Ижевчанка 10 лет искала отца-бандита и встретила на кладбище

– Я побаивалась отца, потому что для меня он был, по сути, незнакомый человек. Шла на встречу и от незнания, нехватки информации представляла самые страшные ситуации. К примеру, что в лучшем случае меня могут послать, в худшем – напасть, – вспоминает ижевчанка Катя Кузьмина.

Екатерина Кузьмина составляла свое семейное древо. Это и побудило искать отца. Фото: личный архив героини

Фамилия на клочке бумаги

Екатерина Кузьмина мало что знала о своем отце. Мама и бабушка не любили обсуждать эту тему.

– Папа от нас ушел, когда мне было три года. Причин разлада в семье я не знаю, мама никогда мне об этом не рассказывала, – вспоминает 27-летняя ижевчанка Катя. – Мама говорит, что она не запрещала ему никогда со мной видеться. Возможно, он сам решил, что так будет лучше. Все детство я чувствовала какую-то ненужность и незначимость для отца…

Но мысли найти его и познакомиться посещали девушку давно – с 16 лет. Но она даже не представляла, с чего начать.

– У меня не было ни его фотографии, ни адреса. У мамы и бабушки спрашивать было бесполезно, – говорит Катя. – За помощью обратилась к одноклассникам, которые каким-то удивительным образом через базы данных отыскали мне нужную информацию.

Так у Екатерины в руках появился клочок бумаги с фамилией и адресом. Недолго думая, девушка отправилась знакомиться с отцом.

– Я никому не сказала, куда поехала. Я даже не думала, как все пройдет, потому что для меня всегда главным было только увидеть его, узнать, как он выглядит, – делится ижевчанка.

Голос за дверью

Катя Кузьмина приехала к совершенно обычной 5-этажке. Немного потянула время, погуляв по двору, и зашла в подъезд. Найдя нужную дверь – постучала.

– Мне никто не открыл, но мужской голос с той стороны спросил, кто я и что мне нужно… Я испугалась и зачем-то сделала вид, что ищу некую Лену. Мужчина ответил, что таких здесь нет, – говорит Катя.

Девушка спустилась по лестнице, вышла во двор и зашагала прочь от незнакомого дома и родного отца.

– Подумала, что раз я ему была не нужна столько времени, то и он мне не нужен, - вспоминает она.

Отец-бандит

После той первой попытки Катя несколько лет прожила спокойно. Она окончила школу, поступила в университет, затем родила сына. А в 25 лет идея найти родного отца вновь захватила ижевчанку. Тогда Екатерина решила составить свое семейное древо. Это занятие и разбудило старые воспоминания в ее сердце.

– В этот момент я почувствовала в себе какой-то фундамент, силу, желание снова попробовать его найти. Я уже, конечно, потеряла ту бумажку с адресом, все-таки больше 9 лет прошло, – вспоминает девушка.

Екатерина Кузьмина и ее сын. Фото: личный архив героини Фото: личный архив героини

– Я решила попытать счастье и ввела фамилию и инициалы отца в поисковик. И случилось чудо – я всё нашла! Это просто удивительно, ведь тот сайт заблокировали уже через пару дней, но я успела найти адрес.

И вот она снова стоит около уже знакомой 5-этажки. Перед этим она предупредила родных, куда отправляется – волновалась, ведь по рассказам мамы и бабушки, отец в 90-е годы был… бандитом!

– Я немного побаивалась отца, ведь для меня он был просто незнакомым человеком, - делится Катя. - Я шла и почему-то не думала о том, как встречусь с папой, что ему скажу. Я не знала, как он отреагирует. От незнания, нехватки информации я представляла самые страшные для меня ситуации. К примеру, что в лучшем случае меня могут послать, в худшем – напасть.

Фото: предоставлено героем публикации

И дверь открылась…

Снова знакомая дверь. Снова Катя постучала. И никто не открыл.

– Я уже думала, что не судьба, и собиралась уходить. Но на лестнице встретила соседку. Она спросила, кто я. А я ей все-все рассказала, - вспоминает Катя. - Женщина так прониклась моей историй, что пригласила к себе пить чай. А потом мы еще раз постучали в квартиру отца.

Но нам не открыли. В сердцах Екатерина дернула ручку входной двери и та отворилась…

- Я оторопела! За второй дверью стояла девочка и смотрела на нас. Мы попросили позвать взрослых, и к нам вышла пожилая женщина, - вспоминает наша героиня.

Это была бабушка Кати. Когда девушка начала рассказывать свою историю - бабушка ее узнала! Вспомнила даже имя!

– Для меня это было удивительно, потому что, как я узнала позже, у нее 7 внуков, а я в принципе никогда не была рядом. Мы 20 лет с лишним не общались, – вспоминает Катя. – Она меня обняла и сказала: «Ты такая же худая, как и он».

Опоздала на 4 года

Девушка ждала, когда же выйдет отец.

- Я ожидала чего угодно: что он меня отвергнет, не захочет разговаривать, закроет дверь, но не такого… – голос Кати дрожит. - Всю жизнь мне хотелось его просто увидеть, но я не успела. Бабушка опустила глаза и грустно сказала, что он умер 4 года назад. Для меня это было настоящим шоком. Я сидела на кухне и рыдала.

Фото: предоставлено героем публикации

Бабушка рассказала, что в последние годы отец Кати много пил.

– Я корила себя за то, что тогда, не осмелилась ему признаться. Злилась на себя, что упустила шанс. Но готова ли я была к этой встрече тогда? Наверное, нет, – делится девушка.

Отец очень боялся числа 13. И так вышло, что он умер именно 13-го. А на кладбище у него 13 ряд и 13 место.

- Просто мистика какая-то, - удивляется Катя. – Вот так папу я все-таки увидела, но уже на кладбище.

Но зато девушка приобрела двух братьев (у отца была вторая семья). Они ее хорошо приняли и прекрасно общаются.

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