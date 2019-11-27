Ижевчанка, вышедшая замуж за африканца: «В Анголе практически в каждой семье есть домработница»
На Орфея и Аниссу Кудимана часто обращают внимание на улицах. Он - темнокожий анголец, она - не тронутая загаром ижевчанка. Они прошли через многое: долгую разлуку, страхи и недопонимание. Как получилось, что в одной семье сошлись два противоположных мира, расскажет «Комсомолка».
«Боялась, что улетит»
Орфей приехал в Удмуртию пару лет назад - поступил в местный университет. С Аниссой его познакомил одногруппник. Ижевчанка сразу понравилась юноше, и вскоре Орфей написал ей «ВКонтакте». Молодые люди начали общаться.
- Вскоре Орфей сказал, что хочет отношений, - вспоминает наша героиня. - Но я была против, хоть он мне и нравился. Боялась, что он улетит на родину, считала его «перелетной птичкой». К тому же понимала, что родители будут против нашего союза: где это видано - связать свою жизнь с парнем с другого континента!
Но чувства оказались сильнее страхов - завязался роман.
ФОТО: Личный архив
- Он относился ко мне, как к королеве. Делал сюрпризы, заботился, интересовался, поела ли я, практически при каждой встрече покупал мои любимые зеленые яблоки. Уважал мое личное пространство. С каждой встречей влюблялась в него все больше. Орфей успокоил меня, сказав, что его родители меня примут - в его семье уже были белые люди, - улыбается Анисса.
Не удивительно, что очень скоро ижевчанка начала переписываться с родными Орфея в соцсетях. Они писали, какая Анисса красивая, предлагали встретиться и познакомиться лично. А вот мама и папа ижевчанки отнеслись к роману настороженно. Особенно когда узнали, что молодые люди хотят пожениться.
- Мама, видимо, пересмотрела всяких передач с Первого канала, - смеется девушка. - Поэтому отговаривала. А папа всегда шутил: «Как там уголек поживает? Как там рубероид?». Но при личном знакомстве они смогли убедиться, что он не обидит меня, потому что почувствовали, что я счастлива рядом с ним. Поэтому препятствовать не стали.
Семья Кудимана
Получив благословение родных, влюбленные начали готовиться к свадьбе. Специально к помолвке мама Орфея прислала из Африки хлопок с восковым рисунком - из него сшили свадебные наряды.
ФОТО: Личный архив
Свадьба состоялась в Ижевске летом 2017 года.
ФОТО: Личный архив
- Это было чудесно, хоть и очень скромно по меркам Анголы, - говорит Анисса. - Вообще, в Африке не принято приглашать на свадьбу тамаду - праздник проходит без какой-то программы. А еще молодоженам никто не дарит подарки. Наоборот - новоиспеченная семья сама дарит гостям какие-то сувениры. Зато там очень важно соблюсти все традиции. Все решения принимает дядя невесты (если он не благословит - свадьбы не будет). Родные со стороны девушки составляют список того, что родные жениха должны купить для праздничного вечера. Обычно это костюмы для всех дядей невесты, огромные ящики с напитками (часто они выше, чем невеста), целые ярды африканской ткани. Они гуляют несколько дней, едят и танцуют. А расписаться могут намного позже, через год, два, а то и вообще этого не сделать.
Кстати, за два месяца до свадьбы в семье Кудимана появилась чудесная девочка Раянна.
ФОТО: Личный архив
С культурой своих родителей малышка начала знакомиться еще до рождения - влюбленные устроили для нее Шаду бебе - ангольский праздник для малыша в утробе. Во время этого праздника гости преподносят подарки еще не родившемуся ребенку, танцуют и едят много сладостей. Живот беременной должен быть украшен рисунком - Аниссе, например, нарисовали на животе мультяшную Минни-Маус.
ФОТО: Личный архив
Путешествие в Анголу
Очно познакомиться с родными Орфея Анисса и Раянна смогли только через 2 года: они отправились в путешествие в Луанду - столицу Анголы.
