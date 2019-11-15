Ижевчанка о жизни с костариканцем: «Здесь нет загсов, армии и огородов»

Любовь ижевчанки Елены Обориной и костариканца Эрнандо Варгаса зародилась в 2016 году. Девушка приехала в гости к подруге в Казань, где юноша уже 3-й год учился в местном университете. Они встретились в маленькой кофейне случайно: пытались спрятаться от дождя. Лена сразу обратила внимание на латиноамериканца.

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

- С каждой встречей я все больше в него влюблялась. Но у меня не было шансов, потому что Эрнандо уже состоял в отношениях. А в 2016 году и вовсе уехал из России - его учеба на биофаке закончилась. Я думала, что больше никогда с ним не увижусь… - с грустью начинает свой рассказ Елена.

Билет в один конец

Эрнандо вернулся в Россию через год - приехал в Казань по делам. Побывал он и в Ижевске: Лена дружила с его товарищем по университету.

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

- К тому времени он расстался с девушкой и обратил на меня внимание, - рассказывает Лена. - Но начинать новые отношения не торопился. Эрнандо уехал, и мы продолжили общаться в соцсетях.

Молодые люди договорились встретиться в Новый год на Ямайке, но ижевчанка решила, что никуда не поедет. И прекратила общение.

- Меня не устраивало, что наши отношения не развиваются, - говорит Елена. - Поэтому и приняла такое решение. Но в тот же день Эрнандо перезвонил и сказал, что купил мне билеты в Коста-Рику.

Лена уволилась (девушка работала телеведущей на местном канале), собрала чемодан и уехала на другой конец света к человеку, которого видела всего 3 раза в жизни.

- Мама отнеслась спокойно, - улыбается Елена. - Она привыкла, что я в разъездах, знала, что мечтаю переехать в теплые страны. Поэтому просто пожелала счастья.

helenayurievna Любовь без границ

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

Роман ижевчанки и костариканца развивался стремительно: они сразу же начали жить вместе, а через неделю признались друг другу в любви. Еще через месяц девушка узнала, что ждет ребенка.

- Я попросила Эрнандо не делать мне предложение только потому, что я беременна, - рассказала Лена. - Поэтому свадьбы не было.

«Солнечный» мальчик

31 октября 2018 года в семье родился Марк - мальчик с синдромом Дауна. Эрнандо и Елена не знали о диагнозе: в Коста-Рике не проводят исследования на скрытые патологии.

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

- После рождения нас сразу отправили к физиатру, - говорит Лена. - Он несколько раз повторил, что ребенок с синдромом Дауна - такой же как все, может жить абсолютно нормальной жизнью, главное - давать ему побольше стимулов для развития. И отправил их получать на физиотерапию. Специалисты занимаются с Марком бесплатно: дают упражнения на развитие слуха, зрения и тактильных ощущений. Здесь вообще очень развита медицина. И лечиться в Коста-Рику приезжают многие канадцы, американцы и европейцы.

Отметим, что аборты в Коста-Рике разрешены только по медицинским показаниям, а отказ от детей - очень редкая практика.

Жизнь без паспортов

Сейчас Эрнандо, Елена и Марк живут в небольшом городке Лос-Чилес на границе с Никарагуа: снимают двухкомнатную квартиру, которая обходится в 15 тысяч рублей в месяц. Но в планах у семьи построить свой собственный дом. Маленькая мечта Лены - обзавестись плантацией, где она будет выращивать авокадо разных сортов.

- У рядовых костариканцев нет садов и огородов, хотя урожай можно собирать практически круглый год! - удивляется ижевчанка. - Этим занимаются только фермеры. Часто у местных встречаются плантации кофе. Но травяного чайного сбора здесь практически не найти.

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

В Коста-Рике нет горячего водоснабжения - его заменяют электрические нагреватели, адресов - вместо них используется описание примерного расположения домов, внутренних паспортов и загса - брак заключается в церквях. Также отсутствует армия.

- У местных нет отчества, зато двойная фамилия, - комментирует Елена. - Одна достается от отца, вторая - от матери.

Норма этикета для костариканцев - целовать друг друга в щеки при встрече. Делают это все: и мужчины, и женщины.

- Это как в России подать руку выходящей из автобуса женщине, - добавляет ижевчанка. - Еще один интересный факт, многие здесь молятся перед едой всей семьей, взявшись за руки.

Кстати, о еде. Елена и Эрнандо - вегетарианцы, поэтому на их столе всегда фрукты и овощи, а также рис и фасоль.

- Из местных специфических блюд я пробовала юку, по вкусу похожую на картошку, и пальмито - маринованную «макушку» пальмы, - говорит Лена. - Кстати, бананы здесь едят приготовленными - есть особый овощной сорт платанос, который требует термической обработки.

Отметим, что при входе в дом костариканцы не разуваются. Но в своем доме Елена и Эрнандо установили иные порядки: снимают уличную обувь и передвигаются по комнатам босые.

Украли кроссовки и ключи от машины

helenayurievna Платанос есть? А если найду?

Вопреки расхожему мнению, в Коста-Рике, по словам Елены, безопасно. Вечерами на улицах не встретишь подвыпивших гуляк, а ночами покой граждан гарантирует полицейский патруль. Однако ижевчанка успела столкнуться с местными воришками.

- Первый случай произошел на пляже, когда выпившая дама присвоила наши вещи (самое ценное - ключи от машины). Но с радостью вернула нам все за деньги, - вспоминает Елена. - А вот во второй раз украли мои кроссовки и инструмент для создания колец из золота - этим занимался Эрнандо. Было это ночью, вещи вытащили через решетку лоджии с помощью обычной палки.

Костариканцы на такие мелочи внимания не обращают. Pura Vida - принцип, по которому живут местные. Дословно переводится, как «чистая жизнь», приносящая радость и удовольствие вместо проблем и несчастий.

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

Вопрос ребром

Как влюбить в себя костариканца?

Эрнандо и Елена у той самой кофейни, в которой они познакомились. ФОТО: Личный архив Елены Обориной

- Для костариканцев важно, чтобы девушка была веселая, - говорит Елена. - Потому что сами они очень открытые и душевные люди. Важно, чтобы девушка за собой ухаживала и была сексуально привлекательна. Чтобы, как и они, любила детей. То есть была хорошей мамой. Еще один фактор - это высшее образование. Потому что женщина, которая не стремится обучиться чему-то новому и развиваться, становится неинтересной и быстро надоедает. Мужчинам с Коста-Рики важно находиться с девушкой на одной волне, на одном культурном уровне.