Задать вопросы застройщику и получить консультацию по ипотеке: ижевчане присмотрелись к квартирам в новостройках

23 ноября «Комсомолка» провела финальный тур по новостройкам Ижевска, который проводится 7 лет подряд. Ижевчане смогли побывать в строящихся жилых комплексах, присмотреться к квартирам и задать свои вопросы застройщикам. Для тех, кто пропустил поездку, мы подготовили виртуальную экскурсию.

Времена года

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Первой остановкой стал 18-этажный жилой комплекс «Времена года» по улице Баранова. В распоряжении жильцов - благоустроенный двор без машин с детской и спортивной площадками, а также зоной отдыха. В шаговой доступности – детские сады, школы, поликлиники. Сам комплекс находится рядом с торгово-развлекательным комплексом «Матрица» и сосновым бором – свежий воздух жильцам обеспечен.

Сдача дома «Весна зелена» - сдача дома во втором квартале 2021 года.

Йога

Следующей точкой нашего маршрута стал ЖК «Йога» на Лихвинцева. Вблизи 18-этажного жилого комплекса расположена речка Карлутка, которую застройщик планирует расчистить и облагородить: установить дизайнерские арт-объекты, обустроить фотозону. На придомовой территории будет организованы детские площадки и зоны отдыха без машин.

Кстати, сам жилой комплекс строится по железобетонной монолитной технологии, которая обеспечит надежную опору жителям дома. На выбор предлагаются различные типы планировок:

- студии от 25,8 до 29 кв.м.

- 1 комн.кв. от 32,9 до 33,2 кв.м.

- 1,5 комн.кв. от 43,8 до 57,1 кв.м.

- 2 комн.кв. от 47,1 до 47,5 кв.м.

- 2,5 комн. кв. от 62,6 до 62,8 кв.м.

На каждом этаже дома спроектированы специальные кладовые помещения для хранения колясок, санок и велосипедов, которые можно приобрести и в собственность.

Срок ввода дома в эксплуатацию - 1 кв.2021г.

Отдел продаж ЖК «YOGA» ул. Районная, 57. Тел. 568-208.

.

Панорама Плаза

.

Жилой Комплекс «Панорама Плаза» находится на улице Кирова, на границе делового центра и тихого района Ижевска. Дизайнерские холлы, потолки высотой 2,7 метров, живописные виды из окна – не единственные достоинства этого ЖК:

- Система «умный дом». Будущие жильцы дома «Панорама Плаза» смогут воспользоваться автоматической системой передачи данных в управляющую компанию, системой видеонаблюдения во дворе и паркинге, «умным» шлагбаумом и даже «умными» скамейками во дворе с доступным Wi-Fi.

- Business room для переговоров позволит принимать деловых партнеров, не выходя из дома.

- Закрытый двор с детской площадкой на стилобате.

- Отапливаемый паркинг.

- В шаговой доступности находятся детские сады и школы, торговые центры и банки, набережная и парки.

.

Кстати, на данный момент действует несколько интересных акций. Например, Trade in с проживанием. Это значит, что покупатель сможет жить в старой квартире, пока новый дом еще строится. После сдачи в эксплуатацию нужно лишь переехать!

.

Срок сдачи – 1 квартал 2020 года.

Основная информация доступна на сайте: панорама-плаза.рф или по телефону: 773-211.

Я живу! На Подлесной

Два дома 12 и 17 этажей жилого комплекса «Я живу! На Подлесной» расположены на ул. 5-я Подлесная в Октябрьском районе города. Преимуществом станет развитая инфраструктура района: в пешей доступности находятся магазины, салоны красоты, семейные кафе, рестораны, аптеки, большой фитнес-центр с бассейном. За 15–20 минут прогулочным шагом можно добраться до зоопарка, парка Кирова, набережной и городского пляжа, а также школ, детских садов и университетов.

Предусмотрен бесключевой доступ во двор, виртуальный консьерж, кладовые комнаты на этаже и камеры хранения в холле.

Срок сдачи – 4 квартал 2020 года.

Клубный дом на Фруктовой

Архитектура «Клубного дома на Фруктовой» (https://xn--b1afchn5b.xn--80aa6ajv.xn--p1ai/apartment-complex/zhiloj-kompleks-na-ul-fruktovoj) создана на основе концепции известного российского бюро SPEECH, в портфеле которого башня «Федерация» в Москва-сити и множество дорогих домов в центре Москвы. Фирменной карточкой Клубного дома на Фруктовой станут модные сдержанные, благородные цвета фасада: латте и шафран, снежный и мятно-бирюзовый.

