Удмуртия переходит на «прямые выплаты»

20 ноября в региональном отделении Фонда социального страхования России по Удмуртии (далее – ФСС) обсудили новый механизм выплаты пособий – так называемые «прямые выплаты». Эксперты собрались на круглом столе и рассказали о преимуществах и рисках готовящейся реформы. Мероприятие прошло при поддержке издательского дома «Комсомольская правда».

Напрямую из Фонда

С 1 января в Удмуртии меняется механизм выплаты пособий. Теперь каждый работающий житель республики будет получать больничные, и выплаты по материнству напрямую из Фонда социального страхования, минуя работодателя.

- Такая схема выплат действует уже в 59 регионах России, - рассказал исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Ильдар Гадршин. – Теперь и в Удмуртии выплаты не будут зависеть от финансового состояния работодателя, пособия – выплачиваться вовремя и без обмана, а выплата – не зависеть от дня выдачи зарплаты. К тому же, положенная сумма поступит к гражданину любым удобным для него способом – на карту «Мир», банковский счет или по почте - наличными.

Преимущества и риски

Преимущества в принятии нового механизма есть и у работодателя. Во-первых, теперь ему не придется изымать деньги из оборота предприятия для выплаты пособий работнику – исключается зачетная схема. Во-вторых, вся ответственность за правильный расчет и начисление денег ложится на плечи Фонда социального страхования.

Однако, как и у любого нововведения, у «прямых выплат» есть и риски.

Проблема: Возможное увеличение времени выплаты пособия. Это может произойти из-за несвоевременного предоставления работодателем информационного реестра, согласно которому Фонд должен будет начислить пособия. Этому есть 2 причины: работодатель может направить реестр не вовремя или неправильно его заполнить.

Решение: Избежать ошибок при заполнении поможет Фонд социального страхования. Сейчас специалисты активно проводят обучающие семинары для работодателей, график которых публикуется на сайте ведомства и в социальных сетях. А в правильном формировании реестра поможет тестовый контур, воспользовавшись которым, можно «набить руку» - тоже можно найти на сайте ФСС по Удмуртии.

Электронные больничные и «прямые выплаты»

Может показаться, что эти две вещи никак не зависят друг от друга, но реальность абсолютно противоположна. От того, принимает ли работодатель электронные больничные, с 1 января будет зависеть и быстрота оформления документов и сроки начисления пособий.

Если электронный больничный принимается – работодатель в разы облегчит свою работу. Дело в том, что так он сможет активировать выплату нажатием одной кнопки: у него уже есть сформированный электронный реестр. А тем, кто принимает исключительно бумажные справки, придется от руки заполнять необходимую форму. Часто – в авральном режиме. Поэтому не исключены некорректное заполнение и несоблюдение сроков.

- Электронные больничные в России начали выдаваться с сентября 2017 года, с тех пор в Удмуртии сформировано около 145 тыс электронных листков нетрудоспособности, а в России - почти 17 млн, - рассказал Галин Станислав, руководитель отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделение ФСС. - Количество формируемых электронных больничных каждый месяц возрастает, но еще есть над чем работать.

Кстати, получить электронный листок можно в любом медучреждении Удмуртии.

Будь в курсе!

На круглом столе также представили электронных помощников Фонда социального страхования. Сервисы позволяют получить практически любую услугу онлайн, не выходя из дома.

1. «Личный кабинет ФСС». На сайте https://lk.fss.ru/ любой зарегистрированный пользователь может оставить заявку на получение пособия или технических средств реабилитации для инвалидов. Здесь же можно следить за очередью на санаторно-курортное лечение для льготной категории граждан, а также самостоятельно рассчитать размер необходимой выплаты. Получить справку, направить обращение в Фонд или запросить любую интересующую информацию – все это доступно в личном кабинете.

2. Социальный навигатор. Всю необходимую информацию можно получить и через удобное мобильное приложение. Например, узнать, где находится социальный объект, быть в курсе актуальных новостей Фонда, индивидуально рассчитать размер пособия или подать обращение. «Социальный навигатор» можно скачать бесплатно на платформе Play Market*.

*Плэй Маркет