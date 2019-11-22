Ижевчанка, воспитывающая 12 детей: «Взять ребенка из приюта не подвиг»

Про себя супруги Русских говорят: «Мы родители 24/7». Еще бы – в семье 12 детей! Причем трое из них с особенностями здоровья. Ко Дню матери, который в этом году приходится на 24 ноября, мы пообщались с Гульнарой Русских и выяснили, как ей удается уделять внимание каждому малышу и почему в их доме не наказывают.

Вслед за мужем

Сергей и Гульнара Русских встретились в 2010 году. У обоих уже были дети от первых браков, но они очень хотели общего малыша. Три года безуспешных попыток практически лишили пару надежды.

ФОТО: Личный архив героя публикации

– Как-то вечером мы с мужем смотрели передачу про детские дома, и так тоскливо и больно стало за брошенных детей, – начинает свой рассказ Гульнара. – Поговорили с ним и решили стать родителями для приемного ребенка. У Сергея уже был такой опыт: он воспитывал мальчика Женю, у которого умерла мама. Конечно, боялись трудностей. Но разве с кровным ребенком не так?

На следующий день семья Русских отправилась в органы опеки. Они успешно прошли школу приемных родителей и забрали двоих малышей – 6-летнюю Алину со «взрослым взглядом» и молчаливого 4-летнего Артема.

Чудо по имени Степан

Старшие дети – Ксения, Платон, Клим и Евгений – сразу приняли новых членов семьи. Сергей и Гульнара с головой окунулись в родительство, а потом ижевчанка узнала, что беременна!

– Мы были в приятном шоке! – говорит Гульнара. – Вообще не сразу поверила, что это правда. Знаете, сбылась наша мечта. Не зря говорят: «Что отдаешь, то и получаешь»! Наш долгожданный мальчик Степан появился на свет 8 августа 2015 года. Мы, честно говоря, и не надеялись, что у нас все-таки получится стать кровными родителями. Но случилось самое настоящее чудо!

«Поняла, что наш»

Жизнь текла своим чередом: дети помогали Гульнаре с домашними делами, ходили в школу и на секции… Когда Степану исполнилось 4 месяца, женщина увидела в соцсетях фото ребенка-отказника из Самары.

– В посте буквально молили о том, чтобы мальчика забрали, занялись им, иначе будет поздно: у 4-месячного Кирюши была гидроцефалия – водянка головного мозга, – говорит Гульнара. – Я наблюдала за этой историей 2 месяца, надеялась, что родители найдутся. Но нет. Тогда решила поговорить с мужем и забрать его в семью.

На вечернем совете Гульнара и Сергей долго обсуждали, справятся ли с двумя малышами одновременно: разница между Кириллом и Степой – всего 2 недели!

– Я, когда только увидела Кирю, поняла, что он наш, – улыбается Гульнара. – Оглядываясь назад, понимаю, что нам было очень тяжело справляться с двумя 6-месячными малышами, у одного из которых были серьезные проблемы со здоровьем. Нам очень помогали старшие дети, органы опеки, группы, которые работают с особенными детьми, РусФонд… Добрых людей, правда, очень много.

Родители 24/7

Тогда супруги Русских поняли, что у них гораздо больший потенциал. Следом за Кирей в семье появились Саид, Самир, Ангелина, Софья и темнокожая малышка Амелия! Всякий раз Гульнара случайно натыкалась на посты с фотографиями детей. Пройти мимо она не могла, а Сергей во всем поддерживал жену.

– Софья в нашей семье всего 3 месяца. Она никогда не сможет ходить, – делится Гульнара. – У нее срощены ножки, нет половины позвоночника и ребер, кишечник выведен через животик наружу… Но она очень жизнерадостный и умный 5-летний ребенок! Амелия тоже больна… Она из Конго, и ей грозила депортация в Африку, где нет детских домов и качественной медицины. Теперь она с нами!

ФОТО: Личный архив героя публикации

Конечно, без ссор, слез и недопониманий обходиться не получается: каждый ребенок со своим характером. Все это решается разговорами.

– Мы ж с детьми не воюем! – говорит Гульнара. – Разногласия – это абсолютно нормально, дети в такие моменты учатся прощать, договариваться и уступать. Самое главное, что мы друг к другу неравнодушны. Я и Сергей – родители 24/7. Конечно, нам непросто. Но мы люди закалки 90-х. Это как в тренажерный зал прийти, мышцы подкачать. Вроде берешь первые пять кг – очень тяжело кажется, а потом привыкаешь. Так же и с повседневной нагрузкой.

Кстати, у каждого ребенка в доме – своя зона ответственности. Вместе они делают уборку, старшие девочки гуляют с младшими сестренками и братьями, пока Гульнара готовит или моет посуду, мальчики помогают папе.

«Кто, если не ты»

Сейчас семья Русских переехали в Подмосковье. Для малышки Амелии в Удмуртии слишком суровый климат, да и медицина в столице лучше.

– Главная цель – поставить наших детей на ноги, – говорит Гульнара. – Не могу сказать, возьмем ли мы еще приемных детишек. Я вообще считаю, что взять ребенка из детского дома – это не подвиг. Это решение людей, которые могут стать ответственными за детские жизни. У нас с мужем два девиза по жизни: «Невозможное – возможно!» и «Если не ты – то кто?!», поэтому мы не можем пройти мимо крохи, которому нужна помощь. Мне кажется, это невообразимое счастье – видеть, как ребенок преображается в семье, становится личностью, его наполненные светом и радостью глаза. Глаза маленького человека, который однажды поверил именно тебе.

«Успешная семья Поволжья»

ФОТО: Личный архив героя публикации

В сентябре семья Русских стала самой успешной в Поволжье. Конкурс проходил в Саранске, где за почетное звание боролись 14 конкурсантов.

– Мы поприветствовали присутствующих в зале на разных языках – русском, французском, грузинском, удмуртском… А после – показали комплекс упражнений карате. Наш папа – тренер по этому виду спорта! Поэтому все детки спортивные. На выступление взяли Кирилла и Софью. Они хоть и не ходят, зато отжимаются здорово, а руками машут не хуже других детишек!

Этим они покорили и жюри, и зрителей – многие даже не смогли сдержать слез. Заслуженная награда поселилась в доме семьи Русских.