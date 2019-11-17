2019-11-17T13:01:59+03:00
Общество

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: серьезный «минус» и снег

«Комсомолка» подготовила традиционный прогноз
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АхмадишинаФОТО: Диля Ахмадишина
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Ближайшая неделя, по данным Яндекс.Погода, принесет похолодание и снег. Ожидается понижение температуры до -16 °С и небольшие осадки. Какие еще сюрпризы подготовила погода для ижевчан, выясняла «Комсомолка».

Итак, в понедельник, 18 ноября, весь день будет идти снег при температуре –1 °С. К вечеру похолодает до –8 °С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 1,7 м/с.

Во вторник градус термометра опустится до –14 °С днем и –16 °С ночью! В городе установится малооблачная погода и северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 4,4 м/с.

20 ноября температура не изменится, однако возможен небольшой снег. Скорость ветра снизится до 1,9 м/с.

В четверг температура поднимется до – 10 °С. В город придут осадки в виде снега.

22 ноября, в пятницу, столбик термометра покажет -6…-5 °С днем и -8…-7 °С ночью. Погода также будет снежной. Ветер юго-западный, 1, 8 м/с.

Выходные порадуют потеплением. В субботу будет -4 °С днем и -3 °С ночью. А в воскресенье уже -1 °С. Снег продолжит идти, а ветер сменит свое направление на западное и стихнет до 1,4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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