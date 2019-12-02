2019-12-02T13:35:49+03:00
Общество

Фото: Ижевский пруд превратился в огромный каток

Ижевчане вышли на пруд с коньками
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Павел БухаринФото: Павел Бухарин
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В связи с устоявшимся минусом за окном ижевский пруд покрылся льдом. Большинство любопытных ижевчан, захватив с собой коньки, пошли испытывать судьбу. Собрали для вас подборку впечатляющих фотографий.

Фото: Павел Бухарин

Фото: Павел Бухарин

Фото: Павел Бухарин

Фото: Павел Бухарин

Фото: buldakova.official

Фото: buldakova.official

Фото: antonov_dmitrij

Фото: antonov_dmitrij

Фото: oksbus

Фото: oksbus

Фото: @gabdulkhaevaelmira

Фото: @gabdulkhaevaelmira

Фото: @pcheeellka

Фото: @pcheeellka

Фото: pchelnikovdaniil

Фото: pchelnikovdaniil

Фото: masha_gehtman

Фото: masha_gehtman

Фото: masha_gehtman1

Фото: masha_gehtman1

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

Фото: Илья Марченко

ГУ МЧС России по Удмуртии напоминает, для того чтобы прогулка не обернулась трагедией, необходимо помнить элементарные правила безопасности:

- родителям не оставлять детей без внимания, знать, где находится ребенок в любое время;

- не выходить на тонкий лед в начале зимы (лед ломается со звонким хрустом, трещит), безопасная толщина льда для перехода человека должна составлять не менее 7 см.;

- расстегнуть пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности;

- передвигаться по натоптанным следам и тропинкам;

- иметь в руках палку, прощупывайте перед собой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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