеру или сдать его по программе трейд-ин, используя полученные средства для первоначального взноса за новый автомобиль.

Также Фольксваген предоставляет собственную программу страхования для владельцев коммерческого транспорта. Клиент получает возможность круглосуточной эвакуации автомобиля при каждом страховом случае, а также может заявить о нем в салоне официального дилера Volkswagen, получить страховое возмещение без предоставления документов из компетентных органов в случае повреждения стекол и приборов внешнего освещения и рассрочку оплаты за полис.

Будь в курсе!

Уточнить технические характеристики, наличие автомобилей в интересующей комплектации и цены на коммерческие автомобили Volkswagen всегда можно на официальном сайте, у специалистов отдела продаж по телефону +7 (3412) 901-600 или непосредственно в автосалоне официального дилера Фольксваген ИТС-Авто в Ижевске по адресу: ул. Ленина, 99.

*Фольксваген, *Фольксваген Крафтер, *Фольксаген Мультивен

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