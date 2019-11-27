2019-11-27T12:03:10+03:00
Общество

«Из моего окна великолепный закат»: Олег Газманов поделился фотографией ижевского заката

Артист выступал в столице Удмуртии с концертом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/oleggazmanovФото: instagram.com/oleggazmanov
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Олег Газманов оценил шикарный ижевский закат. Об этом артист написал на своей странице в «Инстаграм».

Фото: dar9525

Фото: dar9525

- Народ! Спасибо за полные аншлаги в Казани, Ижевске и Кирове. Вчера был очень душевный концерт в Казани, сегодня Ижевск! Из моего окна великолепный закат. Делюсь этой красотой, - поделился Олег Газманов.

Фото: igrek_foto

Фото: igrek_foto

26 ноября в столице Удмуртии был действительно прекрасный закат. Собрали подборку фотографий из соцсетей.

Фото: igrek_foto

Фото: igrek_foto

Фото: last.tochka

Фото: last.tochka

Фото: malyshkamju

Фото: malyshkamju

Фото: @v.mark0v

Фото: @v.mark0v

Фото: Нина Симкина

Фото: Нина Симкина

Фото: Эльмира Сабитова

Фото: Эльмира Сабитова

Фото: Елизавета Воронцова

Фото: Елизавета Воронцова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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