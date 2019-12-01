Погода в Ижевске на предстоящую неделю: небольшой снег и дожди

Ближайшая неделя, по данным Яндекс.Погода, принесет снег и дожди. Ожидается понижение температуры до -10 градусов и слабый ветер. Какие еще сюрпризы подготовила погода для ижевчан, выясняла «Комсомолка».

Итак, в понедельник, 2 декабря, весь день будет идти небольшой снег. Столбик термометра будет держаться на отметке -5...-8 градусов.

Осадки в виде небольшого снега продолжатся и во вторник, 3 декабря. Температура воздуха составит -7...-8 градусов, порывы южного ветра будут достигать 3,6 м/с.

В среду, 4 декабря, ижевчан ждет небольшое похолодание до -8...-11 градусов. И также весь день будет идти небольшой снег.

Небольшой снег продолжит идти и в четверг. Воздух прогреется до -7...-8 градусов, ветер будет юго-западный с порывами до 4 м/с.

В пятницу, 6 декабря, погода в Ижевске изменится. На смену снегу придет небольшой дождь, который будет идти днем и ночью. Ожидается небольшое потепление до 0...-2 градусов.

Даже в выходные осадки в Ижевске не прекратятся. В субботу, 7 декабря, с утра и до ночи будет идти небольшой дождь. Столбик термометра покажет -1...-2 градуса.

В воскресенье немного похолодает - до -3...-5 градусов. Первую половину дня в городе будет идти небольшой дождь, а во вторую половину дня - небольшой снег.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».