Фото: Ижевский пруд превратился в огромный каток
В связи с устоявшимся минусом за окном ижевский пруд покрылся льдом. Большинство любопытных ижевчан, захватив с собой коньки, пошли испытывать судьбу. Собрали для вас подборку впечатляющих фотографий.
Фото: Павел Бухарин
Фото: Павел Бухарин
Фото: buldakova.official
Фото: antonov_dmitrij
Фото: oksbus
Фото: @gabdulkhaevaelmira
Фото: @pcheeellka
Фото: pchelnikovdaniil
Фото: masha_gehtman
Фото: masha_gehtman1
Фото: Илья Марченко
Фото: Илья Марченко
Фото: Илья Марченко
Фото: Илья Марченко
Фото: Илья Марченко
Фото: Илья Марченко
ГУ МЧС России по Удмуртии напоминает, для того чтобы прогулка не обернулась трагедией, необходимо помнить элементарные правила безопасности:
- родителям не оставлять детей без внимания, знать, где находится ребенок в любое время;
- не выходить на тонкий лед в начале зимы (лед ломается со звонким хрустом, трещит), безопасная толщина льда для перехода человека должна составлять не менее 7 см.;
- расстегнуть пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности;
- передвигаться по натоптанным следам и тропинкам;
- иметь в руках палку, прощупывайте перед собой путь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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