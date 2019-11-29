2019-11-29T12:45:08+03:00
Общество

Отписки чиновников и нехватка лекарств в больницах: Александр Бречалов ответил на вопросы ижевчан

Глава Удмуртии и министр социальной политики региона стали гостями радио «Комсомольская правда»-Ижевск»
Людмила Куликова
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Фото: АрхивФото: Архив
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27 ноября в эфире радио «КП»-Ижевск» состоялось очередное «Утро с Главой Удмуртии». Александр Бречалов ответил на вопросы жителей республики. На этот раз в эфире к нему присоединилась министр социальной политики региона Татьяна Чуракова.

ПРИВЕТЫ МИНИСТРАМ

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Эфир начался с «разбора полетов». Александр Бречалов отчитал министров за некорректную работу с жителями Удмуртии:

- Утром разбирал все письма поступающие, коллеги, обращаю внимание на форму и содержание ваших ответов гражданам. Уже лучше работаем, но все равно продолжаются отписки. Вот пример, обратились предприниматели, у них спорткомплекс. Я отправил это обращение в Министерство экономического развития. Михаил Тумин, доброе утро! Взбодритесь и прочитайте, что вы написали людям. Вы написали в итоге, что с 2019 года налоги, которые были в 2018 году, отменены и на полмиллиона рублей нужно платить больше. Надо разбираться, но то, что вы написали «В дело», я зачеркнул это, - обратился глава республики к министру экономики Удмуртии Михаилу Тумину.

Также Александр Бречалов обнародовал еще один вопиющий случай чиновничьей небрежности. Так, Минздрав ответил жительнице, которая не может получить лекарства для своих троих детей: «Ирина, очень жаль что вы так часто болеете и вам приходится так часто посещать врачей и покупать лекарства. Но звонить из-за того, что вам не выписывают лекарства, нам не нужно, поскольку только администрация лечебного учреждения может ответить на вопрос, есть деньги у поликлиники или нет. Надеемся на ваше понимание».

- Дорогой Минздрав, Георгий Олегович (Щербак, и.о. министра. - Прим. ред.) вместе с Анастасией Муталенко (зам. председателя правительства) я вас не понимаю, вы сначала разберитесь с финансированием. Вот это отписка, привет передаю! Друзья, находите время, если глава находит время в прямом эфире, то вы обязаны находить время. Вы пишете: «Не надо нам звонить,

идите в поликлинику». Да она была в поликлинике! И ее лекарствами не обеспечили. Ярослав Владимирович (Семенов, председатель правительства Удмуртии. - Прим. ред.), на контроль! Этого быть не должно, - возмущается Александр Бречалов.

МИЛЛИАРД ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Фото: Архив

Фото: Архив

Значительная часть вопросов касалась многодетных семей, поэтому глава республики передал слово министру социальной политики Татьяне Чураковой:

- Последнее время мы очень активно работаем с многодетными семьями, благодаря чему наши триста с лишним многодетных семей перешли из статуса «многодетных малообеспеченных» в класс просто «многодетных». При встрече с инициативной группой я увидела, что у многих малообеспеченных семей складывается впечатление, что в Удмуртии выделяется мало средств для поддержки малообеспеченных многодетных семей. Это совершенно не так: только для многодетных мы выделяем практически миллиард рублей, - пояснила она.

По словам министра, многодетным семьям в Удмуртии предоставляется поддержка в виде компенсации за оплату коммунальных услуг в размере 30%, бесплатное ежемесячное посещение детьми государственных музеев и выставок:

- Многодетные семьи, доход которых не превышает среднедушевой денежный доход, получают при рождении третьего и последующего ребенка ежемесячную денежную выплату.

ФУДКОРТ ВМЕСТО ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ?

Фото: Архив

Фото: Архив

Ответил Александр Бречалов и на слухи о переделке ледового дворца «Ижсталь» в торгово-развлекательный центр:

- Мы выделяем около 60 миллионов рублей из бюджета на профессиональный хоккей. Наверное, этого мало. Но наш приоритет - детский спорт. Вы знаете, мы большие деньги вкладываем сейчас в строительство и инфраструктуру. Профессиональный лед в Воткинске, Можге. Все-таки мы планируем реконструкцию ледового дворца «Ижсталь», хотя у нас есть сложности с этим. Еще мы проводим хорошие, качественные соревнования, например, Кубок Калашникова. Дети получают экипировку, а мы полностью обеспечиваем соревновательный процесс.

Хочу напомнить, в 2017 году группа болельщиков активно говорили мне, что готовы поддержать, и бизнесмены поддержат, и тому подобное. Так вот, ни одного предложения я так и не получил. Не было ни одного, кто бы сказал: «Я болельщик со стажем, вот мои 10 тысяч рублей в копилку».

И все эти опасения, якобы ледовый дворец хотят превратить в торгово-развлекательный центр… Я говорю вам, не читайте всякую чушь!

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитал министров экономики и здравоохранения за отписки жителям

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НАЛИВАЙКАМ - БОЙ

Ответил Глава Удмуртии и на множество возмущений по поводу повсеместного открытия пивных круглосуточных ларьков:

- Каждое обращение мы отрабатываем с МВД, достаточно много владельцев этих «кафе» привлечены к ответственности. Недавно выписали одному лицу большой штраф - больше четырех миллионов рублей, дисквалификация на два года за то, что в его «кафе» продавался контрафакт. Мы активно работаем с депутатами Госсовета, с организацией «Трезвая Россия», и все только за то, чтобы изменить законодательство и запретить торговлю алкоголем в таких вот «кафе».

БЛИЦ О РЕМОНТЕ ДОРОГ:

Затронули в эфире и тему, связанную с ремонтом дорог.

- В 2019 году отремонтировано 4 участка дорог на сумму в два миллиона рублей. Также проведен ямочный ремонт на сумму более 700 тысяч рублей. Отсыпка щебнем и еще множество работ на сумму 500 тысяч, - прокомментировал Александр Бречалов. - Ремонт дорожного полотна продолжается. Денег немного, но мы стараемся рассматривать все жалобы. Особенно прошу уведомлять, если какой-то дефект есть на дорогах поблизости с объектами соцучреждения: детские сады, школы, больницы. Тогда эти объекты можно будет внести без очереди в перечень на ремонт на следующий год.

Глава Удмуртии отдельно отметил, что с 2019 года ремонт дорог проводится с помощью проекта «Инициативное бюджетирование».

- В основном это касается, конечно, небольших каких-то переулков или дорог в малых населенных пунктах, на которые пока бюджетных средств, к сожалению, не хватает, - объяснил он.

Полную версию эфира с Главой Удмуртии можно посмотреть тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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