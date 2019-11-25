Любовь в неволе: осужденный ижевчанин нашел невесту в СИЗО

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

– У меня был бизнес по производству модульных картин, – рассказывает Василий Иванов (фамилия изменена - прим. ред.) свою историю. – Ко мне человек вложил деньги, которые мы с ним не поделили. Он подал в суд – я здесь.

Ирина понравилась Василию своими взглядами на жизнь. ФОТО: Ксения АКСЕНОВА

С Ириной они встретились, когда та пришла навестить родного брата. Мимолетный взгляд, пара слов... Спортивный, мужественный, с внимательным взглядом юноша очень понравился 25-летней ижевчанке. Она попросила брата передать свой номер Василию. Завязалось общение.

– Разве здесь люди плохие? От этого никто не застрахован. Страха не было никакого. Абсолютно. Все практически так же, как на свободе. Мы же тоже знакомимся с неизвестными нам мужчинами и не знаем, что они сделают. А здесь они же все под охраной, – девушка улыбается.

А потом долгие, хоть и ограниченные протоколом по времени звонки и краткосрочные свидания. Там и договорились на длительное свидание, которое положено осужденным 1 раз в три месяца за активное участие в жизнедеятельности отряда и добросовестный труд.

И для Ирины, и для Василия это уже второй брак. ФОТО: Ксения АКСЕНОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ СВИДАНИИ

Василий предложил девушке приехать хотя бы на сутки, чтобы поговорить лично. Ирина приехала на двое суток.

– Мы много разговаривали, я ей о жизни своей рассказал, она мне о себе. Поняли друг друга. И произошла любовь с первого взгляда, можно сказать. На третьем длительном свидании, здесь, я сделал ей предложение. Она попросила подумать. Я дал ей пять минут, – Василий улыбается. – И в течение этого времени она дала мне ответ.

Юноша признается – предложение будучи в СИЗО делал осознанно.

- Мы мало знакомы, значит, и веры мало. Я хотел доказать ей, что я действительно с серьезными отношениями, а не просто шутки, не розыгрыш, а что я окончательно решил это для себя и дойду до конца, - объясняет он. - Она понравилась мне взглядами на жизнь, как она относится… Многие думают, что осужденные – это «зеки» и будущего у них нет. А здесь не тюрьма, как ее показывают в фильмах. Здесь более осознанные люди, чем в тюрьме. Ирина как-то сразу поняла всю мою ситуацию, поддерживала, уверенной и спокойной была. Она не побоялась выйти за меня.

Это комната для длительных свиданий. ФОТО: Ксения АКСЕНОВА

Кстати, через год, когда Василия освободится, влюбленные планируют сыграть еще одну свадьбу. Через некоторое время обвенчаются.

– Отношение к жизни поменялось кардинально. Здесь начинаешь ценить элементарные вещи: замечаешь листья… Даже около подъезда пройтись или на природу съездить. Я даже людей стал видеть по-другому… Здесь жизнь видишь от и до, можешь разложить ее по полочкам, как она будет складываться. Мы можем ей управлять: как захотим, так и будет! Никто за нас ничего не сделает. Здесь ты начинаешь думать, а на воле этого не видишь. У меня остался бизнес. Время, проведенное здесь, дало понять, что я хочу и как это сделать. Я для себя выбрал позицию, как я хочу жить. Теперь вот, с кем хочу жить, - делится Василий.

Через год, когда Василий освободится, влюбленные сыграют еще одну свадьбу. ФОТО: Ксения АКСЕНОВА

КСТАТИ!

Это уже четвертая свадьба в СИЗО, рассказывает Иван Борисов, начальник отряда отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными следственного изолятора №1 УФСИН России по Удмуртской Республике.

– Я только за такие свадьбы! Я точно знаю, что сюда они уже не захотят вернуться, у них есть стремление к дальнейшей правопослушной жизни. У них уже есть цель: семья, любимые. У них есть тыл на воле – их семья, любимые, их там ждут. Из тех, кто здесь женился, никто обратно не пришел.