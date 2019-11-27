Ижевчанка, вышедшая замуж за африканца: «В Анголе практически в каждой семье есть домработница»

На Орфея и Аниссу Кудимана часто обращают внимание на улицах. Он - темнокожий анголец, она - не тронутая загаром ижевчанка. Они прошли через многое: долгую разлуку, страхи и недопонимание. Как получилось, что в одной семье сошлись два противоположных мира, расскажет «Комсомолка».

«Боялась, что улетит»

Орфей приехал в Удмуртию пару лет назад - поступил в местный университет. С Аниссой его познакомил одногруппник. Ижевчанка сразу понравилась юноше, и вскоре Орфей написал ей «ВКонтакте». Молодые люди начали общаться.

- Вскоре Орфей сказал, что хочет отношений, - вспоминает наша героиня. - Но я была против, хоть он мне и нравился. Боялась, что он улетит на родину, считала его «перелетной птичкой». К тому же понимала, что родители будут против нашего союза: где это видано - связать свою жизнь с парнем с другого континента!

Но чувства оказались сильнее страхов - завязался роман.

ФОТО: Личный архив

- Он относился ко мне, как к королеве. Делал сюрпризы, заботился, интересовался, поела ли я, практически при каждой встрече покупал мои любимые зеленые яблоки. Уважал мое личное пространство. С каждой встречей влюблялась в него все больше. Орфей успокоил меня, сказав, что его родители меня примут - в его семье уже были белые люди, - улыбается Анисса.

Не удивительно, что очень скоро ижевчанка начала переписываться с родными Орфея в соцсетях. Они писали, какая Анисса красивая, предлагали встретиться и познакомиться лично. А вот мама и папа ижевчанки отнеслись к роману настороженно. Особенно когда узнали, что молодые люди хотят пожениться.

- Мама, видимо, пересмотрела всяких передач с Первого канала, - смеется девушка. - Поэтому отговаривала. А папа всегда шутил: «Как там уголек поживает? Как там рубероид?». Но при личном знакомстве они смогли убедиться, что он не обидит меня, потому что почувствовали, что я счастлива рядом с ним. Поэтому препятствовать не стали.

Семья Кудимана

Получив благословение родных, влюбленные начали готовиться к свадьбе. Специально к помолвке мама Орфея прислала из Африки хлопок с восковым рисунком - из него сшили свадебные наряды.

ФОТО: Личный архив

Свадьба состоялась в Ижевске летом 2017 года.

ФОТО: Личный архив

- Это было чудесно, хоть и очень скромно по меркам Анголы, - говорит Анисса. - Вообще, в Африке не принято приглашать на свадьбу тамаду - праздник проходит без какой-то программы. А еще молодоженам никто не дарит подарки. Наоборот - новоиспеченная семья сама дарит гостям какие-то сувениры. Зато там очень важно соблюсти все традиции. Все решения принимает дядя невесты (если он не благословит - свадьбы не будет). Родные со стороны девушки составляют список того, что родные жениха должны купить для праздничного вечера. Обычно это костюмы для всех дядей невесты, огромные ящики с напитками (часто они выше, чем невеста), целые ярды африканской ткани. Они гуляют несколько дней, едят и танцуют. А расписаться могут намного позже, через год, два, а то и вообще этого не сделать.

Кстати, за два месяца до свадьбы в семье Кудимана появилась чудесная девочка Раянна.

ФОТО: Личный архив

С культурой своих родителей малышка начала знакомиться еще до рождения - влюбленные устроили для нее Шаду бебе - ангольский праздник для малыша в утробе. Во время этого праздника гости преподносят подарки еще не родившемуся ребенку, танцуют и едят много сладостей. Живот беременной должен быть украшен рисунком - Аниссе, например, нарисовали на животе мультяшную Минни-Маус.

ФОТО: Личный архив

Путешествие в Анголу

Очно познакомиться с родными Орфея Анисса и Раянна смогли только через 2 года: они отправились в путешествие в Луанду - столицу Анголы.