ФОТО: Личный архив
- Мама мужа очень заботилась обо мне: заваривала травяной чай, приготовила торт, каждый день отправляла Орфея за свежим хлебом, даже если он был дома, - смеется ижевчанка. - Мы с Раянной были центром внимания африканцев: когда плавали в океане, то нас могли облепить дети, им непривычен светлый цвет кожи. Более уверенные даже трогали мои прямые волосы! Я была к этому готова. Белокожий человек в Анголе - еще большая редкость, чем в Удмуртии афроамериканец. Я быстро к этому привыкла, понимала, что они не причинят вреда, просто любопытные.
ФОТО: Личный архив
Цены в Луанде очень высокие. Стоимость услуг или продуктов можно приравнять к лондонским. В магазинах, вопреки сложившемуся мнению, нет дефицита. Только вот Анисса не нашла на полках супермаркетов манную крупу, кефир и настоящее молоко - вместо него там продается сухая смесь.
- Конечно, здесь очень высок уровень преступности и коррупции. Много бедных, тех, кто не может себе позволить хорошее образование, - грустно улыбается Анисса. - Но и образованным людям сложно найти работу. Мой муж уже около года работает, но официально не трудоустроен, считается стажером.
Африка глазами русских..
Несмотря на это, каждая семья со средним уровнем дохода может позволить себе нанять ипригаду - домработницу. Она занимается бытовыми делами.
- Необразованные соглашаются на любой заработок, - говорит девушка. - Поэтому и у мамы с папой, и у братьев Орфея есть вот такая помощница по дому.
Анисса за время пребывания в Анголе влюбилась в африканскую еду. Правда, некоторые блюда понять так и не смогла.
- Не понравились тушеные червячки и какая-то трава с кусочками рыбы, - смеется ижевчанка. - Особенно полюбила козье мясо, жареные бананы и запеченную рыбу. И еда мне не казалась острой, несмотря на то, что при готовке добавляется много специй.
ФОТО: Личный архив
За 8173 километров друг от друга
Когда путешествие закончилось, Анисса и Раянна отправились обратно, в Россию. Орфей же остался на родине.
ФОТО: Личный архив
- В России я должна закончить учебу. И мы оба считаем, что рожать нашего второго ребенка лучше здесь, - говорит ижевчанка. - А Орфей ищет лучшие варианты для семейной жизни, обустраивается. В наших планах переехать в Луанду уже летом 2020 года. Первое время будем жить там, но муж ищет подходящие варианты и в Европе.
Анисса не боится переезда. Оказывается, найти работу человеку со светлым цветом кожи гораздо проще, чем местному темнокожему!
- Считается, что «белый» образованнее и умнее, - говорит ижевчанка. - Наверное, сказывается многолетняя португальская колонизация.
Вопрос ребром
Как влюбить в себя ангольца?
ФОТО: Личный архив
- Ангольцы - очень заботливые, жизнерадостные, внимательные, хозяйственные и религиозные люди, - делится девушка. - Пить, курить и изменять - это не про них. Поэтому и девушка рядом с таким молодым человеком должна быть соответствующей: чтобы уважала и ценила его традиции, была надежным тылом, поддержкой и умела находить компромиссы. Конечно, ангольцев привлечет серьезная девушка, готовая к семейной жизни.
Отличается ли воспитание ребенка?
- Африканских детей воспитывают в строгости - например, Орфею в детстве вместо мультфильмов включали новости. С родителями они общаются исключительно на вы. Чтобы зайти в комнату, нужно обязательно постучаться, - рассказывает Анисса. - Но мне очень трудно на таком расстоянии находиться с ребенком. Поэтому мы с Орфеем находим компромиссы и свой способ воспитания. Не так строги с Раянной, многое ей позволяем. Но при этом говорим, почему важно относится к родителям, бабушкам и дедушкам с уважением. Хотим быть друзьями для своего ребенка.
СПРАВКА «КП»:
Республика Ангола - государство в Южной Африке. Официальный язык - португальский. На западе омывается Атлантическим океаном. Здесь ведется добыча нефти, алмазов, гранита, мрамора и природного газа. В разных уголках страны сохранились самобытные африканские племена. Уникальная культура, безопасность и оборудованные пляжные зоны с каждым годом привлекает все больше туристов.
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Пейзажи Анголы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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