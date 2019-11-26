Водоем, арт-объект для фотосессий и пространство для раздумий: что появится в центре Ижевска

22 ноября в Ижевске презентовали проект третьей очереди благоустройства Центральной площади - к ней относится зона около кинотеатра «Россия», мост и спуск к Монументу дружбы народов. Разбираемся, какие идеи есть у архитекторов.

На площадке появится арт-объект «Солярис» и календарь - в нем укажут время, когда закат выглядит красивее всего. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

Изначально архитекторы предлагали светящиеся облака, однако вместо них будут клумбы и светящиеся ромбики, которые в итоге сложатся в солярный знак. Рядом появятся стенды с историей Удмуртии. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

НЕСКОЛЬКО ЗОН Территорию у круглого фонтана и эспланаду поделят на тематические зоны. Здесь появятся:

- пространство для небольших мероприятий;

- интеллектуальное пространство;

- пространство для души;

- пространство с арт-объектом;

- пространство для созерцания и самовыражения;

- пространство для экспозиций и раздумий;

- площадь с водой и навесом (около кинотеатра «Россия»).

Так будет выглядеть площадка около ул. Максима Горького. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

- Пока планируем в следующем году полностью сделать только площадь у круглого фонтана. Остальное растянется на год-два, может быть, - объяснил Вячеслав Правдзинский, исполнительный директор Центра развития дизайна и городской среды.

На месте круглого фонтана появится небольшой водоем (глубиной до лодыжки) с красивым навесом и скамейками. Зимой здесь будет каток. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

На эспланаде появятся качели, дендрариум и зона пленера. А выше - небольшая полоса препятствий для детей. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛОВ

Напомним, что обновленную Центральную площадь облюбовали скейтеры, самокатчики и велосипедисты. Они ломают тротуарную плитку, парапеты и скамейки. Проект третьей очереди предусмотрит меры борьбы с ними. Возможна разработка для них альтернативного маршрута.

- Нужно искать какие-то места, которые будут создаваться для вас, но будут идти параллельно, - заявила Любовь Варламова.

Архитектор добавила, что сейчас планируют установить скейт-стопперы: металлические шишки, которые просто помешают кататься по Центральной площади.

- Я отвечу принципиально: у каждого пространства есть свое назначение. Пешеход имеет приоритет перед велосипедистом. Велосипедисты на площади лишние: они представляют опасность для пешеходов, - ответила на претензию Любовь Варламова.

Так будет выглядеть место, которое раньше планировали сделать зоной для подростков. Фото: Центр развития дизайна и городской среды

КСТАТИ!

Раньше в предварительной концепции звучала идея создать «Путь удмурта». Предполагалось, что это будет путь снизу-вверх, а параллельно шли бы определенные элементы об истории удмуртов. Однако от идеи отказались.

– Я видела это как яркий элемент туристической культуры. Но почему-то большинство людей увидели в этом дискриминацию. Может, потом это переосмыслится и всплывет. Это очень яркая мысль, – прокомментировала Любовь Варламова.