.

Небольшое количество квартир в доме и на этаже, авторский дом-сад, закрытая территория, увеличенное число парковочных мест и премиальные холлы обеспечат жильцам комфортное пребывание как в квартире, так и за ее пределами.

.

При выборе планировки доступна целая коллекция «уникальных квартир». Парадные гостиные до 30 кв. м, панорамные обеденные зоны, лаунж-балконы, мастер-спальни для родителей с собственной ванной, окна в ванных, распашные «французские» двери на балконы и многое другое – доступен выбор квартиры с учетом потребностей именно вашей семьи.

.

Компания предусмотрела самые нужные и инновационные решения:

- бесключевой доступ. Чтобы попасть во двор и подъезд, ключи больше не нужны. С помощью RFD метки на расстоянии 40 см система распознает и откроет вам двери;

- умные камеры хранения. Кто-то из близких забыл ключи, к вам пришла горничная для уборки или должна прийти доставка, а вас нет дома. Теперь можно открыть и закрыть умную камеру хранения со смартфона через приложение;

- usb-розетки и wi-fi во дворе. Можно подзарядить телефон, посмотреть фильм или почитать книгу на веранде в нашем авторским саду. Это позволит жильцам проводить больше времени на свежем воздухе;

- мобильное приложение. Можно общаться с соседями и УК, вызвать мастера, отслеживать показания счетчиков, получать важные новости, например, расписание йоги во дворе или приглашения на соседский пикник;

- «умная квартира». Система сама включит будильник, раздвинет шторы, установит комфортную температуру в комнате, запустит любимую мелодию, приготовит любимый кофе, автоматически выключит все розетки, свет, перекроет воду или запустит охранную сигнализацию.

.

Выбрать квартиру теперь тоже легко. Ваш личный офис продаж 24/7 - мобильное приложение «Талан». Выбирайте, бронируйте, следите за новостями строительства. Скачать мобильное приложение. https://vk.cc/9A6Msc

Сдача - 4 квартал 2020 года.

Новый парк

.

Первый дом ЖК «Новый парк», скомпонованный из крупнопанельных секций, расположился за улицей Холмогорова близ зеленого массива. Все социально значимые объекты находятся в пешей доступности: так, до детского сада, школы, поликлиники, магазинов и торговых центров - 10 минут. Квартиры будут сданы с подготовкой под чистовую отделку, будущие жители смогут выполнить её на свое усмотрение и вкус.

.

Наружные стены дома выполнены из экологически чистого автоклавного газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Благодаря такой отделке, зимой жителям квартиры будет тепло, а летом прохладно.

Срок сдачи – 1 квартал 2021 года.

Кислород

Жилой квартал «Кислород» расположен в эко-районе в районе улиц Кунгурцева и Воткинского шоссе. Со всех сторон окружён лесом. Чистый воздух, тишина и живописная природа подарят вам полноценный отдых и здоровый сон. И это всего в пяти километрах от центра!

.

В пешей доступности от дома парк Космонавтов, магазины и аптеки, больницы и детские сады. Рядом планируется строительство нового детского сада.

Главная изюминка комплекса – двор больше, чем стадион «Динамо». Здесь появятся прогулочные, беговые и велодорожки, детские аттракционы для различных возрастов, а также специальная зона для мероприятий, места, где можно просто пообщаться с друзьями или почитать в тишине книгу. Также есть задумка выделить специальное место для садоводства, чтобы все желающие смогли выращивать цветы или даже ягоды! Двор закрыт от посторонних и оснащён системой видеонаблюдения. Здесь не будет машин – паркинг на пятьсот сорок пять мест разместится снаружи, по периметру комплекса. Родители смогут гулять с детьми, не переживая за их безопасность, а водители - не думать о поиске места для парковки.

.

Срок окончания строительства 1 дома ЖК «Кислород» - 4 квартал 2020 г.

Срок окончания строительства 2 дома ЖК «Кислород» - 2 квартал 2021 г.

Основная информация доступна на сайте: domkislorod.com или задайте возникшие вопросы по телефону: 773-211.

БУДЬ В КУРСЕ!

В дороге туристам была доступна консультация ипотечного специалиста АО «Россельхозбанк»! Он ответил горожанам на все интересующие вопросы.

.

ООО фирма «Ариго».

Партнер: Удмуртский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Застройщики: ООО «Петрова-1», ООО «Специализированный застройщик «Южная», ООО «Рентек Строй», ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск», ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК». Проектные декларации ищите на сайте нашдом.рф

Реклама 18+