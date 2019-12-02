2019-12-02T13:35:49+03:00
Общество

Ижевчанка, за полгода похудевшая на 18 кг: Родные думали, что я попала в секту

Мария Бякова рассказала, как удалось найти мотивацию и кто ее поддерживал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
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Еще год назад ижевчанка Мария весила почти 93 килограмма. То и дело баловала себя чем-нибудь вкусненьким и даже не думала о том, чтобы заняться спортом. Но в начале 2019 года ее жизнь полостью изменилась.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Нашла своего тренера

Жизнь девушки изменил поход в сауну - в новогодние праздники они отправились туда с друзьями. Ребята много фотографировались, и когда Мария увидела эти снимки, то буквально не узнала себя.

- Глядя на фотографии, я думала «Какая я лошадь!» - признается девушка. Что-то внутри щелкнуло, и я твердо решила заняться собой. Это было 9 января, после праздников как раз. Каждый, наверное, так начинал.

Девушка отказалась от пирожков и хлеба. Перестала пить на работе чай с вредными сладостями. А через несколько дней Маша листала ленту в соцсетях, и ей на глаза попался пост тренера, который набирал девушек в группу для похудения. Наша героиня поняла - вот он, ее шанс.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

- Тренера звали Вика Гасимова. Я посмотрела отзывы о ее работе, мне все понравилось, и я решила попробовать. В группе я была самая большая (туда записались даже девушки, которые весили 46 кило), а потому очень неловко себя чувствовала. От этого еще сильнее хотелось похудеть, - поделилась Маша. - На первой тренировке было очень тяжело, я даже не понимала, что я делаю. Так что первой задачей было научиться правильно выполнять планку, отжимания и другие упражнения.

«Попала в секту»

Тренер составила для Марии меню, по которому нужно было питаться. Изучив его, девушка купила продукты, а заодно и кухонные весы. С этого момента она начала готовить отдельно для себя, отдельно - для мужа и дочери.

Каждый свой прием пищи девушка фотографировала и отправляла тренеру, которая, в свою очередь, смотрела и корректировала питание. Например, Маша сначала ела очень мало, потому что боялась, что поправится.

- Сначала мой рацион составлял 1800 килокалорий. А после того, как появились первые результаты, мы уменьшили до 1500 килокалорий. Мне было комфортно, и я очень боялась сделать что-то не так, потому что никак не хотелось возвращаться к толстой себе, - делится Маша. - Я все взвешивала, пила воду по часам, следовала прописанному меню. А муж смотрел на меня и удивлялся: «Маш, ты в секту какую-то попала, что ли?» - смеется наша героиня.

Спустя месяц девушка начала постепенно переводить на правильное питание и семью: начала запекать, а не жарить еду, заменяла вредный майонез на смесь соуса и сметаны. Домашние поддержали перемены.

- Теперь муж не может без молочной каши утром, - улыбается Маша. - Иногда стряпаю выпечку из цельнозерновой муки, вкусно так же, но уже не так вредно для фигуры.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Телефон в помощь

Тренер посоветовала Маше установить на телефоне приложение для подсчета калорий, шагомер и напоминалку о том, что нужно пить воду. С ее помощью девушка приучила себя выпивать по 1,5 литра воды в день.

- Выпивала стакан утром, как только встала, всегда носила с собой бутылку воды на работу и после работы пила не меньше двух стаканов.

А вот шагомер девушка в скором времени заменила фитнес-браслетом, так было удобнее следить за активностью. В среднем Маша проходила в день 7,5 тысячи шагов.

«Доказала, что могу!»

Уже за первую неделю Маша избавилась от 2,5 кг, тренер объяснила, что это ушел жир с внутренних органов. В дальнейшем проблем не возникало - девушка занималась, правильно питалась, килограммы таяли, а восхищенные окружающие сыпали комплиментами.

- Родные меня поддерживали. Если дочка видела, что я ем печеньку, говорила: «Мама, тебе же нельзя». Смешно было, я ей объясняла, что тренер разрешает, и от одной печеньки ничего не будет, - смеется Маша. - Сын живет отдельно и иногда приходит в гости. Когда я уже скинула килограмм 10, он мне сказал: «Мама! Я тебя не узнаю! И попы у тебя не стало и ноги худые». Но больше всех был рад муж, когда мне сыпались комплименты, он расплывался в улыбке.

Хотя были и те, кто за глаза говорили, что Маша сорвется

- Одна из коллег - не худенькая женщина - постоянно говорила, что в итоге я нажрусь и наберу еще больше. Узнав об этом, я себе сказала: «Я все равно докажу им, что могу», - вспоминает Мария.

И доказала! Минус 18,5 килограмма чуть больше чем за полгода. Маша сменила свой ненавистный 54-й размер на 48-й.

- У меня была мечта купить зауженные джинсы, но ведь 54 размера их не найдешь! Первым делом я их и купила! Была просто счастлива, сейчас все джинсы только такие. Наконец-то могу надеть короткие шорты, нигде ничего не свисает, - рассказывает героиня.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Обо всем понемногу

Цена вопроса - тренировки 1200 (депозит) + 1800 (абонемент) + 1500 (тренер) + продукты = в месяц около 5-7 тысяч рублей.

Тренировки - три раза в неделю по 40 минут + заминка на беговой дорожке.

Гардероб - я полностью сменила нижнее белье, купила шорты, джинсовое платье, которое давно хотела. Весной сменила верхнюю одежду.

Отношения с тренером - первое время я ходила в магазин и скидывала фото состава продукта, который хочу взять, а Вика говорила, брать или нет, и в какое время его можно есть. Она очень гордится моим результатом, всем девочкам показывает. Контролирует, чтобы я не забрасывала тренировки.

Идеальный вес - хочу весить 70 кг. Была 92,8 кг. Вообще мне рассчитали идеальный вес - 59,8 кг,но я себя вообще не представляю в таком весе, одни кости останутся.

Совет - задайте себе цель - найдите то, ради чего вы хотите похудеть. А еще найдите человека, который будет вас поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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