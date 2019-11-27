«Из моего окна великолепный закат»: Олег Газманов поделился фотографией ижевского заката
Олег Газманов оценил шикарный ижевский закат. Об этом артист написал на своей странице в «Инстаграм».
Фото: dar9525
- Народ! Спасибо за полные аншлаги в Казани, Ижевске и Кирове. Вчера был очень душевный концерт в Казани, сегодня Ижевск! Из моего окна великолепный закат. Делюсь этой красотой, - поделился Олег Газманов.
Фото: igrek_foto
26 ноября в столице Удмуртии был действительно прекрасный закат. Собрали подборку фотографий из соцсетей.
Фото: igrek_foto
Фото: last.tochka
Фото: malyshkamju
Фото: @v.mark0v
Фото: Нина Симкина
Фото: Эльмира Сабитова
Фото: Елизавета Воронцова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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