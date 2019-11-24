2019-11-24T16:20:50+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан на неделе?

Придет небольшое потепление
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске на предстоящей неделе ожидается небольшое потепление. По данным сервиса Яндекса погода, средняя температура составит -6 градусов.

В понедельник, 25 ноября, температура днем −9…−8 градусов, ночью −8 градусов, небольшой снег.

26 ноября, во вторник, днем −8…−6 градусов, ночью −9…−8 градусов, утром небольшой снег, днем облачно с прояснениями.

27 ноября, в среду, днем −7…−5 градусов, ночью −7 градусов, пасмурно.

28 ноября, в четверг, температура днем −4 градуса, ночью −3 градуса, днем небольшой дождь, ночью снег.

29 ноября, в пятницу, днем −3…−2 градуса, ночью −3…−2 градусов, пасмурно, небольшой снег.

30 ноября, в субботу, днем −3 градуса, ночью −4…−2 градуса, небольшой снег.

1 декабря, в воскресенье, температура днем −4 градуса, ночью −5…−4 градусов, снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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