ФОТО: Личный архив

- Мама мужа очень заботилась обо мне: заваривала травяной чай, приготовила торт, каждый день отправляла Орфея за свежим хлебом, даже если он был дома, - смеется ижевчанка. - Мы с Раянной были центром внимания африканцев: когда плавали в океане, то нас могли облепить дети, им непривычен светлый цвет кожи. Более уверенные даже трогали мои прямые волосы! Я была к этому готова. Белокожий человек в Анголе - еще большая редкость, чем в Удмуртии афроамериканец. Я быстро к этому привыкла, понимала, что они не причинят вреда, просто любопытные.

ФОТО: Личный архив

Цены в Луанде очень высокие. Стоимость услуг или продуктов можно приравнять к лондонским. В магазинах, вопреки сложившемуся мнению, нет дефицита. Только вот Анисса не нашла на полках супермаркетов манную крупу, кефир и настоящее молоко - вместо него там продается сухая смесь.

- Конечно, здесь очень высок уровень преступности и коррупции. Много бедных, тех, кто не может себе позволить хорошее образование, - грустно улыбается Анисса. - Но и образованным людям сложно найти работу. Мой муж уже около года работает, но официально не трудоустроен, считается стажером.

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Несмотря на это, каждая семья со средним уровнем дохода может позволить себе нанять ипригаду - домработницу. Она занимается бытовыми делами.

- Необразованные соглашаются на любой заработок, - говорит девушка. - Поэтому и у мамы с папой, и у братьев Орфея есть вот такая помощница по дому.

Анисса за время пребывания в Анголе влюбилась в африканскую еду. Правда, некоторые блюда понять так и не смогла.

- Не понравились тушеные червячки и какая-то трава с кусочками рыбы, - смеется ижевчанка. - Особенно полюбила козье мясо, жареные бананы и запеченную рыбу. И еда мне не казалась острой, несмотря на то, что при готовке добавляется много специй.

ФОТО: Личный архив

За 8173 километров друг от друга

Когда путешествие закончилось, Анисса и Раянна отправились обратно, в Россию. Орфей же остался на родине.

ФОТО: Личный архив

- В России я должна закончить учебу. И мы оба считаем, что рожать нашего второго ребенка лучше здесь, - говорит ижевчанка. - А Орфей ищет лучшие варианты для семейной жизни, обустраивается. В наших планах переехать в Луанду уже летом 2020 года. Первое время будем жить там, но муж ищет подходящие варианты и в Европе.

Анисса не боится переезда. Оказывается, найти работу человеку со светлым цветом кожи гораздо проще, чем местному темнокожему!

- Считается, что «белый» образованнее и умнее, - говорит ижевчанка. - Наверное, сказывается многолетняя португальская колонизация.

Вопрос ребром

Как влюбить в себя ангольца?

ФОТО: Личный архив

- Ангольцы - очень заботливые, жизнерадостные, внимательные, хозяйственные и религиозные люди, - делится девушка. - Пить, курить и изменять - это не про них. Поэтому и девушка рядом с таким молодым человеком должна быть соответствующей: чтобы уважала и ценила его традиции, была надежным тылом, поддержкой и умела находить компромиссы. Конечно, ангольцев привлечет серьезная девушка, готовая к семейной жизни.

Отличается ли воспитание ребенка?

- Африканских детей воспитывают в строгости - например, Орфею в детстве вместо мультфильмов включали новости. С родителями они общаются исключительно на вы. Чтобы зайти в комнату, нужно обязательно постучаться, - рассказывает Анисса. - Но мне очень трудно на таком расстоянии находиться с ребенком. Поэтому мы с Орфеем находим компромиссы и свой способ воспитания. Не так строги с Раянной, многое ей позволяем. Но при этом говорим, почему важно относится к родителям, бабушкам и дедушкам с уважением. Хотим быть друзьями для своего ребенка.

СПРАВКА «КП»:

Республика Ангола - государство в Южной Африке. Официальный язык - португальский. На западе омывается Атлантическим океаном. Здесь ведется добыча нефти, алмазов, гранита, мрамора и природного газа. В разных уголках страны сохранились самобытные африканские племена. Уникальная культура, безопасность и оборудованные пляжные зоны с каждым годом привлекает все больше туристов.

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