Как в Ижевске прошел первый модный фестиваль для тех, «кому за 50»

В начале ноября в Ижевске прошел первый модный фестиваль «Fashion* 50+», в котором приняли участие женщины и мужчины «элегантного» возраста. Его организовало женское движение «Деловые женщины Удмуртии», а идея проведения возникла во сне! Мы собрали для вас 5 ярких образов с мероприятия.

Фото: Дмитрий Селезнев

- Полгода я думала о таком празднике, а потом стали сниться сны. В первом увидела помещение для фестиваля. Легкое, просторное, чтобы люди могли наслаждаться шоу. А потом приснилось название самого фестиваля, - Ляйла Искра, автор и организатор первого модного фестиваля «Fashion 50+».

Участники первого модного фестиваля «Fashion* 50+» побывали в салоне красоты и у визажистов. Фото: Дмитрий Селезнев

Для каждого стилист фестиваля Мария Агашина собрала свой индивидуальный и неповторимый образ. Фото: Дмитрий Селезнев

Моделей для дефиле выбрали на кастинге. Всего в нем приняли участие 56 человек, 10 из них – мужчины: это врачи, педагоги, бухгалтеры, менеджеры, госслужащие и предприниматели. Самой старшей участнице исполнилось 69 лет. Фото: Дмитрий Селезнев

- Сцена, подиум – это еще один шанс доказать себе, что ты молода, элегантна и желанна, несмотря на свой возраст! – рассказала Любовь Коробейникова, руководитель клуба «Встреча» для ветеранов. Фото: Дмитрий Селезнев

- Когда увидел себя в зеркале, подумал: «Елки-палки, Сережа, ведь эпатаж всегда был твоим образом, чему ты удивляешься». Сейчас решил, что можно во что-нибудь красное нарядиться, – говорит 63-летний пенсионер Сергей Ежов. Фото: Дмитрий Селезнев

*Фэшн