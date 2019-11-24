Какая погода ждет ижевчан на неделе?
В Ижевске на предстоящей неделе ожидается небольшое потепление. По данным сервиса Яндекса погода, средняя температура составит -6 градусов.
В понедельник, 25 ноября, температура днем −9…−8 градусов, ночью −8 градусов, небольшой снег.
26 ноября, во вторник, днем −8…−6 градусов, ночью −9…−8 градусов, утром небольшой снег, днем облачно с прояснениями.
27 ноября, в среду, днем −7…−5 градусов, ночью −7 градусов, пасмурно.
28 ноября, в четверг, температура днем −4 градуса, ночью −3 градуса, днем небольшой дождь, ночью снег.
29 ноября, в пятницу, днем −3…−2 градуса, ночью −3…−2 градусов, пасмурно, небольшой снег.
30 ноября, в субботу, днем −3 градуса, ночью −4…−2 градуса, небольшой снег.
1 декабря, в воскресенье, температура днем −4 градуса, ночью −5…−4 градусов, снег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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